Мэр Москвы Сергей Собянин внёс изменения в пропускной режим, действующий в столице с 15 апреля. Так, с 22 апреля для проезда в общественном транспорте можно будет использовать только электронные карты, номера которых горожанам необходимо включить в свой цифровой документ.

Собянин внёс изменения в пропускной режим в Москве

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