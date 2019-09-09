Политика
RT на русскомСобянин прокомментировал итоги выборов в Мосгордуму
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал прошедшие выборы в Мосгордуму, назвав их конкурентными и эмоциональными.
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с чего всё началось
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал прошедшие выборы в Мосгордуму самыми «эмоциональными и реально конкурентными» за всю последнюю историю, об этом сообщается на его сайте.Ведомостивчера в 19:13
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Собянин заявил, что Мосгордума стала политически разноплановой благодаря выборам
Интерфаксвчера в 19:33
С.Собянин назвал выборы в МГД самыми эмоциональными и реально конкурентными за всю последнюю историю
Агентство Москвавчера в 19:19
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