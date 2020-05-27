Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня, говорится в его блоге. До этого периода в городе сохраняются пропускной режим и остальные ограничительные меры.

Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня

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