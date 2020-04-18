Транспорт
ВедомостиСобянин продлил до мая действие пропускного режима в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 1 мая действие пропускного режима в столице. Кроме того, он объявил еще несколько мер, ужесточающих правила передвижения по городу в период эпидемии. Вводится автоматический контроль пропусков в общественном транспорте.
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В России выявлены еще 4 785 заболевших коронавирусом
В России за сутки зарегистрированы еще 4 785 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб.
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Завтра, 18 апреля, для верующих туляков наступает последний День Великого поста и последний день Великой Пасхой - Страстная суббота.
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