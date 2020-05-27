Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 14 июня режима самоизоляции, пропускного режима и других ограничительных мер. Запрещаются спортивные, зрелищные, публичные и другие массовые мероприятия, сказано в документе.

Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня

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