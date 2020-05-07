Коронавирус
Газета.RuВласти Москвы продлили режим самоизоляции до июня
Мэр Москвы продлил режим самоизоляции в городе до 31 мая. Об этом он сообщил на своем сайте.
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с чего всё началось
Все ранее выданные постоянные электронные пропуска (для поездок на работу или по служебным удостоверениям) будут автоматически продлены до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.Коммерсантъ09:42
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В Мосгордуме заявили, что рабочие пропуска продлеваются до 31 мая автоматически
Агентство Москва15:32
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По словам промоутера, оппонентом 53-летнего американца мог бы стать один из российских бойцов смешанных единоборств - Александр Емельяненко или Сергей Харитонов.
Газета.Ru вчера в 14:16
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Сергей Кузнецов, мэр Новокузнецка в Кемеровской области, заявил о заражении врачей COVID-19.
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Саакашвили назвал свое назначение «неординарным шагом» Зеленского
РИА Новости Бывший президент Грузии и экс - губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, который ранее был назначен на Украине на пост главы исполнительного комитета реформ, назвал свое назначение "неординарным шагом" со стороны президента Украины Владимира Зеленского.
РЕН ТВ 17:47
Общество
Суды Петербурга могут возобновить работу в обычном режиме с 12 мая
Стало известно, что российские суды смогут возобновить свою работу в обычном режиме уже с 12 мая после окончания нерабочих дней, установленных президентом Владимиром Путиным.
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Слово и Дело 08:06
Общество
В Подмосковье продлили режим ограничений
Ранее в Москве до 31 мая были продлены режим самоизоляции, а также ограничения работы предприятий торговли, питания, сферы услуг, культуры, образования и спорта.
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Челябинский ТРК в соцсети опубликовал фото Гитлера к Дню Победы
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Бизнесмен и политик Анатолий Быков задержан
Согласно представленной информации от следственного комитета, Быкова подозревают в заказе на убийство 24-х летнего Наумова, с которым в 1994 году у него произошел конфликт.
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Ульяновский автозавод сертифицировал битопливную версию УАЗ «Пикап».
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В Кремле не доверяют опросам «Левада-Центра» о рейтинге Путина
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Трамп призвал отозвать Пулитцеровские премии за статьи о России
Американский лидер Дональд Трамп призвал отозвать у американских СМИ Пулитцеровские премии, присуждённые за статьи о «сговоре» его штаба с Россией.
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ЕСПЧ обязал Россию предоставить лекарство ребенку
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В Москве задержан банкир Олег Власов
В Москве задержан бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и «Инкредбанк» Олег Власов.
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Saudi Aramco повысила июньские цены на нефть
Крупнейшая в мире нефтяная компания Saudi Aramco сформировала ценовой график для покупателей нефти в июне.
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Армия и оружие
Крадущийся «Аллигатор»: испытания Ка-52М завершатся через два года
Государственные испытания новейшего ударного вертолета Ка-52М завершатся в конце 2022 года.
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