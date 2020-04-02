Коронавирус
МослентаСобянин рассказал о продлении ограничений из-за коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил действовавшие в столице ограничения из-за распространения коронавируса до 1 мая. Об этом он рассказал на своем официальном сайте в четверг, 2 апреля. Градоначальник подчеркнул, что жители столицы должны продолжить соблюдать режим самоизоляции.
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с чего всё началось
«Все ранее введенные ограничения будут продлены до 1 мая 2020 г. Жители города по-прежнему должны соблюдать режим самоизоляции», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Собянина.Взгляд.ру12:38
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Москва продлевает действие мер по борьбе с коронавирусом
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы12:38
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 18:33, Ашберн
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