с чего всё началось

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал прошедшие выборы в Мосгордуму "самыми эмоциональными за всю последнюю историю", отметив, что состав столичного парламента стал политически разнообразным, это должно пойти ему на пользу. Выборы в Мосгордуму прошли воскресенье.

Технологии Россиянам разрешат покупать алкоголь по мобильному приложению вместо паспорта В рамках эксперимента по внедрению электронных паспортов при покупке алкогольной или табачной продукции вместо бумажного паспорта можно будет предъявить мобильное приложение, сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.

Происшествия Женщина на Камчатке подозревается в убийстве двух своих детей Жительница Вилючинска на Камчатке подозревается в утоплении двух своих детей.

Технологии В США нашли ответственный за смерть вейперов химикат Чиновники федеральной системы здравоохранения США утверждают, что нашли химикат, который мог стать причиной эпидемии среди вейперов, из-за которой скончались уже пять человек и еще 450 были госпитализированы.

Авто Самые востребованные: модели-лидеры основных рынков На рынке США самым популярным автомобилем остаётся Ford F-Series.

Политика Медведев назвал «Единую Россию» ведущей политической силой в стране «Можно сказать, что партия «Единая Россия» сохраняет свои лидерские качества и остается ведущей политической силой нашей страны», — заявил Медведев.

Наука Яйца плоских червей-паразитов помешали заразиться вирусом ВИЧ Яйца-личинки плоских червей-паразитов помешали заразиться вирусом ВИЧ, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала PLoS Pathogens.

Политика Путин уволил помощника главы СКР Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.

Общество В Петербурге четырнадцать членов УИК отстранили от работы за нарушения Районные суды Санкт-Петербурга отстранили от работы в участковых избирательных комиссиях (УИК) 14 человек за различные нарушения, сообщает объединённая пресс-служба судов города.

Политика Турчак заявил о «жахнувшей всех» на выборах «Единой России» Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал журналистам итоги выборов в заксобрания и муниципальных выборов, которые состоялись 8 сентября в единый день голосования, передает корреспондент РБК.

Транспорт Начинающим автомобилистам добавят категорий Получить доступ к вождению мотоцикла станет сложнее: минимальный возраст получения прав категории А повышается с 18 до 20 лет.

Происшествия Число погибших из-за шторма в Крыму увеличилось до шести В Крыму во время шторма утонули шесть человек. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

Общество Во Владивосток зашел самый большой в истории круизный лайнер У причальной стенки Морского вокзала Владивостока пришвартовался самой большой из всех, посещавших российские порты ранее, круизный лайнер.

Политика В Башкирии явка на выборах уже превысила 10 процентов На территории Башкортостана фиксируется довольно высокая явка. По состоянию на десять часов утра она составила 10,27 процента.

Наука Удаление волос в паху оказалось не связано с ЗППП Результаты показали, что при учете сексуальной активности участниц как влияющего на возможность заражения фактора между положительными или отрицательными тестами на ЗППП и способом ухода за волосами в паху нет никакой связи.

Кино Главный приз Венецианского кинофестиваля получил «Джокер» Фильм «Джокер» американца Тодда Филлипса удостоился главной награды — «Золотого льва святого Марка» — на Венецианском кинофестивале, сообщает международное жюри фестиваля.

Культура Беглов: выборы в Санкт-Петербурге прошли на самом высоком уровне Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов набирает 64,56% голосов после обработки 90,11% протоколов.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов одержал победу в поединке с Порье Российский боец Хабиб Нурмагомедов одержал победу в поединке с американцем Дастином Порье и вновь защитил титул чемпиона UFC в легком весе.