Транспорт

RT на русскомRT на русскомСобянин внёс изменения в пропускной режим в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин внёс изменения в пропускной режим, действующий в столице с 15 апреля. Так, с 22 апреля для проезда в общественном транспорте можно будет использовать только электронные карты, номера которых горожанам необходимо включить в свой цифровой документ.
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Москва переходит на автоматический контроль режима самоизоляции – Собянин

Москва 2405:05

Контроль пропусков передвижения в Москве с 22 апреля будет автоматическим

РИА Новости04:11

В общественном транспорте в Москве прекратят продажу одноразовых билетов

РБК03:14

Сергей Собянин: Москва переходит на автоматический контроль за самоизоляцией

Агентство Москва02:51

С 22 апреля контроль пропусков передвижения в Москве станет автоматическим

Интерфакс02:45

С 22 апреля в транспорте Москвы можно будет использовать только электронные карты

Моссовет02:33

Москва переходит на автоматический контроль за самоизоляцией

Вечерняя Москва03:55
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Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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