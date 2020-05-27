Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиСобянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 14 июня режима самоизоляции, пропускного режима и других ограничительных мер. Запрещаются спортивные, зрелищные, публичные и другие массовые мероприятия, сказано в документе.
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В Москве режим самоизоляции продлили до 14 июня

Газета.Ru16:59

Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня

РИА Новости13:38

Собянин продлил самоизоляцию и пропускной режим до 14 июня

Anews13:04

Сергей Собянин рассказал о новом этапе смягчения ограничений в Москве

Вечерняя Москва14:13

Режим самоизоляции в Москве продлен до 14 июня

Коммерсантъ13:00

Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня

РБК13:27

В Москве продлили самоизоляцию до 14 июня

РИАМО13:01
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Космос

Россия планирует эксперимент с перепелиными яйцами на МКС в 2021 году

На следующий 2021 год на Международную космическую станцию (МКС) намечено доставить инкубатор с перепелиными яйцами для исследования эмбрионов.
Известия 24 мая в 22:23
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Политика

Меркель рассказала о трудностях в отношениях с США

Отношения США и Германии развиваются сложно, но Вашингтон — по-прежнему ключевой союзник Берлина, заявила в среду, 27 мая, канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Известия 15:56
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Политика

Трамп обвинил Twitter во вмешательстве в предстоящие выборы в США

Социальная сеть Twitter подавляет свободу слова и пытается повлиять на результаты еще не наступивших выборов президента США.
Экономика сегодня 01:54
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Здоровье

Иммунолог предостерег от поспешного внедрения вакцины от COVID-19

По словам профессора, на сегодняшний день уже около 10 лабораторий в мире перешли к этапу исследований на людях, и наибольший интерес вызвали результаты китайских ученых, опубликованные несколько дней назад авторитетным медицинским журналом Lancet.
РИА Новости 20:21
Общество

Минпросвещения разработало порядок выдачи школьных аттестатов

Ранее Минпросвещения сообщило, что в 2020 году 9-классники не будут сдавать ОГЭ.
Rambler News Service 12:11
Общество

Boeing объявила о возобновлении производства лайнеров 737 MAX

Американская авиастроительная корпорация Boeing возобновила приостановленное в январе производство лайнеров Boeing 737 MAX.
ТАСС 18:43
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Финансы

Россияне продолжают забирать валюту из банков

С начала года россияне сняли со счетов 8,3 миллиарда долларов, то есть почти всю валюту, которая накопилась в 2019 году.
Дождь 03:35
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Религия

На Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении

RT на русском 02:15
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Гаджеты

Xiaomi представила 4K-телевизоры Redmi Smart TV X

Китайский производитель электроники Xiaomi официально объявил о начале выпуска 4-К телевизоров под названием Redmi Smart TV X. Как сообщили представители компании во время презентаций, в розничной торговле их можно будет купить по 280 долларов.
Goroday.ru 19:08
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Футбол

Дзюба назвал позорищем уход Семина из «Локомотива»

Форвард «Зенита» и национальной команды России Артем Дзюба отреагировал на решение «Локомотива» не продлевать контрактное соглашение с наставником Юрием Семиным.
Vprognoze.ru вчера в 11:03
Армия и оружие

В Донбассе заметили стягивание военной техники к линии разграничения

В Донбассе сразу на нескольких направлениях заметили скопление военной техники у линии разграничения.
Lenta.ru 11:48
Общество

Почти половина заразившихся коронавирусом в Приморье выздоровели

Коронавирусную инфекцию удалось победить почти половине инфицированных жителей Приморского края, 28 мая сообщает пресс-служба правительства региона.
ИА Красная Весна 21:15
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Общество

Минтруд предложил утроить пособие по безработице

Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета 11:07
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Общество

Реке Хероте в Сочи вернули историческое название

Реке вернули историческое название – Хорота. Для этого потребовалось изучить старые военные карты.
ЮГ Times 11:27
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Политика

МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР

После установления контроля в Донбассе Киев намерен ликвидировать администрации самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
RT на русском 17:00
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Экономика

Минфин перевел деньги в ПФР на выплаты семьям с детьми

Министерство финансов России перечислило в Пенсионный фонд 222,1 млрд рублей на поддержку семей с детьми, передают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Моя Москва.онлайн вчера в 10:17
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Наука

Названа странная особенность коронавируса

Ученые назвали странную особенность COVID-19, которая отличает его от других вирусов. Об этом пишет издание Daily Mail.
9111.ru 03:25
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Авто

Появились фото обновленного Lada Largus FL

В салоне машин обновленного семейства должны появиться абсолютно новые передние сиденья, другие карты дверей, передняя панель от Renault Duster, а центральный подлокотник, руль, панель приборов, блок управления климатом и штатную мультимедиа «перекочуют» к Largus FL от соплатформенного хэтчбека XRay Cross.
Автоновости дня 03:05
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Энергетика

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
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Политика

США готовят к отправке в Россию еще 150 аппаратов ИВЛ

Вашингтон, 26 мая 2020, 02:28 — REGNUM Вторую партию аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) Соединённые Штаты планируют отправить в Россию 26 мая, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в администрации американского президента.
REGNUM 25 мая в 19:28
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Происшествия

В Астрахани под мостом застрял сухогруз

Инфорос 16:13
5
Происшествия

На Алтайский край и Кузбасс обрушился шторм

В Барнауле в результате сильного ветра и падения деревьев повреждены несколько автомобилей.
BFM.ru 01:19
28
Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета

В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета 20:00
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Авто

Озвучена дата продаж самого бюджетного кроссовера Toyota

Компания Toyota определилась с датой выхода на рынок нового вседорожника Yaris Cross, построенного на базе "пятидверки" Yaris.
Новые автомобили 01:31
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Общество

В Кузбассе зафиксировали 13 новых случаев заражения коронавирусом

Согласно сводке оперштаба Кузбасса на 11:00, 26 мая, за минувшие сутки в регионе было зафиксировано 13 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Московский комсомолец Кузбасс вчера в 00:17
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Политика

Лавров заявил о запрете Запада обращаться за помощью к России

Некоторые западные страны пользуются пандемией коронавируса для наказания неугодных правительств путем запрета обращаться за помощью к России.
РБК 20:51
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Шоу-бизнес

Билли Айлиш опубликовала ролик, в котором раздевается

Культуромания 09:18
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Здоровье

Главный пульмонолог Забайкалья назвал характерный симптом коронавируса

Главный внештатный пульмонолог министерства здравоохранения Забайкальского края Сергей Лукьянов в эфире «Россия-24» 27 мая назвал один из главных симптомов коронавируса, проявляющийся у большинства заражённых.
Чита.Ру 05:53
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Шоу-бизнес

Актриса Евгения Лоза объявила о разводе с мужем

Лоза и Батырев поженились менее года назад. Но причины расставания актриса не раскрывает.
Московский Комсомолец 12:32
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Режиссер «Грани будущего» снимет боевик с Томом Крузом в космосе

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Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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