Транспорт

ВедомостиВедомостиСобянин продлил до мая действие пропускного режима в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 1 мая действие пропускного режима в столице. Кроме того, он объявил еще несколько мер, ужесточающих правила передвижения по городу в период эпидемии. Вводится автоматический контроль пропусков в общественном транспорте.
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Москва переходит на автоматический контроль режима самоизоляции – Собянин

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Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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