Коронавирус
Вечерняя МоскваСергей Собянин внес изменения в пропускной режим Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин внес изменения в пропускной режим. Об этом в субботу, 18 апреля, он сообщил в личном блоге. Глава города отметил, что для волонтерской деятельности будет введен новый вид цифровых пропусков.
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Цифровые пропуска для волонтеров на период самоизоляции в Москве: как оформить
Комсомольская правда03:24
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Общество
В Москве умер ещё 21 пациент с коронавирусом
В Москве скончался ещё 21 пациент с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 16:44
Экономика
Правительство одобрило проект плана новых мер в условиях коронавируса
Кабмин РФ поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову 20 апреля доложить премьер-министру Михаилу Мишустину о предложениях по оптимизации расходов федерального бюджета, сообщается на сайте правительства РФ.
РИА Новости 02:28
Здоровье
О росте бессимптомных заражений коронавирусом заявил Роспотребнадзор
Глава Роспсотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что доля россиян, которые являются бессимптомными носителями коронавируса, составляет почти половину от всех инфицированных.
Live24 вчера в 09:02
Общество
Собянин рассказал об изменениях пропускного режима в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о первых итогах принятых в столице мер самоизоляции и предстоящих дополнительных изменениях в пропускном режиме.
Вести.Ru 03:07
Происшествия
В Хабаровском крае нашли четвертого погибшего при крушении самолета
Тело четвертого погибшего найдено под обломками самолета Л-4, потерпевшего крушение в Хабаровском крае.
ТАСС 02:09
Транспорт
Собянин ужесточил введенные из-за коронавируса ограничения
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 1 мая ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Коммерсантъ 03:11
Гаджеты
В России создали миниатюрный ПК на процессоре «Байкал»
В России создали миниатюрный ПК, работающий на процессоре «Байкал-Т1».
Дни24 02:55
Общество
Что разрешено делать тулякам в день Страстной субботы перед Пасхой
Завтра, 18 апреля, для верующих туляков наступает последний День Великого поста и последний день Великой Пасхой - Страстная суббота.
Центр 71 вчера в 07:13
Общество
Власти Москвы предупредили о приближении пика заболеваемости вирусом
Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова записала обращение к медицинским работникам столицы, которое опубликовал московский оперштаб.
РБК вчера в 02:35
Происшествия
Из закрытой на карантин российской больницы сбежали врачи
Из закрытой на карантин больницы в Уфе сбежали семь врачей и медперсонал.
Lenta.ru 01:54
Политика
Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия вчера в 22:33
Общество
В Италии выздоровело рекордное число больных коронавирусом за сутки
По словам главы службы гражданской обороны Анджело Боррелли, в Италии число зараженных составляет 106 962 человека, а число излечившихся – достигло 42 727.
ToDay News Ufa вчера в 13:53
Общество
В Сбербанке пояснили появление старых номеров клиентов в приложении
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе Сбербанка, некоторые клиенты обратились в кредитную организацию с жалобой на то, что в поле "Дополнительный номер" приложения "Сбербанк онлайн" значатся их старые номера.
РИА Новости вчера в 16:54
Происшествия
Российские врачи пошли под суд по делу об убийстве младенца
В Калининградский областной суд поступило уголовное дело в отношении врачей-неонатологов Элины Сушкевич и Елены Белой: первой вменяется убийство малолетнего, находящегося в заведомо беспомощном состоянии, а ее коллеге — организация этого убийства.
Lenta.ru вчера в 12:32
Экономика
Центробанк отказался раздавать россиянам деньги просто так
Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина отказалась считать одним из способов преодоления текущего кризиса так называемые вертолетные деньги — концепцию, в рамках которой гражданам раздают деньги просто так.
Lenta.ru вчера в 06:12
Армия и оружие
Турчинов поставил себе в заслугу создание «ракетного щита» Украины
Газета.Ru вчера в 22:19
Наука
Установлена температура гибели коронавирусной инфекции
Французские эксперты из Прованса установили температуру, при которой погибает с 100 % случаев коронавирус.
Evo-rus.com 02:29
Политика
Путин перенес проведение парада Победы
Республика Татарстан 16 апреля в 11:11
Происшествия
Коронавирус подтвердился у водителя маршрутного автобуса в Воронеже
Коронавирусная инфекция подтвердилась у водителя маршрутного автобуса в Воронеже, который, возможно, заразился на рабочем месте, сообщает в пятницу облправительство.
РИА Новости вчера в 14:16
Здоровье
Онколог назвал опасную реакцию на инфекцию коронавируса иммунитета
Российский врач-онколог назвал опасную реакцию иммунитета человеческого организма на коронавирус.
Evo-rus.com вчера в 04:04
Транспорт
РЖД отменили дополнительные поезда на майские праздники и лето
В РЖД сообщили, что в связи со значительным сокращением спроса на поездки на фоне неблагоприятной эпидемиологической обстановки буду временно выведены из обращения 76 поездов, дополнительно назначенных на летний сезон 2020 года.
Интерфакс вчера в 13:08
Общество
Собянин рассказал о запасе прочности медицинской системы в Москве
РИА Новости вчера в 11:59
Общество
Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению
Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 10:10
Общество
В Москве 111 человек оштрафованы за нарушение самоизоляции
С начала действия в Москве режима самоизоляции к административной ответственности привлечены 111 человек, которые нарушили домашний карантин.
Московский Комсомолец 03:29
Экономика
Решетников исключил вероятность дефолта по аналогии с 1998 годом
Глава Минэкономразвития Максим Решетников в эфире Первого канала исключил вероятность повторения дефолта 1998 года в России.
RT на русском 16 апреля в 15:43
Политика
США расследуют происхождение коронавируса
США расследуют происхождение коронавируса. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 20:51
Наука
В России разработали тест-систему на антитела к коронавирусу
В России завершилась разработка тест-системы, с помощью которой можно определять наличие у людей антител к коронавирусу.
Lenta.ru 02:50