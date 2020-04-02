с чего всё началось

Мэр Москвы продлил введенные ранее в городе ограничения до 1 мая. На своем сайте Сергей Собянин напомнил, что на данный момент COVID-19 заболели уже более двух с половиной тысяч москвичей. Чтобы не допустить распространение эпидемии, горожане будут находиться на самоизоляции.

Собянин продлил все ограничения по коронавирусу в Москве

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