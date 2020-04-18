Транспорт
RT на русскомСобянин внёс изменения в пропускной режим в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин внёс изменения в пропускной режим, действующий в столице с 15 апреля. Так, с 22 апреля для проезда в общественном транспорте можно будет использовать только электронные карты, номера которых горожанам необходимо включить в свой цифровой документ.
Читать в источнике
Оценить2,1K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 08:23, Ашберн
Комментарии
Общество
Доктор Комаровский рассказал, как правильно дезинфицировать маски
Врач и телеведущий Евгений Комаровский на своем канале в YouTube рассказал, как нужно дезинфицировать маски.
РИА Новости 07:23
Общество
Умер депутат Мособлдумы с подтвержденным коронавирусом
На 65-м году жизни скончался после заражения коронавирусом депутат Московской областной думы Иван Жуков, написал глава Богородского городского округа Игорь Сухин в Instagram.
Газета.Ru 08:10
Армия и оружие
Корабли Черноморского флота применили ракетное оружие
Экипажи фрегата "Адмирал Эссен" и малого ракетного корабля "Орехово-Зуево" применили ракетное оружие против условного противника в акватории Чёрного моря.
Sudostroenie.info вчера в 09:27
Экономика
Собянин предоставил предпринимателям беспроцентную отсрочку на 3,6 млрд
Москва предоставила предпринимателям отсрочку платежей на 3,6 миллиарда рублей.
Москва 24 07:00
Происшествия
В Липецкой области умер первый инфицированный коронавирусом
Первый человек, инфицированный коронавирусом, умер в Липецкой области, сообщает 18 апреля пресс-служба администрации региона.
ИА Красная Весна 08:18
Общество
Синоптики пообещали тёплую майскую погоду в России
Москва, 18 апреля 2020, 13:35 — REGNUM Тёплая погода ожидается в мае на большей части европейской территории России.
REGNUM 06:35
Общество
Мишустин утвердил максимальные выплаты безработным
Михаил Мишустин подписал постановление о максимальных выплатах безработным. Документ опубликован на сайте правительства России.
Клопс вчера в 09:03
Общество
Елизавета II впервые попросила отменить салют в ее день рождения
Королева Великобритании Елизавета II попросила не устраивать салют по случаю ее 94-летия, которое будет отмечаться 21 апреля.
НТВ 08:11
Общество
В Саратовской области с 20 апреля введут пропускной режим
С 20 апреля пропускной режим будет введен в Саратовской области.
Деловое.ТВ вчера в 05:11
Космос
Российский аппарат показал, как выглядит точка Лагранжа L2 из космоса
Российская астрофизическая обсерватория # СпектрРГ стала первым отечественным аппаратом, облетевшим точку Лагранжа L2 — https: / / t.co / WlTKRY2ucx Её траектория похожа на спираль, и вращается вокруг точки Лагранжа L2, которая находится в 1,5 млн км на линии "Солнце-Земля" pic.twitter.com / CiAVGTaRSk — РОСКОСМОС (@ roscosmos) April 16, 2020 Основная цель миссии — построение карты всего неба.
SM News 16 апреля в 11:00
Происшествия
В Екатеринбурге закрыли на карантин крупнейшее хирургическое отделение
Уральский меридиан 08:00
Общество
Вирусолог дал важный совет, как вести себя на улице и дома
Можно подцепить вирус, если вы контактировали с живым его носителем.
Московский Комсомолец 07:12
Здоровье
В Башкирии от коронавируса умерли еще два человека
В Башкирии скончались еще два пациента, инфицированных коронавирусом.
Общественная электронная газета 07:58
Общество
В Оренбургской области режим самоизоляции продлен до 30 апреля
В новом документе указано, что также все ответственные ведомства будут следить за соблюдением оренбуржцами режима самоизоляции.
Orengrad.ru 04:25
Политика
Путин продлил срок действия истекающих паспортов и водительских прав
Действительными будут признаны документы, чей срок действия истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля включительно.
РБК 04:07
Шоу-бизнес
Стас Садальский раскрыл всю подноготную шоу «Секрет на миллион»
Территория новостей вчера в 04:37
Общество
В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера
Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
Ведомости вчера в 11:01
Общество
Роспотребнадзор ответил на слова Лукашенко о качестве тест-систем
Роспотребнадзор с февраля передал Белоруссии 14 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса, с их помощью были выявлены первые заболевшие в этой стране, сообщили в российском ведомстве в ответ на слова белорусского президента Александра Лукашенко о качестве российских тестов.
RT на русском 06:03
Шоу-бизнес
Наталью Подольскую затравили за фото в бикини
Правда, в недавнем прямом эфире Подольская заявила, что Владимир редко заморачивается по поводу подарков, поэтому предпочитает вручать ей деньги.
StarHit.ru 08:00
Хоккей
Названа сумма контракта Азеведо за сезон в «Ак Барсе»
В четверг «Ак Барс» объявил о подписании контракта с нападающим на один сезон.
Казанские ведомости 07:11
Футбол
Рамоса назвали лучшим защитником в мире
Игрок "Лейпцига" Дайот Упамекано рассказал, какого футболиста считает самым лучшим защитником в мире, передает Foot Mercato.
Газета.Ru вчера в 23:30
Космос
Обнаружена очень похожая на Землю экзопланета
Вашингтон, 16 апреля 2020, 12:00 — REGNUM Ученые из США и Европы обнаружили скалистую экзопланету, которая, похоже, очень похожа на Землю по размеру и температуре.
REGNUM 16 апреля в 05:00
Общество
Воробьев заявил о снижении роста случаев COVID-19 в Подмосковье
Рост выявленных случаев COVID-19 снижается в Подмосковье, заявил глава региона Андрей Воробьев в прямом эфире телеканала "360".
РИА Новости 05:46
Экономика
Глава ЦБ оценила идею раздачи денег населению
Глава регулятора отметила, что сейчас правительство РФ уже принимает меры прямой адресной поддержки, увеличивая пособия по безработице и выдавая гранты компаниям на выплаты зарплат, чтобы поддержать доходы граждан.
BFM.ru вчера в 07:11
Общество
В Казань из Индии доставят отдыхавших на Гоа туристов
Согласно опубликованному на сайте Росавиации предварительному графику рейсов, до 21 апреля вывозными рейсами в страну вернутся граждане России из Индии, Таиланда, Японии, Вьетнама, Мьянмы и Саудовской Аравии.
Kazanfirst.ru 03:38
Политика
Российское посольство в Праге сменило свой почтовый адрес
Как пишет чешское интернет-издание Aktuálně.cz, теперь посольство будет пользоваться и подписываться адресом своего консульского отдела.
Эхо Москвы 06:30
Шоу-бизнес
Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова
Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews вчера в 07:16
Авто
В ГИБДД названы самые непопулярные автомобили в РФ
Основываясь на статистике ГИБДД, эксперты назвали самые непопулярные автомобили в России.
Автоновости дня 16 апреля в 10:10