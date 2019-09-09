Политика

РИА НовостиРИА НовостиСобянин прокомментировал результаты выборов в Мосгордуму

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал прошедшие выборы в Мосгордуму "самыми эмоциональными за всю последнюю историю", отметив, что состав столичного парламента стал политически разнообразным, это должно пойти ему на пользу. Выборы в Мосгордуму прошли воскресенье.
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с чего всё началось
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал прошедшие выборы в Мосгордуму самыми »эмоциональными и реально конкурентными» за всю последнюю историю, об этом сообщается
 на его сайте.
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Собянин прокомментировал предварительные итоги выборов в Мосгордуму

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