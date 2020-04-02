Коронавирус

Газета.RuГазета.RuСобянин продлил все «противовирусные» меры в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничительные меры против распространения коронавируса до 1 мая. Об этом он сообщил на своем сайте. Рестораны, кафе, спортзалы, кинотеатры, салоны красоты и иные подобные заведения остаются закрытыми в этот период.
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с чего всё началось
«Все ранее введенные ограничения будут продлены до 1 мая 2020 г. Жители города по-прежнему должны соблюдать режим самоизоляции», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте
 Собянина.
Взгляд.рувчера в 12:38

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Власти Москвы продлили «коронавирусные ограничения». Главное

ТАССвчера в 13:28

Москва продлевает действие мер по борьбе с коронавирусом

Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 12:38

Власти Москвы продлили ограничения по коронавирусу до 1 мая

Москва 24вчера в 12:46

Власти Москвы продлили все ограничения из-за коронавируса до 1 мая

Взгляд.рувчера в 12:38

Сергей Собянин сохранил режим самоизоляции москвичей

Коммерсантъвчера в 12:47

Столичные власти продлили ограничения по коронавирусной инфекции до 1 мая

РИАМОвчера в 12:37

В Москве продлили ограничения по коронавирусу

РИА Новостивчера в 12:30
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Экономика

Fitch спрогнозировал рецессию в России

Рейтинговое агентство Fitch Ratings вновь изменило прогноз о российской экономике: если в марте аналитики ожидали роста ВВП на менее чем 1%, то теперь прогнозируют рецессию.
РБК вчера в 10:30
Политика

Путин продлил режим нерабочих дней на весь апрель

Москва, 2 апреля 2020, 17:01 — REGNUM Период нерабочих дней в связи с эпидемией коронавируса будет продлён до 30 апреля.
REGNUM вчера в 10:01
Здоровье

Во Владивостоке умер пациент с коронавирусом

Во Владивостоке скончался 52-летний пациент с подтвержденным коронавирусом, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу региона Олега Кожемяко.
Газета.Ru 01:51
Общество

В ФМБА назвали репродукцию главной целью коронавируса

Главная цель коронавируса нового типа, как и других вирусов, заключается в репродукции, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров.
Газета.Ru 00:18
Общество

Российские медики выявили странные смерти от коронавируса в Италии

Врачи-вирусологи из российской гуманитарной миссии, которые в настоящее время работают в итальянском городе Громо, Ломбардия, выявили странные случаи смерти инфицированных коронавирусом пациентов.
Капитал страны вчера в 09:16
Политика

Губернатор Камчатского края подал заявление об отставке

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке на имя президента России Владимира Путина.
RT на русском вчера в 18:26
Общество

Московским водителям разъяснили правила поездок во время самоизоляции

Сотрудники правоохранительных органов в столице могут останавливать водителей и пассажиров автомобилей, чтобы уточнить цель их поездки.
РИА Новости вчера в 22:59
Здоровье

Рошаль дал советы по восстановлению легких после пневмонии

Главный внештатный детский пульмонолог Минздрава Московской области Леонид Рошаль дал советы по восстановлению легких после пневмонии.
Москва 24 вчера в 07:07
Общество

Безработных россиян предложили отправить на стройку вместо мигрантов

Россиян, которые из-за карантина потеряли свою работу в фитнес-индустрии, предложили отправить на стройку вместо мигрантов.
Lenta.ru 01:03
Происшествия

В петербургском роддоме у беременной выявили коронавирус

У одной из женщин, находившихся в роддоме, подтвердилась коронавирусная инфекция, сообщает комитет по здравоохранению Петербурга.
Российская газета вчера в 14:01
Происшествия

В Приморье разрушился мост в момент проезда по нему автомобиля

В селе Романовка Шкотовского района Приморского края произошло частичное обрушение моста через реку Суходол, сообщили в правительстве региона.
Российская газета вчера в 23:15
Общество

В Москве ввели штрафы для нарушителей самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о введении штрафов за нарушения режима повышенной готовности, в том числе самоизоляции, в столице.
РИА Новости вчера в 12:31
Политика

Польша обвинила Россию в использовании пандемии для дезинформации

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович обвинил Россию в использовании пандемии коронавируса для дезинформации.
Lenta.ru вчера в 16:55
Политика

Российский проект резолюции ГА ООН по борьбе с пандемией заблокировали

В российском варианте резолюции предусматривалось признание координирующей роли ВОЗ в борьбе с пандемией, оказание помощи наиболее пострадавшим государствам, особенно развивающимся странам, отказ от торговых войн и применения принятых в обход Совета Безопасности ООН односторонних санкций, противодействие финансовым спекуляциям с товарами первой необходимости.
Интерфакс 00:13
Шоу-бизнес

Инсайдер: Ирина Шейк уже познакомила Вито Шнабеля со своей мамой

На прошлой неделе нью-йоркские папарацци запечатлели Ирину Шейк в компании арт-дилера Вито Шнабеля.
Woman.ru вчера в 05:49
Общество

У журналистки, умершей в Перми, был коронавирус

Gazeta.SPb вчера в 17:04
Общество

Изменился срок предоставления налоговой отчетности

Указанным федеральным законом предусмотрено, в частности, внесение изменения в п.7 ст.6 НК РФ, в соответствии с которыми в случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с указом Президента РФ нерабочим днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Молодежная газета (Уфа) 01 апреля в 01:52
Армия и оружие

Госдеп сообщил о сокращении ядерного арсенала России на 100 боеголовок

За последние полгода Россия больше чем в 30 раз сократила количество ядерных боеголовок в своем арсенале по сравнению с США.
РБК вчера в 06:32
Шоу-бизнес

Лещенко обратился к поддержавшим его поклонникам

Газета.Ru вчера в 03:31
Политика

В Башкирии могут демократизировать режим самоизоляции

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что в регионе сохранят режим самоизоляции по коронавирусу на следующей неделе, но немного демократизируют его, он поручил правительству республики провести консультации для принятия окончательного решения.
РИА Новости 01:35
Политика

Трамп назвал помощь из России «красивым жестом Путина»

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию за медоборудование, которое поможет спасти жизни американцев.
РИА Новости вчера в 19:28
Авто

Tesla в первом квартале года продала более 88 тыс. электромобилей

ТАСС вчера в 18:26
Общество

Кабмин утвердил порядок оформления больничных для пенсионеров

Временные правила оформления больничных в случае карантина для лиц старше 65 лет вступают в силу с 6 апреля.
Право.ру вчера в 05:52
Общество

Губернатор Дмитрий Азаров прокомментировал продление нерабочих дней

Дмитрий Азаров подчеркнул, что для Самарской области как индустриального региона крайне важна работа крупных промышленных предприятий.
ГТРК Самара вчера в 14:40
Здоровье

Малышева дала советы по укреплению иммунитета к коронавирусу

Lenta.ru вчера в 23:01
Общество

Онлайн-магазины пожаловались на задержания курьеров из-за вируса

Участники рынка онлайн-торговли пожаловались на помехи для работы курьеров и поставщиков в регионах на фоне режима повышенной готовности и ограничений из-за пандемии коронавируса.
РБК 01:30
Экономика

Минприроды требует 30 млрд рублей на предотвращение мусорного коллапса

Речь идет о 30 миллиардах рублей. Минприроды объясняет эту сумму платежной безответственностью граждан и необоснованными тарифами.
Радио Комсомольская правда 01:59
Единоборства

Нурмагомедов заявил о готовности провести бой с Фергюсоном 18 апреля

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов провести бой с американцем Тони Фергюсоном, если сможет вылететь из России.
РИА Новости 01:15
Космос

Орбиту МКС скорректируют на 900 метров

Двигатели грузового корабля «Прогресс-13» помогут скорректировать орбиту Международной космической станции (МКС).
ТК Звезда вчера в 04:02
Происшествия

Полиция составит три протокола на Васильеву за нарушение самоизоляции

Источник сообщил, что в отношении задержанной будут составлены сразу три административных протокола.
ПолитРоссия вчера в 18:10
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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