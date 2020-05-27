Коронавирус

РБКРБКСобянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня, говорится в его блоге. До этого периода в городе сохраняются пропускной режим и остальные ограничительные меры.
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Пропуска для поездок на работу автоматически продлят до 14 июня

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы13:55

Собянин продлил до 14 июня самоизоляцию в Москве

РИА Новости13:38

Сергей Собянин рассказал о новом этапе смягчения ограничений в Москве

Вечерняя Москва14:13

Открывать парикмахерские, рестораны, фитнес-клубы, театры и музеи в Москве рано, заявил Собянин

Спорт-Экспресс13:26

Собянин счел преждевременным открытие парикмахерских и фитнес-клубов

РБК13:21

Открытые магазины и новые правила прогулок. В Москве продлили самоизоляцию до 14 июня

Телеканал 360°12:57

Пропускной режим в Москве продлен до 14 июня включительно

Москва 2413:01
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Общество

Власти Москвы установили правила прогулок на свежем воздухе

Вечерняя Москва 13:29
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Гаджеты

Xiaomi представила ноутбуки RedmiBook на базе новых AMD Ryzen

Китайская компания сегодня представила новую серию ноутбуков RedmiBook, в которую вошли три модели с 13, 14 и 16,1-дюймовыми экранами.
Astera вчера в 10:25
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Космос

Запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon отложили

Первый с 2011 года запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX, который должен был состояться 27 мая в 23:33 мск, отложили из-за погодных условий.
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Шоу-бизнес

У Александра Овечкина родился второй сын

В звездной семье уже подрастает сын Сергей. Он появился на свет 18 августа 2018 года.
BFM.ru 05:20
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Армия и оружие

США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию

РБК вчера в 17:00
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Политика

Помпео заявил, что Гонконг больше не автономен от Китая

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Газета.Ru 12:42
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Политика

Путин приказал провести парад Победы 24 июня

Коммерсантъ вчера в 08:01
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Общество

Московские аптеки получили первые разрешения на дистанционную торговлю

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Интерфакс 15:32
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Шоу-бизнес

Брак Полины Гагариной разрушили деньги и диеты

Как говорят, на фоне постоянных диет Гагарина стала очень вспыльчивой, а опека Исхакова, которая раньше ей была приятна, теперь стала только раздражать.
Paparazzi.ru 05:55
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Политика

Порошенко повторно вызвали на допрос по делу о контрабанде картин

Государственное бюро расследований (ГБР) вызвало бывшего президента Украины Петра Порошенко на допрос 29 мая по делу о коллекции картин.
ТАСС 14:47
Космос

Рогозин рассказал о создании новой орбитальной станции

RT на русском 16:04
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Футбол

Чемпионат России может быть возобновлен со зрителями на трибунах

Чемпионат России, который был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса, возобновится 21 июня.
Газета.Ru 10:36
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Общество

Путин поручил в три раза увеличить минимальное пособие по безработице

Москва, 27 мая 2020, 20:20 — REGNUM Минимальное пособие по безработице в России будет увеличено в три раза, начиная с 1 мая.
REGNUM 13:20
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Армия и оружие

ООН открыто обвинила киевских боевиков в убийстве жителей Донбасса

В документе отмечается, что 85 человек или 81% – 5 погибших и 80 раненых – это граждане народных республик Донбасса, которые подвергались обстрелам со стороны украинских оккупационных сил.
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Футбол

Цорн прокомментировал перевод Гулиева в «Спартак-2»

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Происшествия

После пропажи девочки в Псковской области возбуждено дело об убийстве

В Псковской области продолжают искать трехлетнюю девочку, которая четыре дня назад пропала в районе садоводчества "Кебь".
Российская газета 10:24
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Политика

Верховный суд частично отклонил иск экс-главы Чувашии к Путину

Верховный суд вернул экс-главе Чувашии Михаилу Игнатьеву иск к президенту Владимиру Путину по части требования дополнительных социальных гарантий, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 09:20
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Общество

Экс-главе Закарпатья Москалю стало плохо в прямом эфире

Бывшему главе Закарпатской и Луганской областей Украины Геннадию Москалю стало плохо в прямом эфире украинского телеканала NewsOne, ему вызывали скорую.
Взгляд.ру 12:40
Общество

Кузнецова призвала распространить выплаты на подростков 16 и 17 лет

Выплаты в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет включительно целесообразно распространить и на подростков 16 и 17 лет, считает уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
РИА Новости 05:05
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Происшествия

Журналиста Первого канала спустили с лестницы в администрации Кстова

Охранник администрации города Кстова Нижегородской области столкнул с лестницы журналиста «Первого канала».
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Экономика

Миллиардеры в России смогли стать богаче во время пандемии COVID-19

Москва, 26 мая 2020, 19:36 — REGNUM Количество российских долларовых миллиардеров возросло, а их совокупное состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов за время пандемии COVID-19.
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Общество

Вирусолог объяснил невосприимчивость части россиян к коронавирусу

Доктор медицинских наук Анатолий Альштейн дал развернутый ответ СМИ, почему некоторые люди невосприимчивы к опасной инфекции.
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Актриса Евгения Лоза объявила о разводе с мужем

Лоза и Батырев поженились менее года назад. Но причины расставания актриса не раскрывает.
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Политика

Грызлов заявил о срыве Киевом работы контактной группы по Донбассу

Представители Киева сорвали работу четырёх подгрупп контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил по итогам заседания представитель России в группе Борис Грызлов.
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Происшествия

В Москве задержан адвокат по делу о крупном мошенничестве

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Политика

Путин обсудил с саудовским принцем ситуацию на рынке энергоносителей

Отмечается, что стороны обменялись мнениями о ситуации на мировом рынке энергоносителей.
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Бригада врачей из Москвы прибыла в Северную Осетию для помощи в борьбе с коронавирусом

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Жарившим сосиски на Вечном огне в Кронштадте ужесточили статью

Двум девушкам и мужчине, устроившим ночной пикник у Вечного огня в Кронштадте, ужесточили статью: вместо вандализма им вменяют в вину осквернение надмогильных сооружений, сообщили в СКР по Санкт-Петербургу.
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Портал IGN публикует расписание игрового фестиваля Summer of Gaming, который проводится в цифровом формате.
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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