Коронавирус

МослентаМослентаСобянин рассказал о продлении ограничений из-за коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил действовавшие в столице ограничения из-за распространения коронавируса до 1 мая. Об этом он рассказал на своем официальном сайте в четверг, 2 апреля. Градоначальник подчеркнул, что жители столицы должны продолжить соблюдать режим самоизоляции.
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«Все ранее введенные ограничения будут продлены до 1 мая 2020 г. Жители города по-прежнему должны соблюдать режим самоизоляции», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте
 Собянина.
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