Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиСобянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 14 июня режима самоизоляции, пропускного режима и других ограничительных мер. Запрещаются спортивные, зрелищные, публичные и другие массовые мероприятия, сказано в документе.
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Сергей Собянин рассказал о новом этапе смягчения ограничений в Москве

Вечерняя Москва14:13

Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня

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Режим самоизоляции в Москве продлен до 14 июня

Спорт-Экспресс13:00

Собянин продлил режим самоизоляции в Москве

Lenta.ru12:59
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Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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