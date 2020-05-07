с чего всё началось

Больных коронавирусом в Москве больше, чем пока выявлено, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".

Общество В Мордовии семьи получают выплаты на детей в возрасте до трех лет В соответствии с Указом Президента РФ от 7 апреля № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» семьям, проживающим на территории России и имеющим или ранее имевшим право на материнский капитал, в течение трех месяцев (с апреля по июнь) установлена ежемесячная выплата в размере 5 тысяч рублей. 17

Общество Минпросвещения обсуждает перенос сроков ЕГЭ Дата начала сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) пока запланирована на 8 июня, сообщили в министерстве просвещения. 58

Здоровье Алиханов объяснил резкое снижение новых случаев коронавируса в Калининграде Как сообщил губернатор Антон Алиханов в своем Instagram, снижение количества новых случаев связана с окончанием выявления заболевших в областной клинической больнице. 3

Общество Собянин ввел обязательное ношение масок 1. В столице начнет действовать масочный режим Ношение масок и перчаток из-за эпидемии коронавруса станет обязательным для всех москвичей, которые пользуются общественным транспортом. 904

Происшествия В Коноше растёт число заболевших COVID-19 Общее число заболевших составило 372 человека. Три новых случая COVID-19 выявлены в Архангельской психиатрической больнице.

Общество Попова назвала три этапа снятия ограничений Ситуация в России в связи с коронавирусом уникальна, в ряде регионов темпы прироста числа заболевших уже не превышают 3%. Как передает телеканал "Россия 24", об этом общественность проинформировала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы. 2,5K

Общество Прокуратура проверит «рыбалку» чиновников из ЗАТО Александровск Прокуратура Мурманской области по размещенной в сети информации начала проверку исполнения должностными лицами администрации ЗАТО Александровск правил поведения, обязательных для граждан и организаций при введении режима повышенной готовности. 103

Политика В администрации Иркутска произошли кадровые перестановки В аппарате администрации сообщили, что в отношении главы Ленинского округа были обнаружены нарушения в отрасли защиты гостайны. 1

Происшествия Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс». 679

Экономика Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян Министр финансов России Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян на фоне экономического кризиса, возникшего из-за пандемии COVID-19. 1K

Армия и оружие Российским военным запретили пользоваться гаджетами на службе Согласно изменениям в Дисциплинарный устав Вооруженных сил РФ, нарушение запрета иметь при себе при исполнении электронных изделий (приборов, технических средств), которые могут хранить и передавать аудио-, фото-, видео-материалы и данные геолокации, будет являться грубым дисциплинарным проступком. 764

Наука Болезнь Альцгеймера может вызывать бактерия Биофармацевтическая компания Cortexyme выпустила исследование, которое подтверждает способность бактерии Porphyromonas gingivalis проникать в нейроны и запускать болезнь Альцгеймера.

Шоу-бизнес Агата Муцениеце показала, как выглядела в 19 лет На кадре знаменитость стоит прислонившись к стене в пышном платье. В комментарии Агата Муцениеце просто написала: "Мне тут 19 лет".

Кино Marvel анонсировала выход нового супергеройского сериала о Нике Фьюри Известно, что новый сериал будет повествовать о загадочном прошлом главы организации Щ.И.Т. Marvel обещают раскрыть все тайны и секреты Ника Фьюри, а также в каждой новой серии зрители смогут узнать что-то абсолютно новое о других героях киновселенной. 3

Общество За сутки в России выявили 11231 случай коронавируса За последние сутки в России выявлен 11 231 новый случай коронавируса в 84 регионах. Из них 48,7% не имели клинических проявлений болезни. 217

Киберспорт S1mple ответил на обвинения dimasick: «Хватит позориться» Игрок Natus Vincere Александр s1mple Костылев ответил на недовольство Дмитрия dimasick Матвиенко организацией матча на ESL One: Road to Rio по CS:GO.