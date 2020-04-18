Коронавирус
Газета.RuСобянин продлил действие введенных временных ограничений до 1 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что продлевает до 1 мая текущего года действие временных ограничений, введенных 13 апреля. Об этом говорится на его сайте. В частности, с 13 апреля вводились спецпропуска для передвижения в столице.
Читать в источнике
Оценить12
Борьба не закончилась. Эпидемия не отступила. И от наших шагов, от того, что мы предпримем сегодня, зависит, как ситуация будет развиваться через неделю и через две. Как мы сможем оградить москвичей от беды.
— Сергей Собянин, мэр МосквыРИАМО 03:24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 11:26, Ашберн
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 09:30
Здоровье
Минздрав оценил безопасность китайского препарата для лечения COVID-19
Минздрав не нашел противопоказаний для применения незарегистрированного в России препарата для лечения коронавируса, который бесплатно передал Китай.
РБК 11:05
Общество
Умер заразившийся коронавирусом депутат Мособлдумы Иван Жуков
Депутат Московской областной думы Иван Жуков скончался в возрасте 63 лет после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 08:52
Здоровье
На Кубани за сутки выявили 45 новых случаев коронавируса
В Краснодарском крае за последние сутки подтвердили 45 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, такие данным приводит сайт Стопкоронавирус.рф.
Деловая газета. Юг 04:03
Здоровье
Врач рассказала, для кого из молодых людей особенно опасен коронавирус
Врач из научно-клинического центра ФМБА заявила, что кроме пожилых людей, есть ещё одна группа риска, которой крайне опасен коронавирус, пишет «МК».
Ореанда-Новости 09:34
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 19:28
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ 06:54
Здоровье
В Ростовской области выявили недостаток инфекционных коек
Специалисты группы в ходе проверки выявили, что в больницах не хватает инфекционных коек, отсутствует необходимое оборудование.
Эксперт ЮГ вчера в 02:25
Политика
Захарова обвинила Би-би-си в предвзятости к РФ из-за коронавируса
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила британский телеканал Би-би-си в предвзятом освещении действий страны в борьбе с коронавирусом.
Известия 10:45
Происшествия
В Подмосковье пенсионер исчез в собственной квартире
В подмосковной Кашире 68-летний пенсионер Сергей Понкратов исчез после того, как зашел в свою квартиру, пишет «Подмосковье сегодня».
Известия вчера в 20:27
Политика
Трудовым мигрантам разрешили до 15 июня не платить за патенты
Как говорится в указе, обязательным условием становится соблюдение санитарно-эпидемиологических мер.
Говорит Москва 09:30
Здоровье
В Екатеринбурге закрыли на карантин больницу № 1
В Екатеринбурге закрыли на карантин центральную городскую клиническую больницу №1. Причиной стала госпитализация нескольких врачей и пациентов.
Российская газета 10:14
Армия и оружие
США заподозрили Россию в испытании противоспутниковой ракеты
Космическое командование США считает, что Вооруженные силы РФ испытали противоспутниковую ракету прямого перехвата.
Вести.Ru 16 апреля в 04:45
Происшествия
Число жертв авиакатастрофы под Хабаровском выросло до четырех
Число погибших в крушении легкомоторного самолёта под Хабаровском увеличилось до четырёх человек, сообщили "Интерфаксу" в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района.
Интерфакс 02:14
Экономика
Глава Центробанка оценила идею раздачи денег населению
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала предложения "раздавать деньги с вертолета".
РИА Новости вчера в 05:51
Общество
Правительство РФ расширило список пострадавших от коронавируса сфер
Правительство России включило в список пострадавших от коронавируса отраслей экономики розничную торговлю одеждой, обувью и автомобилями.
Известия 08:37
Транспорт
В Москве цифровые пропуска привяжут к транспортным и социальным картам
При оформлении цифрового пропуска уже есть возможность привязать транспортные карты.
Говорит Москва 16 апреля в 03:22
Путешествия
Сезон для внутреннего туризма в Турции может начаться в конце мая
Туристический сезон в Турции для жителей республики может начаться в конце мая.
ТАСС 09:24
Здоровье
О росте бессимптомных заражений коронавирусом заявил Роспотребнадзор
Глава Роспсотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что доля россиян, которые являются бессимптомными носителями коронавируса, составляет почти половину от всех инфицированных.
Live24 вчера в 09:02
Шоу-бизнес
Прикованная к кровати Надежда Бабкина питается через зонд
Звезду планово лечат антибиотиками и капельницами, питается она по-прежнему через зонд, ходит в памперс, потому что физически прикована к кровати.
НТВ вчера в 10:54
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода.
Инфорос 16 апреля в 08:14
Шоу-бизнес
Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова
Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews вчера в 07:16
Происшествия
МВД Башкирии объяснило инцидент с задержанием детей
Известия вчера в 05:50
Общество
В Тульской области выявлено 30 новых случаев коронавируса
По данным регионального оперштаба, на 18 апреля в Тульской области выявлено еще 30 новых случаев коронавируса.
Тульская пресса 03:52
Общество
Нобелевский лауреат заявил о лабораторном происхождении коронавируса
Говорит Москва вчера в 14:05
Общество
В российском городе нарушители самоизоляции провели тайную вечеринку
Жители Екатеринбурга провели тайную вечеринку в двухкомнатной квартире, нарушив тем самым режим всеобщей изоляции, введенный в России в связи с угрозой распространения коронавируса.
Lenta.ru 10:53
Футбол
Sky Sport Italia: Игуаин не хочет возвращаться в Турин
Форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин не хочет возвращаться в Турин, сообщает Sky Sport Italia. Сейчас футболист находится в Аргентине.
Спорт-Экспресс 10:54
Транспорт
В МГД уточнили, какие машины можно указывать в цифровых пропусках
Никаких дополнительных документов при наличии цифрового пропуска не требуется,— пояснил депутат в комментарии РИА Новости.
Вечерняя Москва 10:51
Происшествия
Новикову предъявили обвинение в получении взятки
Исполняющему обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергею Новикову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
RT на русском 10:15
Шоу-бизнес
Скончалась актриса из «Июльского дождя» Евгения Уралова
«С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова», - говорится в сообщении.
Rambler News Service вчера в 09:59