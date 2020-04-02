Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruСобянин продлил все ограничения в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил все ограничения, введенные в столице из-за коронавируса, до 1 мая. Об этом сообщается в личном блоге главы города. Так, в течение всего апреля в Москве запрещено проводить любые массовые мероприятия.
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«Все ранее введенные ограничения будут продлены до 1 мая 2020 г. Жители города по-прежнему должны соблюдать режим самоизоляции», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте
 Собянина.
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Детям, перенесшим пневмонию, помогут восстановиться строгий режим и дыхательная гимнастика.
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Адвокат Мансур Гильманов подал иск к столичному руководству с требованием признать незаконным введение режима изоляции

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Эхо Москвы вчера в 16:02
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Путин поручил установить особый порядок передвижения в регионах

Президент России Владимир Путин поручил главам регионов установить особый порядок передвижения граждан и транспортных средств.
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Сегодня стало известно, что суд назначил ему наказание в виде предупреждения на первый раз.
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Сегодня «Спартак» сыграет против ЦСКА в кибер-дерби

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Тиньков покинул пост председателя совета директоров Тинькофф-банка

Бизнесмен Олег Тиньков ушел с поста председателя совета директоров Тинькофф-банка.
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В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания

Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства.
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Энергетика

Цена на нефть Brent подскочила до $36 за баррель

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РБК 10:43
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Голландский корабль Flintstone включили в список судов для технических работ на строительстве газопровода "Северный поток — 2", следует из распоряжения правительства.
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В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
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Стали известны причины низкой заболеваемости коронавирусом в Греции

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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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