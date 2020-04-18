Коронавирус
Газета.RuСобянин продлил и дополнил пропускной режим в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в связи с угрозой распространения коронавируса ввел в столице новые ограничительные меры, которые начнут действовать с 22 апреля. Также он продлил ранее принятые ограничения до 1 мая. Об этом сообщается на сайте мэрии.
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Общество
Роспотребнадзор ответил на слова Лукашенко о качестве тест-систем
Роспотребнадзор с февраля передал Белоруссии 14 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса, с их помощью были выявлены первые заболевшие в этой стране, сообщили в российском ведомстве в ответ на слова белорусского президента Александра Лукашенко о качестве российских тестов.
RT на русском 06:03
Культура
Сериал «Зулейха открывает глаза» рассорил россиян
Московский Комсомолец 05:21
Общество
Роскосмос показал «Ракету Победы»
News.ru 08:58
Транспорт
Дептранс Москвы разъяснил новые правила передвижения на транспорте
В заявлении мэр Москвы Сергей Собянин было указано, что для прохода по карте, её номер необходимо ввести при оформлении цифрового пропуска, если пассажир не добавит в пропуск информацию о своём проездном билете, карта не сработает и он не сможет пройти в транспорт.
Комсомольская правда 09:44
Происшествия
Замглавы Хакасии задержан по делу о крупной взятке
В Хакасии задержан исполняющий обязанности замглавы республики Сергей Новиков.
BFM.ru 01:25
Общество
Правительство РФ расширило список пострадавших от коронавируса сфер
Правительство России включило в список пострадавших от коронавируса отраслей экономики розничную торговлю одеждой, обувью и автомобилями.
Известия 08:37
Общество
Россия вошла в топ-10 по количеству заболевших коронавирусом
Россия заняла десятое место среди всех стран мира по числу зараженных коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 06:27
Общество
Депутат Мособлдумы умер после заражения коронавирусом
Депутат Мособлдумы Иван Жуков умер в субботу, 18 апреля, на 65-м году жизни.
Известия 08:24
Культура
Сериал «Зулейха открывает глаза» оскорбил чувства мусульман
Накануне.Ru 07:06
Экономика
Новости кризиса 17 апреля: утверждены максимальные выплаты безработным, россиянам не будут раздавать деньги просто так
Глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев попросил премьера Михаила Мишустина включить медиа в список наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей.
URA.Ru вчера в 11:00
Политика
Онищенко призвал доверять данным о коронавирусе только от специалистов
Депутат Госдумы и бывший главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко призвал россиян доверять лишь той информации о коронавирусе, которая исходит от профильных специалистов.
РЕН ТВ 09:21
Биатлон
Фуркад получил Большой хрустальный глобус вместо Йоханнеса Бё
Французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал, что Международный союз биатлонистов (IBU) по ошибке отправил ему Большой хрустальный глобус вместо норвежца Йоханнеса Бё.
Матч ТВ 02:30
Политика
Трамп сообщил о расследовании версий происхождения коронавируса
США расследуют обстоятельства появления коронавируса COVID-19, сообщил американский президент Дональд Трамп.
Коммерсантъ 01:59
Политика
Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия вчера в 22:33
Общество
В МЧС рассказали о бесполезности масок на улице
МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендует отказаться от ношения защитных масок на улице.
Lenta.ru 16 апреля в 20:31
Общество
Президентом АФК «Система» назначен Владимир Чирахов
Ранее занимавший пост президента и генерального директора Андрей Дубовсков избран заместителем председателя совета директоров АФК «Система».
RT на русском 09:08
Общество
В Подмосковье замедлился темп распространения коронавируса
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе снижается рост выявленных случаев COVID-19.
Мой Брянск 09:40
Общество
Гидрометцентр пообещал россиянам теплый май
В пределах нормы температура ожидается на западе - в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях.
Российская газета вчера в 22:00
Игры
Авторы NieR Re[in]carnation показали двухминутную пробежку героини
Работает над ней студия Applibot, известная по Seven's Code и Blade XLord.
Игромания.ру 07:52
Политика
Захарова заявила о задержании норвежцами российского траулера «Борей»
Российское Министерство иностранных дел направило в посольство Норвегии ноту в связи с задержанием российского рыболовецкого траулера «Борей», заявила на брифинге представитель МИДа Мария Захарова.
РБК вчера в 09:26
Общество
Власти Японии готовятся раздать населению по 100 тыс. иен
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял решение выделить каждому жителю страны наличными сумму в 100 тыс. иен (порядка $ 926).
ANNA-News вчера в 07:11
Общество
В Саратовской области с 20 апреля введут пропускной режим
С 20 апреля пропускной режим будет введен в Саратовской области.
Деловое.ТВ вчера в 05:11
Транспорт
Собянин ужесточил ограничения, введенные в Москве из-за коронавируса
Временные ограничения, введенные в Москве из-за пандемии коронавируса, продлеваются до 1 мая, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 03:26
Здоровье
На Кубани за сутки выявили 45 новых случаев коронавируса
В Краснодарском крае за последние сутки подтвердили 45 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, такие данным приводит сайт Стопкоронавирус.рф.
Деловая газета. Юг 04:03
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова отметила 2 месяца сына без Джигана
Модель сидит дома с тремя дочерями - Ариелой (8), Леей (5) и Майей (2), а также маленьким сыном Давидом, которому исполнилось 2 месяца.
Lisa.ru 09:45
Политика
Захарова осудила «Би-Би-Си» за предвзятое отношение к России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что британская телерадиовещательная корпорация "Би-Би-Си" предвзято освещает события в России.
Газета.Ru 08:50
Политика
Из-за пандемии чиновникам продлили срок подачи декларации о доходах
Срок подачи сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года продлён до 1 августа включительно.
Марийская правда 08:28
Здоровье
Названы проявляющиеся на коже симптомы коронавируса
Кожную сыпь и проявления сетчатого сосудистого рисунка на поверхности кожи назвали возможными симптомами коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 06:25
Происшествия
В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков
Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющейся очагом распространения коронавируса.
Российская газета 04:27