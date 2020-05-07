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Российская газетаРоссийская газетаСобянин возобновил работу всех строительных и промпредприятий с 12 мая

Промышленные и строительные предприятия Москвы с 12 мая смогут возобновить работу, но будут обязаны соблюдать инструкции санитарных врачей. Об этом на своем персональном сайте сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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Сергей Собянин
На рабочие места могут вернуться только те работники, присутствие которых в цехах, офисах и на стройплощадках необходимо по технологическим причинам. Всем, кто может работать в дистанционном режиме, следует по-прежнему оставаться дома.
— Сергей Собянин, мэр МосквыРИАМО 07 мая в 09:56

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Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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