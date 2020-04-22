О готовности системы здравоохранения к борьбе с распространением коронавирусной инфекции шла речь на заседании президиума Координационного совета при Правительстве Российской Федерации.

с чего всё началось

Сейчас, если не учитывать Москву, в стране занято около 24,8 тыс. коек, их общее количество - около 80 тысяч. А при тех темпах, которые в настоящий момент имеются, мы в течение 3-4 недель, если они сохранятся, заполним этот фонд.

При сохранении нынешних темпов распространения COVID-19 ограниченный коечный фонд (80 тыс.) заполнится через три-четыре недели. Об этом заявил Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с распространением коронавируса, сообщается на сайте мэрии.

Собянин предупредил об исчерпании мест в больницах через 3–4 недели

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