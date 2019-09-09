с чего всё началось

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал прошедшие выборы в Мосгордуму, назвав их конкурентными и эмоциональными.

Политика ЦИК опубликовал предварительные результаты губернаторских выборов На сайте ЦИК России появились предварительные результаты выборов губернаторов.

Происшествия Памфилова захотела взять на работу напавшего на нее мигранта Преступник влез через окно на террасу дома, несколько раз ударил Памфилову электрошокером и сбежал, ничего не взяв.

Происшествия Жительницу Камчатки подозревают в убийстве двоих детей По версии следствия, утром 27-летняя местная жительница пришла к бухте Крашенинникова и утопила вблизи берега двоих детей, одному из которых было 1,5 месяца, второму — пять лет.

Политика В Австралии блокируют сайты за публикацию видео стрельбы в Крайстчерче Австралийская государственная комиссия по безопасности в интернете заблокирует восемь иностранных сайтов, опубликовавших видео нападений на мечети в Крайстчерче 15 марта и манифест обвиняемого в атаках Брентона Тарранта.

Политика Болтон оценил обмен заключенными между Украиной и Россией Советник президента США Дональд Трамп по национальной безопасности Джон Болтон высказался по поводу произошедшего обмена заключенными между Россией и Украиной.

Наука Математики сумели разложить число 42 на три куба спустя 65 лет Математикам Массачусетского технологического института и Бристольского университета Эндрю Сазерленд и Эндрю Букер нашли решение последней неразрешенной части математической задачи о трех кубах.

Общество В порт Владивостока зашел крупнейший в истории России круизный лайнер В порту Владивостока пришвартовался крупнейший за историю России круизный лайнер «Спектр морей» (Spectrum of the Seas), передает агентство «Восток-Медиа».

Политика На выборах губернатора Курской области победил Роман Старовойт Временно исполняющий обязанности главы Курской области Роман Старовойт набирает на выборах главы региона 81,07% голосов после обработки 100% протоколов, сообщила РИА Новости представитель облизбиркома.

Космос Астроному получили космические сигналы неизвестного происхождения Астрономы из Китая зафиксировали странные космические сигналы, происхождение которых установить пока не удалось.

Шоу-бизнес Ирина Муромцева разводится с мужем после шести лет брака Ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале Ирина Муромцева решила расстаться со своим мужем, продюсером Максимом Волковым.

Политика «Единая Россия» лидирует на выборах в местные парламенты В 13 регионах выбирали местные парламенты. По предварительным данным Центризбиркома, в ряде регионов лидирует "Единая Россия".

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы о Второй мировой войне Министерство обороны России обнародовало рассекреченные документы, которые рассказывают о событиях, происходящие перед и в начальный период Второй мировой войны.

Армия и оружие Масштабные военные учения в Оренбуржье продолжаются С 9 по 21 сентября в поселке Первомайском проходят командно-штабные учения «Центр-2019» со стрельбой из различных видов вооружения и с применением боевой авиации.

Политика На выборах в Тульскую облдуму лидирует «Единая Россия» «Единая Россия» лидирует на выборах в Тульскую областную думу после обработки первых протоколов избирательных комиссий — за список «ЕР» проголосовали 31,05% избирателей, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на ГАС «Выборы».

Гаджеты Kirin А1: первый чипсет с поддержкой Bluetooth 5.1 и Low Energy 5.1 Компания Huawei планирует внедрить чип Kirin A1 во все существующие устройства, которы воспроизводят звук и подключаются по беспроводной связи.

Футбол «Палермо» установил рекорд Серии D Игру на Сицилии посетили 17 тысяч зрителей, что стало рекордом для Серии D – самого низкого итальянского дивизиона.

Политика Турчак сообщил о «жахнувшей всех» на выборах «Единой России» Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак отреагировал на предварительные результаты единого дня голосования, который прошел в России 8 сентября.

Здоровье Терапевт назвала скрытые причины отечности Если человек не злоупотребляет солью и воздерживается от жидкостей на ночь, но утром все равно выглядит отечным, причиной этому могут быт скрытые от глаз процессы.

Армия и оружие ОДК создаст замену французскому двигателю для вертолета Ка-62 Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) создает замену французскому двигателю Ardiden 3G, который устанавливается на новейшие вертолеты Ка-62, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора - генеральный конструктор корпорации Юрий Шмотин.