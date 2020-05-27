Коронавирус
РБКСобянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня, говорится в его блоге. До этого периода в городе сохраняется пропускной режим и остальные ограничительные меры.
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с чего всё началось
Как сообщается в указе мэра, с 1 июня 2020 года медицинские маски будет необходимо носить не только во время прогулок на улицах, но и занятий спортом.Daily Storm13:04
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Общество
С 1 июня в Москве разрешат непродовольственную торговлю
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 мэр Москвы Сергей Собянин предложил с 1 июня возобновить торговлю непродовольственными товарами и открыть часть сферы бытовых услуг.
Коммерсантъ 08:58
Религия
28 мая православные отмечают праздник Вознесения Господня
7 июня, через 10 дней после Вознесения Господня и на 50-ый день после Пасхи православные отметят Святую Троицу.
Park72.ru 05:00
Шоу-бизнес
У хоккеиста Александра Овечкина родился второй сын
В семье российского форварда клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина родился сын, ребенка назвали Ильей.
РИА Новости 04:25
Кино
Илья Аксенов: «Сериал „Мир! Дружба! Жвачка!“ набирал обороты, чтобы потом ударить по зрителю обухом»
Фото: предоставлено пресс-службой канала ТНТ К концу съемки мы уже слились в единый организм и никаких противоречий не было.
Tvkinoradio.ru вчера в 07:00
Экономика
В России задумались о страховании граждан от безработицы
В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия».
Lenta.ru 08:38
Общество
Богатые россияне начали покидать родину на бизнес-джетах
Источники агентства отметили, что в марте перелетов на бизнес-джетах между европейскими странами и Россией было больше (порядка 250), но тогда туристы в основном возвращались на родину, где только начали выявлять первые случаи заражения коронавирусом, которые оказались завозными.
Lenta.ru 13:20
Гаджеты
Xiaomi представила 5G-смартфоны Redmi 10X и Redmi 10X Pro
Xiaomi на презентации показала три смартфона — самый дешевый Redmi 10X 4G и две старшие модели — Redmi 10X и 10X Pro.
Astera вчера в 06:46
Экономика
Минфин перечислил в ПФР 222 млрд рублей для выплат семьям с детьми
Минфин перечислил в Пенсионный фонд России (ПФР) 222,1 млрд руб. для единовременных выплат на детей до 16 лет.
Коммерсантъ вчера в 11:40
Космос
Сегодня SpaceX запустит Crew Dragon: начало трансляции в 23:33 по МСК
Уже сегодня, 27 мая, компания SpaceX запустит свой первый космический корабль Crew Dragon с экипажем на борту.
ITZine.ru 07:41
Футбол
РПЛ рассматривает возможность доиграть сезон со зрителями
Руководство Российской премьер-лиги рассмотрит вероятность завершения нынешнего сезона в присутствии зрителей.
Российская газета 12:29
Общество
Названы самые неблагоприятные по коронавирусу районы Москвы
Московский центр урбанистики и аналитическая компания Habidatum назвали самые неблагоприятные по коронавирусу районы Москвы — вероятность заразиться там выше всего, пишет газета «Ведомости».
Коммерсантъ 12:27
Общество
Минпросвещения разработало порядок выдачи школьных аттестатов
Ранее Минпросвещения сообщило, что в 2020 году 9-классники не будут сдавать ОГЭ.
Rambler News Service 12:11
Здоровье
В России утвердили правила профилактики коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
Lenta.ru 07:30
Политика
Варшава просчиталась с русофобий – польский эксперт
Польский эксперт пояснил, что из-за антироссийской политики разрушились экономические связи Москвы и Варшавы.
REGNUM 13:28
Общество
Умер советник президента «Лукойла» Сергей Малюков
Советник президента Лукойла Сергей Малюков умер 25 мая после продолжительной болезни, сообщили ТАСС в компании.
ТАСС 13:06
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
РБК вчера в 17:00
Общество
Путин назвал число безработных в России
На профильном совещании с министром труда Антоном Котяковым Путин потребовал «максимального внимания» к этой проблеме, которое должны проявить чиновники на всех уровнях государственной машины.
Городовой 12:38
Шоу-бизнес
Пелагея подала на развод с хоккеистом Иваном Телегиным
В конце прошлого года стало известно, что певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин приняли решение разойтись, несмотря на маленькую дочь.
MedikForum.ru 05:23
Армия и оружие
Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35
Как заявила пресс-служба Шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению парада Победы 24 июня.
Коммерсантъ вчера в 08:01
Происшествия
В США начался бунт из-за смерти чернокожего после грубого ареста
В американском городе Миннеаполис, штат Миннесота, начался бунт после смерти чернокожего мужчины, пострадавшего в результате ареста с применением силы, сообщает ABC News.
Lenta.ru 05:37
Здоровье
Минздрав раскрыл новую методику подсчета статистики по коронавирусу
Главный внештатный патологоанатом Минздрава Георгий Франк отметил, что в России тела 98 процентов умерших подвергаются вскрытию, что позволяет оценить истинное влияние коронавируса на смертность.
Lenta.ru 12:57
Политика
Россия не получила ответ от Грузии о посещении биолаборатории Лугара
Грузия пока не дала ответ по поводу договоренности о посещении российскими специалистами биолаборатории имени Ричарда Лугара, финансируемой США.
Известия вчера в 13:22
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
Происшествия
В Москве задержан адвокат по делу о крупном мошенничестве
В Москве задержаны шесть человек, которых называют организованной группой московского предпринимателя Рафаэля Хамидуллина и адвоката Фазиля Садретдинова.
Российская газета 12:23
Игры
Ubisoft проводит бесплатные выходные в Far Cry 5
Ubisoft предлагает тем, кто до сих пор не расправился с опасным религиозным культом в американской глубинке, познакомиться с боевиком Far Cry 5. В игре впервые пройдут бесплатные выходные.
Игромания.ру 12:53
Армия и оружие
СБУ похитила сдавшегося Киеву жителя Донбасса
Украинские спецслужбы упекли за решетку сдавшегося по программе «Тебя ждут дома» жителя Донбасса.
Аргументы недели 12:51
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для детских лагерей
Детские лагеря смогут открыться не ранее чем на третьем этапе снятия ограничений по коронавируса, следует из рекомендаций (.pdf) Роспотребнадзора.
Коммерсантъ 13:06
Общество
С 27 мая в столице действуют только московские цифровые пропуска
С 27 мая в Москве действуют только столичные цифровые пропуска. Оформленные ранее пропуска Московской области перестали работать.
Москва 24 01:20