Коронавирус
Газета.RuСобянин продлил действие введенных временных ограничений до 1 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что продлевает до 1 мая текущего года действие временных ограничений, введенных 13 апреля. Об этом говорится на его сайте. В частности, с 13 апреля вводились спецпропуска для передвижения в столице.
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Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости 11:25
Культура
Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»
Москва, 17 апреля 2020, 23:12 — REGNUM Свое недоумение и протест по поводу некоторых моментов нового телесериала «Зулейха открывает глаза» выразил муфтий духовного собрания мусульман России Альбир Крганов в официальных письмах.
REGNUM вчера в 16:52
Шоу-бизнес
Друг Бабкиной сообщил о состоянии здоровья певицы
Состояние здоровья народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной с каждым днем улучшается.
РБК 13:40
Происшествия
Минздрав Башкирии осудил поступок врачей, сбежавших из больницы
Ранее в пресс-службе судебного департамента региона сообщали, что семь человек сбежали из закрытой на карантин по коронавирусу Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, не дождавшись повторных результатов анализов на инфекцию.
РИА Новости 08:20
Общество
В Тульской области продлены ограничительные меры из-за коронавируса
Тула, 18 апреля 2020, 19:42 — REGNUM В Тульской области продлено действие мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, введённых ранее на срок до 19 апреля.
REGNUM 12:42
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 09:30
Здоровье
Названы проявляющиеся на коже симптомы коронавируса
Кожную сыпь и проявления сетчатого сосудистого рисунка на поверхности кожи назвали возможными симптомами коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 06:25
Общество
Умер заразившийся коронавирусом депутат Мособлдумы Иван Жуков
RT на русском 08:52
Общество
Власти Татарстана обязали жителей носить маски в магазинах и транспорте
Правительство Татарстана приняло постановление, согласно которому, жители республики не смогут появляться в магазинах и общественном транспорте без медицинских масок масок или респираторов.
РБК 14:22
Общество
Отец гонщика Шварцмана умер от коронавируса
Вести.Ru 13:02
Путешествия
В Турции назвали сроки открытия туристического сезона
Российская газета 11:36
Происшествия
Человек погиб в ДТП с участием автобуса на западе Москвы
На Кутузовском проспекте в Западном административном округе Москвы произошло ДТП с участием легкового автомобиля Hyundai и автобуса.
Известия 13:21
Общество
Синоптики прогнозируют теплый май на большей части России
Температура выше нормы ожидается в мае на большой части Центрального федерального округа, на западе Поволжья, западе Краснодарского края и в Крыму.
ТАСС 10:56
Общество
Расширен перечень пострадавших отраслей российской экономики
Председатель правительства России Михаил Мишустин распорядился расширить список отраслей российской экономики, которые сильно пострадали от карантинных мер в стране.
Вести.Ru 08:50
Здоровье
Главврач Англии назвал гендерный фактор риска при пандемии COVID-19
Как сообщает ToDay News Ufa, главврач Англии Крис Уитти назвал факторы, существенно увеличивающие риск заражения коронавирусом и смерти от него.
ToDay News Ufa вчера в 16:00
Общество
Поток въезжающих в Крым за сутки вырос на 40 процентов
Власти Крыма отметили значительный рост количества граждан, въезжающих на полуостров.
Вести.Ru 12:19
Спорт
Губерниев раскритиковал работу Федерации лыжных гонок России
Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал работу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).
Газета.Ru 05:23
Религия
Спецборт с Благодатным огнем отправлен из Тель-Авива в Москву
Благодатный огонь, сошедший в субботу в Иерусалиме, спецбортом доставят в Москву.
Вести.Ru 09:44
Шоу-бизнес
Максим Галкин раскритиковал Ксению Собчак за нападки на россиян
В пример Галкин привел литературный баттл, который он устроил совместно с критикуемой Собчак Ивлеевой.
Наша версия 10:34
Общество
Минниханов попросил Мишустина поддержать пособием самозанятых и ИП
Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к российскому правительству с просьбой поддержать индивидуальных предпринимателей (ИП) и самозанятых во время кризиса, вызванного коронавирусом.
РБК 14:20
Космос
США спасли «атакованный» Россией международный спутник
Транспортное средство Mission Extension Vehicle 1 (MEV-1) завершило спасение телекоммуникационного спутника Intelsat 901, сообщает компания из США Northrop Grumman, изготовившая MEV-1.
Lenta.ru 13:42
Шоу-бизнес
Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова
Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews вчера в 07:16
Общество
ФНС предложила вносить доходы россиян в единый реестр
Федеральная налоговая служба (ФНС) выступила с инициативой создания специального реестра с доходами россиян.
Известия вчера в 01:32
Армия и оружие
В ДНР сообщают о ситуации на линии разграничения
Украинские оккупационные войска за прошедшую неделю 70 раз нарушили режим прекращения огня.
Новостной фронт вчера в 07:16
Здоровье
В архангельской психбольнице выявили крупную вспышку коронавируса
У более чем 50 пациентов Архангельской государственной клинической психиатрической больницы предварительно подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 14:16
Экономика
Центробанк обещает не укреплять рубль
В Центробанке решили отказаться от мер укрепления курса национальной валюты в период грядущего кризиса.
Evo-rus.com вчера в 06:20
Политика
Путин поручил Минобороны предложить меры по борьбе с коронавирусом
Российский президент Владимир Путин поручил Министерству обороны представить предложения по привлечению специальных сил и средств вооружённых сил к борьбе с коронавирусом.
RT на русском 05:22
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 19:28
Экономика
У спикера крымского парламента за год доход вырос в три раза
Согласно сведениям о доходах и имуществе, опубликованным на сайте регионального парламента, в собственности Константинова, как и в предыдущие годы, находятся квартира площадью 95,3 кв. м, пять нежилых помещений, три автомобиля и прицеп.
News.ru 07:22
Армия и оружие
МИД назвал условие диалога с США по гиперзвуковому оружию
Piter.tv вчера в 03:09