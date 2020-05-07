Коронавирус
РИА НовостиСобянин назвал «реальное число» заразившихся коронавирусом
Больных коронавирусом в Москве больше, чем пока выявлено, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".
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Реальное число заразившихся коронавирусом в Москве составляет 2-2,5% населения - это около 300 тыс. человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-24».Общественное телевидение России05:58
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Общество
В Мордовии семьи получают выплаты на детей в возрасте до трех лет
В соответствии с Указом Президента РФ от 7 апреля № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» семьям, проживающим на территории России и имеющим или ранее имевшим право на материнский капитал, в течение трех месяцев (с апреля по июнь) установлена ежемесячная выплата в размере 5 тысяч рублей.
НТМ вчера в 09:01
Общество
В Подмосковье назвали дату окончания учебного года
По словам министра, годовые оценки будут проставлены с учетом периода дистанционного обучения.
Богородские вести 02:44
Экономика
Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы
Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru вчера в 03:37
Общество
Верховный суд Карелии оставил под стражей историка Дмитриева
Верховный суд Карелии не удовлетворил апелляцию на продление ареста главы карельского «Мемориала» 64-летнего Юрия Дмитриева.
Коммерсантъ 06:34
Общество
Минпросвещения обсуждает перенос сроков ЕГЭ
Дата начала сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) пока запланирована на 8 июня, сообщили в министерстве просвещения.
BFM.ru вчера в 06:54
Культура
Лещенко приглашает 9 мая спеть песню «День Победы» на разных языках
Песню «День Победы» уже готовы исполнить добровольцы из 27 стран, среди которых Латвия, Германия, Молдавия, Польша, Перу, ЮАР, Великобритания, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу движения «Волонтеры Победы» Ольгу Амельченкову.
ФедералПресс 05 мая в 07:25
Здоровье
Алиханов объяснил резкое снижение новых случаев коронавируса в Калининграде
Как сообщил губернатор Антон Алиханов в своем Instagram, снижение количества новых случаев связана с окончанием выявления заболевших в областной клинической больнице.
КП - Калининград 06:08
Общество
Режим ограничений в Петербурге могут продлить до июня
В Санкт-Петербурге ограничения, связанные с пандемией коронавируса, начнут снимать не ранее 1 июня.
СеверИнформ 05:34
Общество
Собянин ввел обязательное ношение масок
1. В столице начнет действовать масочный режим Ношение масок и перчаток из-за эпидемии коронавруса станет обязательным для всех москвичей, которые пользуются общественным транспортом.
Lenta.ru 05:47
Происшествия
В Коноше растёт число заболевших COVID-19
Общее число заболевших составило 372 человека. Три новых случая COVID-19 выявлены в Архангельской психиатрической больнице.
Северные Новости 07:25
Общество
Попова назвала три этапа снятия ограничений
Ситуация в России в связи с коронавирусом уникальна, в ряде регионов темпы прироста числа заболевших уже не превышают 3%. Как передает телеканал "Россия 24", об этом общественность проинформировала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
Вести.Ru вчера в 09:44
Общество
Прокуратура проверит «рыбалку» чиновников из ЗАТО Александровск
Прокуратура Мурманской области по размещенной в сети информации начала проверку исполнения должностными лицами администрации ЗАТО Александровск правил поведения, обязательных для граждан и организаций при введении режима повышенной готовности.
Nord-News вчера в 09:17
Политика
В администрации Иркутска произошли кадровые перестановки
В аппарате администрации сообщили, что в отношении главы Ленинского округа были обнаружены нарушения в отрасли защиты гостайны.
RuNews24.ru 06:31
Политика
В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина
Кремль не склонен полностью доверять соцопросам, которые проводит Левада-центр, из-за их методики.
РБК вчера в 08:34
Происшествия
Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч
По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс».
Коммерсантъ вчера в 18:58
Шоу-бизнес
48-летняя Лера Кудрявцева выглядит моложе 32-летнего мужа
Поклонники пришли в восторг от совместной фотографии Леры Кудрявцевой и ее 32-летнего супруга.
ИнфоСМИ вчера в 14:28
Экономика
Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян
Министр финансов России Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян на фоне экономического кризиса, возникшего из-за пандемии COVID-19.
Актуальные Новости вчера в 09:11
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, похожий на голос главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова, призывает "работать с максимальным эффектом" и заявляет, что "эта страшная штука должна способствовать разгону людей".
РИА Новости 06:30
Армия и оружие
Российским военным запретили пользоваться гаджетами на службе
Согласно изменениям в Дисциплинарный устав Вооруженных сил РФ, нарушение запрета иметь при себе при исполнении электронных изделий (приборов, технических средств), которые могут хранить и передавать аудио-, фото-, видео-материалы и данные геолокации, будет являться грубым дисциплинарным проступком.
Интерфакс вчера в 12:34
Шоу-бизнес
Кара Делевинь и Эшли Бенсон расстались после двух лет отношений
Кара Делевинь и Эшли Бенсон больше не вместе — звездная пара рассталась после двух лет отношений.
Salt Mag 03:55
Наука
Болезнь Альцгеймера может вызывать бактерия
Биофармацевтическая компания Cortexyme выпустила исследование, которое подтверждает способность бактерии Porphyromonas gingivalis проникать в нейроны и запускать болезнь Альцгеймера.
MedikForum.ru 01:42
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце показала, как выглядела в 19 лет
На кадре знаменитость стоит прислонившись к стене в пышном платье. В комментарии Агата Муцениеце просто написала: "Мне тут 19 лет".
Дни24 вчера в 08:06
Кино
Marvel анонсировала выход нового супергеройского сериала о Нике Фьюри
Известно, что новый сериал будет повествовать о загадочном прошлом главы организации Щ.И.Т. Marvel обещают раскрыть все тайны и секреты Ника Фьюри, а также в каждой новой серии зрители смогут узнать что-то абсолютно новое о других героях киновселенной.
Родной город 02:19
Общество
За сутки в России выявили 11231 случай коронавируса
За последние сутки в России выявлен 11 231 новый случай коронавируса в 84 регионах. Из них 48,7% не имели клинических проявлений болезни.
Новгородские ведомости 03:50
Армия и оружие
АПЛ «Князь Владимир» поступит в ВМФ РФ в конце мая
Первая стратегическая атомная подводная лодка проекта 955А «Князь Владимир» может быть передана ВМФ России уже в мае, сообщает ТАСС со ссылкой на данные источников.
Хакасия-Информ вчера в 22:23
Киберспорт
S1mple ответил на обвинения dimasick: «Хватит позориться»
Игрок Natus Vincere Александр s1mple Костылев ответил на недовольство Дмитрия dimasick Матвиенко организацией матча на ESL One: Road to Rio по CS:GO.
CyberSport.ru 05:57
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева показала, какой она была упитанной до начала карьеры
Московский Комсомолец 06:36
Политика
МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала
"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС вчера в 15:31