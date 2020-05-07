На рабочие места могут вернуться только те работники, присутствие которых в цехах, офисах и на стройплощадках необходимо по технологическим причинам. Всем, кто может работать в дистанционном режиме, следует по-прежнему оставаться дома.

Промышленные и строительные предприятия Москвы с 12 мая смогут возобновить работу, но будут обязаны соблюдать инструкции санитарных врачей. Об этом на своем персональном сайте сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин возобновил работу всех строительных и промпредприятий с 12 мая

Общество Москвичей предупредили об аномальном похолодании с 13 мая Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москву придет аномально холодная погода с 13 мая. 401

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Политика В Великобритании опубликовали последние сообщения нацистов К 75-летию окончания Второй мировой войны Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) опубликовал перехваченные незадолго до окончания войны сообщения нацистов. 2

Здоровье Названы районы Дальнего Востока с недостаточным количеством ИВЛ Недостаточное число коек в больницах с аппаратами искусственной вентиляции легких зафиксировано в Забайкалье, Хабаровском крае и Амурской области, сообщает пресс-служба аппарата вице-премьера, полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.

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