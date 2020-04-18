Мэр Москвы Сергей Собянин внес изменения в пропускной режим. Об этом в субботу, 18 апреля, он сообщил в личном блоге. Глава города отметил, что для волонтерской деятельности будет введен новый вид цифровых пропусков.

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