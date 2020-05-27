Коронавирус
РИА НовостиСобянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 14 июня режима самоизоляции, пропускного режима и других ограничительных мер. Запрещаются спортивные, зрелищные, публичные и другие массовые мероприятия, сказано в документе.
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Космос
Россия планирует эксперимент с перепелиными яйцами на МКС в 2021 году
На следующий 2021 год на Международную космическую станцию (МКС) намечено доставить инкубатор с перепелиными яйцами для исследования эмбрионов.
Известия 24 мая в 22:23
Политика
Меркель рассказала о трудностях в отношениях с США
Отношения США и Германии развиваются сложно, но Вашингтон — по-прежнему ключевой союзник Берлина, заявила в среду, 27 мая, канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Известия 15:56
Политика
Трамп обвинил Twitter во вмешательстве в предстоящие выборы в США
Социальная сеть Twitter подавляет свободу слова и пытается повлиять на результаты еще не наступивших выборов президента США.
Экономика сегодня 01:54
Здоровье
Иммунолог предостерег от поспешного внедрения вакцины от COVID-19
По словам профессора, на сегодняшний день уже около 10 лабораторий в мире перешли к этапу исследований на людях, и наибольший интерес вызвали результаты китайских ученых, опубликованные несколько дней назад авторитетным медицинским журналом Lancet.
РИА Новости 20:21
Общество
Минпросвещения разработало порядок выдачи школьных аттестатов
Ранее Минпросвещения сообщило, что в 2020 году 9-классники не будут сдавать ОГЭ.
Rambler News Service 12:11
Общество
Boeing объявила о возобновлении производства лайнеров 737 MAX
Американская авиастроительная корпорация Boeing возобновила приостановленное в январе производство лайнеров Boeing 737 MAX.
ТАСС 18:43
Финансы
Россияне продолжают забирать валюту из банков
С начала года россияне сняли со счетов 8,3 миллиарда долларов, то есть почти всю валюту, которая накопилась в 2019 году.
Дождь 03:35
Религия
На Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении
RT на русском 02:15
Гаджеты
Xiaomi представила 4K-телевизоры Redmi Smart TV X
Китайский производитель электроники Xiaomi официально объявил о начале выпуска 4-К телевизоров под названием Redmi Smart TV X. Как сообщили представители компании во время презентаций, в розничной торговле их можно будет купить по 280 долларов.
Goroday.ru 19:08
Футбол
Дзюба назвал позорищем уход Семина из «Локомотива»
Форвард «Зенита» и национальной команды России Артем Дзюба отреагировал на решение «Локомотива» не продлевать контрактное соглашение с наставником Юрием Семиным.
Vprognoze.ru вчера в 11:03
Армия и оружие
В Донбассе заметили стягивание военной техники к линии разграничения
В Донбассе сразу на нескольких направлениях заметили скопление военной техники у линии разграничения.
Lenta.ru 11:48
Общество
Почти половина заразившихся коронавирусом в Приморье выздоровели
Коронавирусную инфекцию удалось победить почти половине инфицированных жителей Приморского края, 28 мая сообщает пресс-служба правительства региона.
ИА Красная Весна 21:15
Общество
Минтруд предложил утроить пособие по безработице
Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета 11:07
Общество
Реке Хероте в Сочи вернули историческое название
Реке вернули историческое название – Хорота. Для этого потребовалось изучить старые военные карты.
ЮГ Times 11:27
Политика
МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
После установления контроля в Донбассе Киев намерен ликвидировать администрации самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
RT на русском 17:00
Экономика
Минфин перевел деньги в ПФР на выплаты семьям с детьми
Министерство финансов России перечислило в Пенсионный фонд 222,1 млрд рублей на поддержку семей с детьми, передают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Моя Москва.онлайн вчера в 10:17
Наука
Названа странная особенность коронавируса
Ученые назвали странную особенность COVID-19, которая отличает его от других вирусов. Об этом пишет издание Daily Mail.
9111.ru 03:25
Авто
Появились фото обновленного Lada Largus FL
В салоне машин обновленного семейства должны появиться абсолютно новые передние сиденья, другие карты дверей, передняя панель от Renault Duster, а центральный подлокотник, руль, панель приборов, блок управления климатом и штатную мультимедиа «перекочуют» к Largus FL от соплатформенного хэтчбека XRay Cross.
Автоновости дня 03:05
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
Политика
США готовят к отправке в Россию еще 150 аппаратов ИВЛ
Вашингтон, 26 мая 2020, 02:28 — REGNUM Вторую партию аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) Соединённые Штаты планируют отправить в Россию 26 мая, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в администрации американского президента.
REGNUM 25 мая в 19:28
Происшествия
В Астрахани под мостом застрял сухогруз
Инфорос 16:13
Происшествия
На Алтайский край и Кузбасс обрушился шторм
В Барнауле в результате сильного ветра и падения деревьев повреждены несколько автомобилей.
BFM.ru 01:19
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета
В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета 20:00
Авто
Озвучена дата продаж самого бюджетного кроссовера Toyota
Компания Toyota определилась с датой выхода на рынок нового вседорожника Yaris Cross, построенного на базе "пятидверки" Yaris.
Новые автомобили 01:31
Общество
В Кузбассе зафиксировали 13 новых случаев заражения коронавирусом
Согласно сводке оперштаба Кузбасса на 11:00, 26 мая, за минувшие сутки в регионе было зафиксировано 13 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Московский комсомолец Кузбасс вчера в 00:17
Политика
Лавров заявил о запрете Запада обращаться за помощью к России
Некоторые западные страны пользуются пандемией коронавируса для наказания неугодных правительств путем запрета обращаться за помощью к России.
РБК 20:51
Шоу-бизнес
Билли Айлиш опубликовала ролик, в котором раздевается
Культуромания 09:18
Здоровье
Главный пульмонолог Забайкалья назвал характерный симптом коронавируса
Главный внештатный пульмонолог министерства здравоохранения Забайкальского края Сергей Лукьянов в эфире «Россия-24» 27 мая назвал один из главных симптомов коронавируса, проявляющийся у большинства заражённых.
Чита.Ру 05:53
Шоу-бизнес
Актриса Евгения Лоза объявила о разводе с мужем
Лоза и Батырев поженились менее года назад. Но причины расставания актриса не раскрывает.
Московский Комсомолец 12:32