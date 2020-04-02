Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruСобянин продлил все ограничения в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил все ограничения, введенные в столице из-за коронавируса, до 1 мая. Об этом сообщается в личном блоге главы города. Так, в течение всего апреля в Москве запрещено проводить любые массовые мероприятия.
Читать в источнике
Комментировать84
с чего всё началось
«Все ранее введенные ограничения будут продлены до 1 мая 2020 г. Жители города по-прежнему должны соблюдать режим самоизоляции», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте
 Собянина.
Взгляд.ру12:38

Подробнее о событии

Срок действия проездных в Москве будет продлен после 1 мая

Интерфакс12:46

Собянин пообещал продлить срок действия проездных билетов после 1 мая

РБК13:23

Собянин продлил действие ограничений в Москве до 1 мая

Известия12:56

Власти Москвы продлили ограничения по коронавирусу до 1 мая

Москва 2412:46

Власти Москвы продлили «коронавирусные ограничения». Главное

ТАСС13:28

Власти Москвы продлили все ограничения из-за коронавируса до 1 мая

Взгляд.ру12:38

Действие проездных билетов на общественный транспорт продлят в Москве после 1 мая

РИАМО13:24
Показать все источники
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 19:58, Ашберн
Здоровье

Глава Минздрава Коми прокомментировал вспышку COVID-19 в больнице

Глава Минздрава Коми Дмитрий Березин прокомментировал ситуацию в Эжвинской городской больнице Сыктывкара, которая оказалась заражена коронавирусом.
РЕН ТВ 10:01
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк рассказала поклонникам о состоянии матери

Девушка в последнее время стала очень активна в социальных сетях.
Слово и Дело 09:38
Общество

Мэр Москвы отложил введение пропускного режима

Мэр столицы добавил, что вопрос о введении пропускного режима в городе в связи с коронавирусом может вновь стать актуальным, если ситуация будет неблагоприятно развиваться, а москвичи будут нарушать режим изоляции.
Интерфакс 12:37
Здоровье

В Италии в Минздраве объяснили высокую смертность от коронавируса

Министерство здравоохранения Италии уверено в том, что высокая смертность от коронавируса обусловлена сравнительно мягкой эпидемией гриппа в 2019-2020 годах.
ToDay News Ufa вчера в 12:41
Гаджеты

Oppo представила в России смартфоны с селфи-камерой на 44 Мп

Ferra 10:35
Политика

Трамп раскрыл факт переговоров России и Саудовской Аравии по нефти

Президент США Дональд Трамп раскрыл факт переговоров президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии по стабилизации цен на нефть.
Lenta.ru 10:58
Здоровье

На Сахалине подтвердили еще один случай заражения коронавирусом

Пятый случай заболевания коронавирусной инфекцией подтвержден в Сахалинской области, сообщает пресс-служба областного правительства.
ИА Красная Весна вчера в 02:34
Политика

Путин объявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля

Президент России Владимир Путин в четверг, 2 апреля, в видеообращении к россиянам заявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля.
Известия 09:59
Политика

Губернатор Камчатки Владимир Илюхин подал в отставку

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке по собственному желанию.
Ведомости 18:55
Футбол

Робин ван Перси: «Ливерпуль» подбирает игроков под философию Клоппа, а «МЮ» играет со звездными именами"

В «Манчестер Юнайтед» играют со звездными именами вроде Поля Погба и Алексиса Санчеса.
Спорт-Экспресс 09:41
Общество

Тиньков покинул пост председателя совета директоров Тинькофф-банка

Бизнесмен Олег Тиньков ушел с поста председателя совета директоров Тинькофф-банка.
Коммерсантъ 10:16
Происшествия

Стала известна причина задержания главы профсоюза «Альянс врачей»

Выяснилась причина задержания главы профсоюза "Альянс врачей" Анастасии Васильевой в Новгородской области.
РЕН ТВ 11:45
Происшествия

Два ростовчанина заразились коронавирусом в США и Мексике

Ещё два потенциальных носителя коронавируса ожидают результатов анализов, находящихся в референс-центре.
REGNUM 05:49
Политика

Российский самолет с медоборудованием прибыл в аэропорт Нью-Йорка

Ранее стало известно, что второй российский самолет с медицинским оборудованием отправился в США.
Москва 24 вчера в 16:57
Экономика

Потанин предложил отказаться от дивидендов «Норникеля» из-за кризиса

Крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин (34,6%) предложил второму крупнейшему акционеру компании UC Rusal (27,8%), основанному Олегом Дерипаской, не выплачивать дивиденды за 2020 год из-за падения цен на металл и ожиданий глобальной рецессии.
РБК 10:41
Наука

Джазовые гитаристы справились с импровизацией без когнитивного контроля

Американские ученые выяснили, что профессиональные джазовые гитаристы при импровизации обходятся без активной работы лобных долей, обеспечивающих когнитивный контроль — в отличие от их менее опытных коллег.
N+1 вчера в 12:23
Общество

Вассерман предрек США «кошмар» из-за коронавируса

США ждут не просто мировые рекорды по числу зараженных коронавирусом, но и полный кошмар, заявил 2 апреля публицист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман, сообщает РЕН ТВ.
Известия 17:51
Авто

Опубликовали информацию о конкуренте «ГАЗели» от КамАЗа

Первые две версии станут конкурентами для Газели Next (обычной и усиленной), а более тяжёлые модификации — для ГАЗона Next (стандартного и усиленного).
Тарантас Ньюс вчера в 08:06
Экономика

Из-за простоя торговые центры могут сократить 10 млн рабочих мест

Российский совет торговых центров (РСТЦ) считает, что остановка работы ТЦ из-за продления периода нерабочих дней до конца месяца может привести к сокращению 10 млн рабочих мест к концу апреля.
Коммерсантъ 17:44
Футбол

Уткин жёстко ответил Дзюбе на слова о деградации и упадке

Журналист и комментатор Василий Уткин жёстко ответил нападающему петербургского «Зенита» Артёму Дзюбе.
Чемпионат 11:48
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ 09:02
Энергетика

Белоруссия планирует покупать российскую нефть по $4 за баррель

Белоруссия заявила о своих планах приобрести у России в апреле 2 миллиона тонн нефти по цене 4 доллара за баррель.
Экспресс газета 06:01
Общество

Роспотребнадзор посоветовал не запасаться продуктами

Роспотребнадзор не рекомендует согражданам делать запасы продуктов, отметив, что магазины продолжают работать и еда в них есть.
Интерфакс 02:36
Шоу-бизнес

Каретина: границы открытого тела для пловцов частично стёрты

Семикратная чемпионка мира в категории «Мастерс» по плаванию Евгения Каретина, в настоящее время работающая фотографом, рассказала о фотосессиях Юлии Ефимовой.
RT на русском 11:00
Общество

Число случаев коронавируса в мире превысило один миллион

От осложнений, вызванных заболеванием, скончались более 51 тысячи человек, вылечились — более 200.Что еще известно:Больше всего инфицированных в США — более 238 тысяч.
Snob.ru 15:52
Политика

Трамп применил закон военного времени для выпуска аппаратов ИВЛ

Вашингтон, 2 апреля 2020, 23:18 — REGNUM Президент США Дональд Трамп принял решение применить закон о производстве в военное время для ускорения выпуска аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает 2 апреля пресс-служба Белого дома.
REGNUM 16:18
Армия и оружие

Пентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца

Со слов министра обороны США Марка Эспера, в настоящий момент нет необходимости эвакуировать весь экипаж авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы почти 80 случаев заражения новым типом коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на телекомпанию CBS.
Инфорос вчера в 08:41
Шоу-бизнес

Подольская рассказала про будущего ребенка от Преснякова

Выпускница шоу Фабрика звезд Наталья Подольская посетила программу Секрет на миллион, где рассказала об отношениях с Владимиром Пресняковым и о возможном пополнении в семье.
NewInform вчера в 08:39
Происшествия

В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина

В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Ведомости 14:24
Экономика

Госдума приняла закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в закон ЦБ о кредитных каникулах для оказавшихся в тяжелой ситуации из-за коронавируса нового типа.
Ведомости вчера в 08:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное