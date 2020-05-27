Коронавирус
РИА НовостиСобянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 14 июня режима самоизоляции, пропускного режима и других ограничительных мер. Запрещаются спортивные, зрелищные, публичные и другие массовые мероприятия, сказано в документе.
Читать в источнике
Оценить3,8K
Подробнее о событии
Показать все источники
Пропуска для поездок на работу автоматически продлят до 14 июня
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы13:55
Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 19:48, Ашберн
Политика
«Коммерсантъ»: бывший глава Чувашии госпитализирован с пневмонией
Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев госпитализирован в Санкт-Петербурге с двусторонней пневмонией, он находится в тяжелом состоянии с высоким процентом поражения легких, сообщают источник «Коммерсанта» и Telegram-канал Mash.
Ведомости 05:28
Религия
Православные христиане отмечают Вознесение Господне
Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС 17:09
Кино
Глава HBO Max: Режиссерской версии «Лиги справедливости» не существует
Российская газета 08:33
Общество
Минтруд России предложил новые меры поддержки
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил увеличить размер пособия по безработице для всех россиян, а не только для тех, кто потерял работу из-за коронавируса.
Коммерсантъ 11:07
Экономика
С 1 августа увеличатся накопительные пенсии
Будет пересчитан размер накопительных пенсий для граждан Российской Федерации. Это произойдет 1 августа, сообщил Пенсионный фонд России.
Знамя труда (Альметьевск) вчера в 15:18
Космос
Рогозин прокомментировал идею Маска бомбить Марс
Идея основателя компании SpaceX Илона Маска нанести ядерный удар по Марсу чудовищна и является прикрытием для выведения ядерного оружия в космическое пространство.
Известия 17:05
Политика
Помпео заявил, что Китай отнял у Гонконга автономию
Власти Китая давали разъяснения о том, что Гонконг не будет новым законом лишён автономии. Однако в США уже вынесли вердикт.
REGNUM 15:11
Здоровье
В России растет смертность трудоспособного населения
Евгений Брюн отметил серьезное повышение смертности в Москве в апреле этого года – 11 846 человек в сравнении с прошлогодним показателем, чуть превышавшим 10 тысяч, сообщает Интерфакс.
Северпост вчера в 07:21
Общество
Boeing возобновила производство лайнеров 737 Max
Компания Boeing возобновила остановленное из-за двух авиакатастроф производство лайнеров 737 Мах.
Ведомости 19:25
Энергетика
Оценены запасы нефти и газа в России
Россия обеспечена разведанными запасами нефти на 35 лет, а газа — более чем на 50 лет.
Lenta.ru 19:38
Технологии
Microsoft нашла причину проблем с обновлениями в Windows 10
Компания Microsoft выпустила документ в разделе поддержки, где объясняет причину возможных проблем с установкой обновлений Windows 10.
iXBT.com 05:40
Футбол
Чемпион мира хочет покинуть «Сочи» из-за невыплаты зарплаты
Жюль Планка, адвокат защитника "Сочи" Адиля Рами, заявил, что француз планирует покинуть российский клуб.
Газета.Ru 17:09
Общество
Bloomberg заявил об экономическом спаде в Швеции
Bloomberg сообщил об экономическом спаде в Швеции. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 17:48
Политика
Польский дипломат раскрыл схему монетизации русофобии
"В польском обществе распространяются охотно финансируемые врагами страхи, русофобия и чувство иррациональной угрозы", - цитирует РИА ФАН слова дипломата.
Царьград 14:52
Общество
В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусной инфекцией
В Москве за истекшие сутки скончался еще 71 пациент с коронавирусом, сообщает городской оперативный штаб.
Ведомости 17:56
Космос
Запуск американских астронавтов отменен
BFM.ru 16:34
Общество
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений
Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости 04:49
Политика
Foreign Policy (США): у Китая два пути к мировому господству. Первая часть (Foreign Policy)
Новые отношения Трампа с Китаем Первая часть При Си Цзиньпине Китай демонстрирует устремления сверхдержавы.
ИноСМИ 09:03
Общество
В Гидрометцентре предупредили о похолодании в первый день лета
На пару дней раньше температура упадет в Сибири. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».
РБК 18:54
Баскетбол
РФБ решила не определять чемпиона страны по баскетболу
Исполком Российской федерации баскетбола решил не присуждать звание чемпиона России по итогам досрочно завершенного сезона.
Российская газета 05:40
Хоккей
Стали известны пары первого раунда плей-офф НХЛ
НХЛ официально заявила о том, что сезон 2019/20, прерванный из-за пандемии коронавируса, будет доиграть в формате плей-офф с 24 командами.
Bookmaker-ratings.ru 01:29
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ вчера в 08:01
Политика
США отправят в Россию вторую партию аппаратов ИВЛ
Во вторник, 26 мая, США могут отправить в Россию еще 150 аппаратов искусственной вентиляции легких(ИВЛ) в рамках помощи в борьбе с пандемией COVID-19, передает РИА Новости.
Профиль 25 мая в 17:56
Происшествия
Мигранты, открывшие подпольное казино в Южно-Сахалинске, пойдут под суд
Следственный отдел по Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области завершил расследование уголовного дела в отношении двух граждан ближнего зарубежья.
АСТВ 17:59
Здоровье
В Минздраве разъяснили, кто попадает в статистику по COVID-19 в России
К первой группе относятся случаи, когда заболевание выбирается в качестве первоначальной причины смерти, а во вторую — когда COVID-19 рассматривается в качестве прочей причины смерти, в том числе когда вирус имеет существенное значение в развитии основного заболевания и его смертельных осложнений.
REGNUM 16:59
Политика
Меркель назвала условие для снятия санкций с России
Канцлер Германии Ангела Меркель назвала условие для снятия санкций в отношении России.
Lenta.ru 19:18
Шоу-бизнес
Самбурская рассказала о трудностях с мужчинами
RuNews24.ru 04:28
Футбол
Отказавшийся тренироваться капитан «Уотфорда» сообщил о травле
Ранее Дини сообщил, что не собирается возвращаться к тренировкам, поскольку у его пятимесячного сына проблемы с органами дыхания.
РИА Новости 18:50
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33