Коронавирус
ИзвестияСобянин прокомментировал сообщение о заражении Мишустина коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 30 апреля, прокомментировал заражение премьер-министра России Михаила Мишустина коронавирусом. Столичный градоначальник отметил, что Мишустин постоянно проходил тестирование на наличие инфекции и старался избегать лишних контактов.
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Энергетика
Цена на нефть марки WTI выросла почти на 25%
По состоянию на 16:33 мск цена на июньские фьючерсы на нефть марки WTI выросла на 24,80% и достигла отметки $15,40 за баррель.
RT на русском вчера в 09:34
Кино
Сеть кинотеатров AMC отказалась от проката фильмов Universal
Крупнейшая сеть американских кинотеатров AMC отказывается от проката фильмов студии Universal Pictures.
Piter.tv 02:56
Экономика
Центробанк отменил комиссии за переводы до 100 тысяч рублей
Если сумма переводов за месяц превысит отметку 100 тысяч рублей, то комиссия составит минимум 0,5 процентов, но не более 1500 рублей.
Парламентская газета 20:17
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года
Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости 19:50
Общество
Китай не допускает ВОЗ к расследованию по возникновению коронавируса
Китайские власти отвечают отказом на просьбы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) принять участие в расследовании относительно возникновения коронавируса нового типа, заявил представитель ВОЗ в Китае Годен Галеа.
РИА Новости 20:19
Политика
Мишустин заболел коронавирусом, и.о. премьера назначен Белоусов
Премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом, о чем лично по видеосвязи сообщил президенту Владимиру Путину.
Российская газета 13:59
Общество
Илон Маск выступил за отмену карантина в США
Американский предприниматель и изобретатель Илон Маск опубликовал в своем Twitter-аккаунте серию сообщений, в которых выступил за отмену карантина и поддержал открытие заведений общепита в Техасе.
Rambler News Service вчера в 10:51
Политика
Захарова и Навальный согласились на онлайн-дебаты 1 мая
Официальный представитель МИД России Мария Захарова и оппозиционный политик Алексей Навальный согласились провести онлайн-дебаты.
РБК 19:04
Финансы
Прибыль Сбербанка снизилась вдвое из-за подготовки к кризису
Согласно МСФО 9 часть кредитов отражается в отчетности по справедливой стоимости через прибыли или убытки, отрицательная переоценка таких кредитов, связанная с изменением их качества, составила еще 29,1 млрд руб.
Ведомости 08:17
Культура
В Петербурге умер народный артист России Альберт Панков
Актер Театра музыкальной комедии скончался в четверг на 87-м году жизни, сообщили в пресс-службе театра.
Газета Культура 11:26
Политика
Трамп заявил, что США могут ввести новые пошлины на товары из Китая
Американская администрация потенциально способна ввести дополнительные пошлины на товары из КНР из-за распространения нового коронавируса, не хотела бы использовать в связи с этим отказ от своих долговых обязательств перед Пекином.
ТАСС 18:06
Здоровье
В Якутии число заболевших коронавирусом растет за счет контактных лиц
В Нерюнгринском и Алданском районах увеличивается число заболевших за счет контактных лиц, но ситуация управляемая.
SakhaNews 08:57
Киберспорт
Valve отложила The International 2020. Турнир может пройти в 2021 году
Valve отложила турнир на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что The International пройдет не раньше 2021 года.
Cyber.sports.ru 18:49
Общество
Собянин рекомендовал пассажирам метро носить маски и перчатки
Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал пассажирам Московского метрополитена носить защитные маски и перчатки.
RT на русском 13:25
Финансы
Курс рубля растет к доллару и евро
Евро потерял в стоимости 11 копеек, опустившись до 80,09 рубля.
Ньюс-НН вчера в 09:30
Шоу-бизнес
Влад Топалов расплакался в прямом эфире
Слово и Дело 02:36
Общество
В Саратовской области отменили госзакупку масок по 425 рублей
В Саратовской области отменили скандальную сделку по приобретению китайских одноразовых нестерильных медицинских масок по 425 рублей за штуку.
Российская газета 09:49
Армия и оружие
Сирия отразила удары израильских вертолетов
Агентство уточняет, что ракетные удары были нанесены израильскими вертолетами с Голанских высот.
Известия 18:58
Гаджеты
Core i9-10900K от Intel потребляет убийственные 250 Вт
В Сети появились данные о реальном TDP процессоров Intel 10-го поколения, при этом выяснилось, что «середнячок» 10600К «кушает» на 23 Вт больше, чем самый прожорливый CPU 9-го поколения – 9900KS.
Faktom 13:09
Здоровье
«Ъ» разбирался, как студентов-медиков будут отправлять на практику в больницы для пациентов с COVID
Мэр Москвы Сергей Собянин 24 апреля попросил премьер-министра Михаила Мишустина поручить Минздраву и Минобрнауки подготовить приказ о направлении студентов-медиков 4–5-х курсов в больницы, где лечат пациентов с COVID-19.
Коммерсантъ 07:57
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 10 килограммов за месяц
Максим Фадеев на карантине успел избавиться от 10 килограммов, о чем он сообщил подписчикам в Инстаграме.
Вечерний курьер 03:23
Общество
Замгубернатора Кузбасса ответил, кому будут давать цифровые пропуска
Заместителем губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и экологии Андреем Пановым даны подробные разъяснения о причинах введения в Кузбассе системы цифровых пропусков.
Ugpressa.ru 13:43
Игры
Опубликован трейлер Assassin’s Creed Valhalla
Компания Ubisoft анонсировала новую часть Assassin’s Creed под названием Valhalla.
Газета Metro 13:07
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv 13:36
Происшествия
В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве
Известия 28 апреля в 22:30
Здоровье
Врач рассказал о диетах, повышающих риск заражения коронавирусом
"В период пандемии категорически не рекомендованы голодные диеты или диеты, исключающие основные питательные вещества, так как это может негативно сказаться на функционировании иммунной системы и увеличить восприимчивость организма к инфекционным заболеваниям", - рассказала РИА Новости Бурляева.
РИА Новости 20:23
Армия и оружие
Пентагон официально опубликовал видеозаписи с НЛО
Речь идет о трех коротких роликах, на которых зафиксирован неопознанный объект, напоминающий летающую тарелку.
Первый канал 28 апреля в 00:35