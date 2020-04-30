Мэр Москвы призвал отложить на время "популистские разговоры" о том, что в России "замечательная ситуация" с коронавирусом. Он отметил, что болезнь премьера - "сигнал всем нам". Ранее российский премьер сообщил президенту Владимиру Путину о том, что заразился коронавирусом.

Собянин прокомментировал сообщения о коронавирусе у Мишустина

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