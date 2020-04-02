Коронавирус
Lenta.ruСобянин продлил все ограничения в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил все ограничения, введенные в столице из-за коронавируса, до 1 мая. Об этом сообщается в личном блоге главы города. Так, в течение всего апреля в Москве запрещено проводить любые массовые мероприятия.
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с чего всё началось
«Все ранее введенные ограничения будут продлены до 1 мая 2020 г. Жители города по-прежнему должны соблюдать режим самоизоляции», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Собянина.Взгляд.ру12:38
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Москва продлевает действие мер по борьбе с коронавирусом
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы12:38
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Путин поручил установить особый порядок передвижения в регионах
Президент России Владимир Путин поручил главам регионов установить особый порядок передвижения граждан и транспортных средств.
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Первый липчанин наказан в суде за нарушение самоизоляции
Сегодня стало известно, что суд назначил ему наказание в виде предупреждения на первый раз.
Футбол
Сегодня «Спартак» сыграет против ЦСКА в кибер-дерби
Религия
В РПЦ призвали верующих готовиться к телетрансляции службы на Пасху
Митрополит добавил, что верующим следует быть готовыми к тому, что им не удастся посетить храм на Пасху.
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Пик эпидемии в мире и России еще не пройдет, предостерег президент. Мы записали обращение Владимира Путина на видео.
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Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выросла на 29,06%, до $33,04 за баррель по состоянию на 17:41 мск.
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Шансы на обнаружение жизни на Марсе резко возросли
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Общество
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Вашингтон допустил снятие санкций с дочерних компаний "Роснефти", передает ТАСС.