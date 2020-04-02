с чего всё началось

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил все ограничения, введенные в столице из-за коронавируса, до 1 мая. Об этом сообщается в личном блоге главы города. Так, в течение всего апреля в Москве запрещено проводить любые массовые мероприятия.

Собянин продлил все ограничения в Москве

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