Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиСобянин прокомментировал сообщения о коронавирусе у Мишустина

Мэр Москвы призвал отложить на время "популистские разговоры" о том, что в России "замечательная ситуация" с коронавирусом. Он отметил, что болезнь премьера - "сигнал всем нам". Ранее российский премьер сообщил президенту Владимиру Путину о том, что заразился коронавирусом.
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«Давайте отложим разговоры популистские»: Собянин отозвался на болезнь Мишустина

ТВ Центрвчера в 15:31

Мишустин постоянно проверяется на коронавирус – Собянин

Москва 24вчера в 13:04

Собянин в прямом эфире прокомментировал госпитализацию Мишустина

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Собянин: заболевание Мишустина - сигнал, что рано говорить о преодолении эпидемии

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Собянин сообщил о постоянном тестировании Мишустина на коронавирус

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Собянин заявил, что даже отказ от лишних контактов не спас Мишустина от заражения

Интерфаксвчера в 13:06

Собянин прокомментировал сообщения о коронавирусе у Мишустина

РИА Новостивчера в 13:27
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Политика

Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам

Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК вчера в 05:35
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Общество

На Дожде пройдет марафон-концерт в поддержку медиков

19 апреля прошел онлайн-концерт One World: Together At Home («Единый мир: дома вместе») в поддержку врачей, борющихся с коронавирусной инфекцией.
Дождь 29 апреля в 03:28
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Наука

Фундаментальная физическая константа может быть непостоянной

Фундаментальная физическая константа может быть непостоянной, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 02:34
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Политика

Навальный согласился на дебаты с Захаровой

Москва, 1 мая 2020, 02:34 — REGNUM Блогер Алексей Навальный согласился на предложение официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой провести дебаты.
REGNUM вчера в 19:34
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Общество

В Китае исчезают люди, написавшие правду о СOVID-19

Люди, которые без цензуры описывали происходившее в Китае во время вспышки эпидемии, исчезают бесследно, сообщает Quartz Так, 19 апреля были арестованы пекинец Цай Вэй и его жена, которые участвовали в одном из проектов на GitHub.
Новые Известия 29 апреля в 04:37
Энергетика

Цены на нефть выросли на фоне вступления в силу новой сделки ОПЕК+

Нефтяные котировки пошли вверх на фоне вступления в силу с 1 мая новой сделки ОПЕК+, сокращающей добычу почти на 10 млн барр./сутки.
РБК 01:17
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Общество

Китай не допустил ВОЗ к расследованию происхождения коронавируса

Китай отказал Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в просьбе принять участие в расследовании происхождения коронавируса SARS-COV-2.
Известия вчера в 22:30
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Космос

Индийские космонавты продолжают подготовку в Звездном городке в условиях самоизоляции

Индийские кандидаты на пилотируемый космический полет продолжают подготовку в условиях самоизоляции из-за коронавируса в подмосковном Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.
ТАСС вчера в 16:48
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Гаджеты

Core i9-10900K от Intel потребляет убийственные 250 Вт

В Сети появились данные о реальном TDP процессоров Intel 10-го поколения, при этом выяснилось, что «середнячок» 10600К «кушает» на 23 Вт больше, чем самый прожорливый CPU 9-го поколения – 9900KS.
Faktom вчера в 13:09
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Наука

Обнаружено новое средство от коронавируса

Ученые считают, что антитела, полученные от лам, можно будет использовать для защиты наиболее уязвимых перед коронавирусом групп населения: пенсионеров и людей, страдающих от хронических заболеваний.
РИА Новости вчера в 14:36
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Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Коммерсантъ вчера в 15:33
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Политика

Премьер-министр Мишустин заразился коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 14:05
5,2K
Происшествия

В Новосибирской области выявили 29 новых случаев коронавируса

Двадцать девять случаев коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 29 апреля в 00:03
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Шоу-бизнес

Максим Галкин продемонстрировал кулинарные таланты Пугачевой

Максим Галкин выложил видео, на котором запечатлен результат труда Аллы Пугачевой - домляма (узбекское блюдо из баранины, картофеля, моркови и молодой капусты).
RuNews24.ru вчера в 11:23
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Общество

Весеннюю охоту разрешили в нескольких районах Якутии

Сезон весенней охоты на водоплавающую дичь частично разрешен на территории республики.
Якутия 24 01:20
Политика

Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились

Российский трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток-2», взял курс на Калининград.
Lenta.ru вчера в 06:04
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Хоккей

Стало известно имя нового главного тренера ХК «Салават Юлаев»

Николай Цулыгин лишился должности главного тренера хоккейного клуба «Салават Юлаев», но при этом остается в команде.
Bash.News вчера в 15:08
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Технологии

Новая функция появилась в WhatsApp

В WhatsApp появились новые возможности.
Росбалт 29 апреля в 04:49
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Технологии

Риски для владельцев «серых» смартфонов назвал эксперт Буянов

При покупке «серых» смартфонов стоит помнить, что они могут попасть в «черный список» оператора связи или производителя, поэтому всегда нужно проверять их заводские номера (IMEI), рассказал в интервью агентству «Прайм» директор «Кселла» Алексей Буянов.
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Лидия Федосеева-Шукшина слегла после скандала с недвижимостью

Слово и Дело 01:28
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Шоу-бизнес

Солистка Little Big похудела на 30 килограммов

Солистка Little Big похудела на 30 килограммов Певица Софья Таюрская удивила поклонников своими старыми фотографиями до похудения.
Экспресс газета вчера в 01:34
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Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года

Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости вчера в 19:50
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Политика

Тимошенко сравнила Украину с тонущим «Титаником»

Глава оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время заседания согласительного совета фракций Верховной рады сравнила Украину с тонущим "Титаником".
Газета.Ru вчера в 23:08
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Фигурное катание

Японцы требуют выгнать из страны российскую фигуристку Медведеву

Японские болельщики остались недовольны приездом российской фигуристки Евгении Медведевой в их страну.
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Анатолий Цой ответил на обвинения в плагиате на шоу «Маска»

Песня Примадонны мгновенно разошлась по Сети. Вокруг победителя проекта «Маска» на НТВ Анатолия Цоя назревает конфликт.
Городовой вчера в 05:58
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Общество

Скворцова: РФ уже вышла на плато по числу новых случаев коронавируса

В России снизился прирост новых случаев заражения коронавирусом и в течение последней недели заболеваемость практически стабилизировалась на одном уровне.
РИА Новости вчера в 18:56
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Общество

В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу

Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru вчера в 13:07
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Происшествия

«Ъ»: экс-полковник Захарченко пропал в столичном СИЗО

Газета.Ru 29 апреля в 15:15
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Топалов заявил, что устал от ненависти на фоне скандала с Тодоренко

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Армия и оружие

Сирия отразила удары израильских вертолетов

Агентство уточняет, что ракетные удары были нанесены израильскими вертолетами с Голанских высот.
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Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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