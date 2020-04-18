с чего всё началось

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 1 мая временные ограничения, введенные 13 апреля в Москве.

Сергей Собянин продлил временные ограничения в Москве до 1 мая

Общество Роспотребнадзор ответил на слова Лукашенко о качестве тест-систем Роспотребнадзор с февраля передал Белоруссии 14 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса, с их помощью были выявлены первые заболевшие в этой стране, сообщили в российском ведомстве в ответ на слова белорусского президента Александра Лукашенко о качестве российских тестов. 177

Происшествия В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющеейся очагом распространения коронавируса. 1,3K

Общество Еще 16 новых случаев заражения коронавирусом выявлены в Татарстане Третьи сутки подряд в Татарстане регистрируются новые случаи заражения коронавирусной инфекцией.

Политика Кабмину поручено составить прогноз числа заболевших коронавирусом Президент России Владимир Путин поручил правительству сформировать краткосрочный прогноз количества граждан, которые могут заболеть коронавирусом. 7

Общество В Петербурге скончался пенсионер с коронавирусом Ещё один человек скончался в Петербурге с подтверждённым коронавирусом: это уже восьмой случай летального исхода с COVID-19 в городе.

Политика Российское посольство в Праге сменило свой почтовый адрес Как пишет чешское интернет-издание Aktuálně.cz, теперь посольство будет пользоваться и подписываться адресом своего консульского отдела.

Общество За сутки в Тульской области коронавирусом заболели 30 человек По данным оперштаба на утро субботы, 18 апреля на территории Тульской области подтверждено еще 30 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 58

Общество Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года. 553

Общество Гидрометцентр пообещал россиянам теплый май В пределах нормы температура ожидается на западе - в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях. 42

Футбол Фернандиньо назвал самых сложных оппонентов в карьере Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо назвал футболистов, противостоять которым ему было сложее всего.

Авто Nissan X-Trail нового поколения приятно удивил салоном Едва ли кто-то ожидал, что в инстаграм-аккаунт с названием @Kurdistan_Automotive_Blog утекут фотографии кроссовера Nissan Rogue (он же Nissan X-Trail) нового поколения. 20

Политика Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска». 531

Политика Рябков оценил перспективы на продление США договора СНВ-3 Москва, 17 апреля 2020, 14:12 — REGNUM Позиция Соединённых Штатов по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на сегодняшний день не изменилась.

Космос В США назначили дату первого запуска корабля Crew Dragon с экипажем Вашингтон, 18 апреля 2020, 07:39 — REGNUM Первый испытательный полёт космического корабля Crew Dragon с экипажем на борту назначен на 27 мая, сообщает пресс-служба американского аэрокосмического агентства NASA. 16

Происшествия В Липецкой области умер первый пациент с коронавирусом Первая смерть пациента с подтвержденным коронавирусом зарегистрирована в Липецкой области.

Политика В США объяснили закупку ракетных двигателей у России Бруно отметил, что власти попросили United Launch Alliance купить ракетные двигатели в конце холодной войны, чтобы российские ученые-ракетчики не оказались в Северной Корее и Иране. 212

Наука Частота инфекционных заболеваний может указывать на развитие рака В течение этого года показатели в группе с опухолью были выше, чем в контрольной группе, на 18 процентов для гриппа, на 46,1 процента для гастроэнтерита, на 232,1 процента для гепатита и на 135,9 процента для пневмонии.У отдельных лиц из группы с диагностированным раком с каждым годом вероятность заражения возрастала. 3