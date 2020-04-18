Коронавирус

Газета.RuГазета.RuСобянин продлил и дополнил пропускной режим в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в связи с угрозой распространения коронавируса ввел в столице новые ограничительные меры, которые начнут действовать с 22 апреля. Также он продлил ранее принятые ограничения до 1 мая. Об этом сообщается на сайте мэрии.
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Собянин продлил и дополнил пропускной режим

РИА Новости05:53

Собянин продлил и дополнил пропускной режим в Москве

Газета.Ru04:51

Сергей Собянин продлил временные ограничения в Москве до 1 мая

Вечерняя Москва02:46

Временные ограничения из‑за коронавируса продлили в столице до 1 мая

РИАМО03:24

Временные ограничения в Москве продлили до 1 мая

RT на русском02:50

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Lenta.ru03:24

Сергей Собянин продлил временные ограничения в Москве до 1 мая

Агентство Москва02:42
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 09:54, Ашберн
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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