Коронавирус

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваСергей Собянин внес изменения в пропускной режим Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин внес изменения в пропускной режим. Об этом в субботу, 18 апреля, он сообщил в личном блоге. Глава города отметил, что для волонтерской деятельности будет введен новый вид цифровых пропусков.
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Собянин продлил пропускной режим в Москве

Lenta.ru03:24

Цифровые пропуска для волонтеров на период самоизоляции в Москве: как оформить

Комсомольская правда03:24

В Москве вводят цифровые пропуска для волонтеров

ТАСС02:58

Собянин сообщил о вводе цифровых пропусков для волонтеров

РБК02:56

В Москве военные и правоохранители не обязаны получать цифровые пропуска

РИА Новости02:56

Собянин анонсировал введение нового вида цифровых пропусков в Москве

Известия02:37

Сергей Собянин внес изменения в пропускной режим Москвы

Вечерняя Москва03:13
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Общество

В Москве умер ещё 21 пациент с коронавирусом

В Москве скончался ещё 21 пациент с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 16:44
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Экономика

Правительство одобрило проект плана новых мер в условиях коронавируса

Кабмин РФ поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову 20 апреля доложить премьер-министру Михаилу Мишустину о предложениях по оптимизации расходов федерального бюджета, сообщается на сайте правительства РФ.
РИА Новости 02:28
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Здоровье

О росте бессимптомных заражений коронавирусом заявил Роспотребнадзор

Глава Роспсотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что доля россиян, которые являются бессимптомными носителями коронавируса, составляет почти половину от всех инфицированных.
Live24 вчера в 09:02
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Общество

Собянин рассказал об изменениях пропускного режима в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о первых итогах принятых в столице мер самоизоляции и предстоящих дополнительных изменениях в пропускном режиме.
Вести.Ru 03:07
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Происшествия

В Хабаровском крае нашли четвертого погибшего при крушении самолета

Тело четвертого погибшего найдено под обломками самолета Л-4, потерпевшего крушение в Хабаровском крае.
ТАСС 02:09
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Транспорт

Собянин ужесточил введенные из-за коронавируса ограничения

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 1 мая ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Коммерсантъ 03:11
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Гаджеты

В России создали миниатюрный ПК на процессоре «Байкал»

В России создали миниатюрный ПК, работающий на процессоре «Байкал-Т1».
Дни24 02:55
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Общество

Что разрешено делать тулякам в день Страстной субботы перед Пасхой

Завтра, 18 апреля, для верующих туляков наступает последний День Великого поста и последний день Великой Пасхой - Страстная суббота.
Центр 71 вчера в 07:13
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Происшествия

Замглавы Хакасии задержан по делу о крупной взятке

BFM.ru 01:25
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Общество

Назван средний возраст умерших в Коммунарке пациентов с коронавирусом

НТВ вчера в 13:27
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Общество

Власти Москвы предупредили о приближении пика заболеваемости вирусом

Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова записала обращение к медицинским работникам столицы, которое опубликовал московский оперштаб.
РБК вчера в 02:35
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Происшествия

Из закрытой на карантин российской больницы сбежали врачи

Из закрытой на карантин больницы в Уфе сбежали семь врачей и медперсонал.
Lenta.ru 01:54
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Политика

Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия вчера в 22:33
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Происшествия

Ребенок и двое взрослых погибли при пожаре в Саратовской области

Известия 01:27
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Общество

В Италии выздоровело рекордное число больных коронавирусом за сутки

По словам главы службы гражданской обороны Анджело Боррелли, в Италии число зараженных составляет 106 962 человека, а число излечившихся – достигло 42 727.
ToDay News Ufa вчера в 13:53
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Общество

В Сбербанке пояснили появление старых номеров клиентов в приложении

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе Сбербанка, некоторые клиенты обратились в кредитную организацию с жалобой на то, что в поле "Дополнительный номер" приложения "Сбербанк онлайн" значатся их старые номера.
РИА Новости вчера в 16:54
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Происшествия

Российские врачи пошли под суд по делу об убийстве младенца

В Калининградский областной суд поступило уголовное дело в отношении врачей-неонатологов Элины Сушкевич и Елены Белой: первой вменяется убийство малолетнего, находящегося в заведомо беспомощном состоянии, а ее коллеге — организация этого убийства.
Lenta.ru вчера в 12:32
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Экономика

Центробанк отказался раздавать россиянам деньги просто так

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина отказалась считать одним из способов преодоления текущего кризиса так называемые вертолетные деньги — концепцию, в рамках которой гражданам раздают деньги просто так.
Lenta.ru вчера в 06:12
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Армия и оружие

Турчинов поставил себе в заслугу создание «ракетного щита» Украины

Газета.Ru вчера в 22:19
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Наука

Установлена температура гибели коронавирусной инфекции

Французские эксперты из Прованса установили температуру, при которой погибает с 100 % случаев коронавирус.
Evo-rus.com 02:29
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Политика

Путин перенес проведение парада Победы

Республика Татарстан 16 апреля в 11:11
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Происшествия

Коронавирус подтвердился у водителя маршрутного автобуса в Воронеже

Коронавирусная инфекция подтвердилась у водителя маршрутного автобуса в Воронеже, который, возможно, заразился на рабочем месте, сообщает в пятницу облправительство.
РИА Новости вчера в 14:16
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Здоровье

Онколог назвал опасную реакцию на инфекцию коронавируса иммунитета

Российский врач-онколог назвал опасную реакцию иммунитета человеческого организма на коронавирус.
Evo-rus.com вчера в 04:04
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Транспорт

РЖД отменили дополнительные поезда на майские праздники и лето

В РЖД сообщили, что в связи со значительным сокращением спроса на поездки на фоне неблагоприятной эпидемиологической обстановки буду временно выведены из обращения 76 поездов, дополнительно назначенных на летний сезон 2020 года.
Интерфакс вчера в 13:08
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Общество

Собянин рассказал о запасе прочности медицинской системы в Москве

РИА Новости вчера в 11:59
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Общество

Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению

Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 10:10
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Общество

В Москве 111 человек оштрафованы за нарушение самоизоляции

С начала действия в Москве режима самоизоляции к административной ответственности привлечены 111 человек, которые нарушили домашний карантин.
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Глава Минэкономразвития Максим Решетников в эфире Первого канала исключил вероятность повторения дефолта 1998 года в России.
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Политика

США расследуют происхождение коронавируса

США расследуют происхождение коронавируса. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 20:51
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Наука

В России разработали тест-систему на антитела к коронавирусу

В России завершилась разработка тест-системы, с помощью которой можно определять наличие у людей антител к коронавирусу.
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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