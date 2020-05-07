Коронавирус
Российская газетаСобянин возобновил работу всех строительных и промпредприятий с 12 мая
Промышленные и строительные предприятия Москвы с 12 мая смогут возобновить работу, но будут обязаны соблюдать инструкции санитарных врачей. Об этом на своем персональном сайте сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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На рабочие места могут вернуться только те работники, присутствие которых в цехах, офисах и на стройплощадках необходимо по технологическим причинам. Всем, кто может работать в дистанционном режиме, следует по-прежнему оставаться дома.
— Сергей Собянин, мэр МосквыРИАМО 07 мая в 09:56
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С 12 мая в Москве могут вернутся к работе строительные и промышленные предприятия
Моссовет07 мая в 09:12
Собянин: С 12 мая к работе вернутся все предприятия промышленности и строительства
Агентство Москва07 мая в 09:25
Борьба с коронавирусом: режим ограничений в Москве продлен до 31 мая
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы07 мая в 09:21
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