Коронавирус
Газета.RuСобянин продлил все «противовирусные» меры в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничительные меры против распространения коронавируса до 1 мая. Об этом он сообщил на своем сайте. Рестораны, кафе, спортзалы, кинотеатры, салоны красоты и иные подобные заведения остаются закрытыми в этот период.
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с чего всё началось
«Все ранее введенные ограничения будут продлены до 1 мая 2020 г. Жители города по-прежнему должны соблюдать режим самоизоляции», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Собянина.Взгляд.рувчера в 12:38
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Москва продлевает действие мер по борьбе с коронавирусом
Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 12:38
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