Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня, говорится в его блоге. До этого периода в городе сохраняются пропускной режим и остальные ограничительные меры.

Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня

Происшествия Липецкий долгострой попал под уголовное дело на 130 миллионов 11 лет назад, по данным ведомства, неустановленная до сих пор группа лиц, заведомо зная о выделении госсредств по программе по восстановлению прав «дольщиков», фальсифицировала документы, подтверждающие якобы приобретение квартир в данном доме на общую сумму свыше 130 млн рублей.

Экономика В Липецкой области с 1 июля начнется эксперимент над самозанятыми гражданами Проект областного закона направлен на «создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами».

Общество В России предложили распространить выплаты на подростков 16 и 17 лет По словам омбудсмена, в ответ на запросы населения в правительство России направлено предложение о расширении получателей единоразовой выплаты для подростков в возрасте 16 и 17 лет. 238

Общество Минобрнауки назвало сроки подачи документов в вузы Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в этом году прием документов на поступление в вузы начнется с 20 июня и продлится до 17 августа, передает ТАСС. 59

Общество Опубликован проект нового порядка выдачи школьных аттестатов Министерство просвещения опубликовало проекты нового порядка выдачи школьных аттестатов и золотых медалей в 2020 году.

Общество Собянин предложил прогулки в Москве по графику Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным предложил в тестовом режиме разрешить прогулки в Москве по графику. 1,7K

Здоровье В России утвердили правила профилактики коронавируса Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года. 569

Политика Верховный суд частично отклонил иск экс-главы Чувашии к Путину Верховный суд вернул экс-главе Чувашии Михаилу Игнатьеву иск к президенту Владимиру Путину по части требования дополнительных социальных гарантий, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. 3,9K

Общество Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для детских лагерей Детские лагеря смогут открыться не ранее чем на третьем этапе снятия ограничений по коронавирусу, следует из рекомендаций (.pdf) Роспотребнадзора. 7

Экономика В России задумались о страховании граждан от безработицы В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия». 257

Общество Путин утвердил закон об индивидуализации тарифов ОСАГО Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев. 144

Авто Эксперты рассказали, как сбить цену подержанного авто при покупке Именно умение правильно и своевременно распознать различные неисправности позволит вам сбить стоимость автомобиля с пробегом чуть ли не на четверть.

Экономика Россиянам с августа повысят накопительные пенсии Накопительные пенсии в России в 2020 году будут повышены на 9,13%. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда. 1,1K

Шоу-бизнес Анастасия Костенко рассказала, как живет с двумя детьми без супруга Семья Дмитрий Тарасова и Анастасии Костенко с пользой проводит время на карантине. Супруги много времени уделяли дочерям.

Шоу-бизнес Билли Айлиш представила мини-фильм вместо отмененных гастролей Кстати Сегодня, 27 мая, к 14.00 мини-фильм Билли Айлиш собрал уже 3 миллиона просмотров.

Наука Даже легкая форма коронавируса укрепляет иммунитет Французские специалисты из университета Пастера сообщили СМИ, что люди, переболевшие лёгкой формой инфекции, могут выработать необходимые антитела, которые могут дать им хороший иммунитет. 38

Киберспорт Из Metro Exodus убрали антипиратскую защиту Denuvo Поддержка антипиратской защиты прекращена на всех сервисах, где есть игра, — в Steam, Epic Games Store и Xbox Game Pass.

Здоровье У 17 сотрудников предприятия в Воронежской области нашли коронавирус Организован входной фильтр с помощью тепловизора, проводится обеззараживание воздуха, соблюдается социальное дистанцирование, в достаточном количестве есть дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты, —сообщила руководитель территориального отдела управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Россошанском, Подгоренском, Ольховатском и Кантемировском районах Алла Кулькина.

Политика Эксперты по мимике объяснили жест Путина с ручкой Психолог, физиогномист Светлана Филатова и эксперт по поведению человека и чтению эмоций Светлана Пешенькова рассказали о том, как они трактуют жест президента России Владимира Путина. 3