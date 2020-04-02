Коронавирус
Lenta.ruСобянин продлил все ограничения в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил все ограничения, введенные в столице из-за коронавируса, до 1 мая. Об этом сообщается в личном блоге главы города. Так, в течение всего апреля в Москве запрещено проводить любые массовые мероприятия.
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«Все ранее введенные ограничения будут продлены до 1 мая 2020 г. Жители города по-прежнему должны соблюдать режим самоизоляции», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Собянина.Взгляд.ру12:38
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Москва продлевает действие мер по борьбе с коронавирусом
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы12:38
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 23:07, Ашберн
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