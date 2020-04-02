Коронавирус

Газета.RuГазета.RuСобянин продлил все «противовирусные» меры в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничительные меры против распространения коронавируса до 1 мая. Об этом он сообщил на своем сайте. Рестораны, кафе, спортзалы, кинотеатры, салоны красоты и иные подобные заведения остаются закрытыми в этот период.
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«Все ранее введенные ограничения будут продлены до 1 мая 2020 г. Жители города по-прежнему должны соблюдать режим самоизоляции», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте
 Собянина.
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