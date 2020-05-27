Коронавирус
РБКСобянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня, говорится в его блоге. До этого периода в городе сохраняются пропускной режим и остальные ограничительные меры.
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Пропуска для поездок на работу автоматически продлят до 14 июня
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы13:55
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Общество
Власти Москвы установили правила прогулок на свежем воздухе
Вечерняя Москва 13:29
Гаджеты
Xiaomi представила ноутбуки RedmiBook на базе новых AMD Ryzen
Китайская компания сегодня представила новую серию ноутбуков RedmiBook, в которую вошли три модели с 13, 14 и 16,1-дюймовыми экранами.
Astera вчера в 10:25
Космос
Запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon отложили
Первый с 2011 года запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX, который должен был состояться 27 мая в 23:33 мск, отложили из-за погодных условий.
Известия 16:20
Шоу-бизнес
У Александра Овечкина родился второй сын
В звездной семье уже подрастает сын Сергей. Он появился на свет 18 августа 2018 года.
BFM.ru 05:20
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
РБК вчера в 17:00
Политика
Помпео заявил, что Гонконг больше не автономен от Китая
Госсекретарь США Майкл Помпео написал на своей странице в Twitter, что Гонконг больше не сохраняет значительную степень автономии по отношению к Китаю.
Газета.Ru 12:42
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ вчера в 08:01
Общество
Московские аптеки получили первые разрешения на дистанционную торговлю
Росздравнадзор по Москве выдал столичным аптекам первые разрешения на дистанционную торговлю лекарствами.
Интерфакс 15:32
Шоу-бизнес
Брак Полины Гагариной разрушили деньги и диеты
Как говорят, на фоне постоянных диет Гагарина стала очень вспыльчивой, а опека Исхакова, которая раньше ей была приятна, теперь стала только раздражать.
Paparazzi.ru 05:55
Политика
Порошенко повторно вызвали на допрос по делу о контрабанде картин
Государственное бюро расследований (ГБР) вызвало бывшего президента Украины Петра Порошенко на допрос 29 мая по делу о коллекции картин.
ТАСС 14:47
Космос
Рогозин рассказал о создании новой орбитальной станции
RT на русском 16:04
Футбол
Чемпионат России может быть возобновлен со зрителями на трибунах
Чемпионат России, который был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса, возобновится 21 июня.
Газета.Ru 10:36
Общество
Путин поручил в три раза увеличить минимальное пособие по безработице
Москва, 27 мая 2020, 20:20 — REGNUM Минимальное пособие по безработице в России будет увеличено в три раза, начиная с 1 мая.
REGNUM 13:20
Армия и оружие
ООН открыто обвинила киевских боевиков в убийстве жителей Донбасса
В документе отмечается, что 85 человек или 81% – 5 погибших и 80 раненых – это граждане народных республик Донбасса, которые подвергались обстрелам со стороны украинских оккупационных сил.
Новостной фронт 09:35
Футбол
Цорн прокомментировал перевод Гулиева в «Спартак-2»
Гендиректор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал отстранение хавбека Аяза Гулиева от тренировок с основой.
Metaratings 15:43
Происшествия
После пропажи девочки в Псковской области возбуждено дело об убийстве
В Псковской области продолжают искать трехлетнюю девочку, которая четыре дня назад пропала в районе садоводчества "Кебь".
Российская газета 10:24
Политика
Верховный суд частично отклонил иск экс-главы Чувашии к Путину
Верховный суд вернул экс-главе Чувашии Михаилу Игнатьеву иск к президенту Владимиру Путину по части требования дополнительных социальных гарантий, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 09:20
Общество
Экс-главе Закарпатья Москалю стало плохо в прямом эфире
Бывшему главе Закарпатской и Луганской областей Украины Геннадию Москалю стало плохо в прямом эфире украинского телеканала NewsOne, ему вызывали скорую.
Взгляд.ру 12:40
Общество
Кузнецова призвала распространить выплаты на подростков 16 и 17 лет
Выплаты в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет включительно целесообразно распространить и на подростков 16 и 17 лет, считает уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
РИА Новости 05:05
Происшествия
Журналиста Первого канала спустили с лестницы в администрации Кстова
Охранник администрации города Кстова Нижегородской области столкнул с лестницы журналиста «Первого канала».
Newsroom24 05:20
Экономика
Миллиардеры в России смогли стать богаче во время пандемии COVID-19
Москва, 26 мая 2020, 19:36 — REGNUM Количество российских долларовых миллиардеров возросло, а их совокупное состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов за время пандемии COVID-19.
REGNUM вчера в 12:36
Общество
Вирусолог объяснил невосприимчивость части россиян к коронавирусу
Доктор медицинских наук Анатолий Альштейн дал развернутый ответ СМИ, почему некоторые люди невосприимчивы к опасной инфекции.
Evo-rus.com 14:14
Шоу-бизнес
Актриса Евгения Лоза объявила о разводе с мужем
Лоза и Батырев поженились менее года назад. Но причины расставания актриса не раскрывает.
Московский Комсомолец 12:32
Политика
Грызлов заявил о срыве Киевом работы контактной группы по Донбассу
Представители Киева сорвали работу четырёх подгрупп контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил по итогам заседания представитель России в группе Борис Грызлов.
RT на русском 14:46
Происшествия
В Москве задержан адвокат по делу о крупном мошенничестве
В Москве задержаны шесть человек, которых называют организованной группой московского предпринимателя Рафаэля Хамидуллина и адвоката Фазиля Садретдинова.
Российская газета 12:23
Политика
Путин обсудил с саудовским принцем ситуацию на рынке энергоносителей
Отмечается, что стороны обменялись мнениями о ситуации на мировом рынке энергоносителей.
RT на русском 12:10
Биатлон
СБР утвердил тренерский штаб сборной России по биатлону
Ещё одним решением Совета СБР правления стало включение вице-президента организации Валерия Польховского в список тренеров и специалистов спортивных сборных команд России по биатлону на сезон-2020/21.
RT на русском 13:15
Здоровье
Бригада врачей из Москвы прибыла в Северную Осетию для помощи в борьбе с коронавирусом
Шесть врачей из Москвы прибыли в среду в Северную Осетию для оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией.
ТАСС 15:55
Происшествия
Жарившим сосиски на Вечном огне в Кронштадте ужесточили статью
Двум девушкам и мужчине, устроившим ночной пикник у Вечного огня в Кронштадте, ужесточили статью: вместо вандализма им вменяют в вину осквернение надмогильных сооружений, сообщили в СКР по Санкт-Петербургу.
Вести.Ru 10:42
Киберспорт
Опубликовано расписание игрового ивента Summer of Gaming
Портал IGN публикует расписание игрового фестиваля Summer of Gaming, который проводится в цифровом формате.
Goroday.ru вчера в 20:48