Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 1 мая действие пропускного режима в столице. Кроме того, он объявил еще несколько мер, ужесточающих правила передвижения по городу в период эпидемии. Вводится автоматический контроль пропусков в общественном транспорте.

Собянин продлил до мая действие пропускного режима в Москве

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