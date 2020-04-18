Борьба не закончилась. Эпидемия не отступила. И от наших шагов, от того, что мы предпримем сегодня, зависит, как ситуация будет развиваться через неделю и через две. Как мы сможем оградить москвичей от беды.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что продлевает до 1 мая текущего года действие временных ограничений, введенных 13 апреля. Об этом говорится на его сайте. В частности, с 13 апреля вводились спецпропуска для передвижения в столице.

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