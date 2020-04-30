Коронавирус
РИА НовостиСобянин прокомментировал сообщения о коронавирусе у Мишустина
Мэр Москвы призвал отложить на время "популистские разговоры" о том, что в России "замечательная ситуация" с коронавирусом. Он отметил, что болезнь премьера - "сигнал всем нам". Ранее российский премьер сообщил президенту Владимиру Путину о том, что заразился коронавирусом.
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Соловьев объяснил наличие у Малышевой дорогого особняка в США
Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что ведущая программы «Жить здорово!», доктор медицинских наук Елена Малышева имеет все возможности и права для покупки дорогостоящего особняка в США.
Lenta.ru 09:29
Общество
Собянин сообщил, когда в Москве появятся бесплатные тесты на антитела
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ближайшее время в лечебных учреждениях столицы могут появиться бесплатные тесты на определение в организме пациента антител к коронавирусу COVID-19.
Московский Комсомолец 14:17
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FourFourTwo назвал Алекса Фергюсона лучшим тренером в истории футбола
Издание FourFourTwo на своем официальном сайте составило рейтинг лучших футбольных тренеров за все время.
Piter.tv 02:49
Здоровье
Вирусологи заявили о парадоксальной ситуации с коронавирусом в России
Врач-инфекционист, сотрудник Международного центра вирусологии РУДН Елена Белова рассказала о парадоксальной ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в России.
РИА Новости 08:46
Общество
В России зафиксировали рекордный рост числа зараженных коронавирусом
Днем ранее был зафиксирован 5841 положительный тест на COVID-19. Общее число зараженных превысило сто тысяч человек.
РИА Новости 05:31
Общество
Что изменится в жизни южноуральцев с мая 2020 года
С 1 мая банки не могут брать комиссии за переводы между физлицами через систему быстрых платежей (СБП) на сумму до 100 тысяч рублей в месяц, а комиссии за переводы на более крупные суммы Банк России ограничил 0,5 %, но не более 1500 рублей.
Южноуральская панорама 08:28
Общество
Названо условие продления проездных билетов в Москве
Сроки действия проездных билетов в Москве будут продлены после 11 мая, если по ним в в период самоизоляции было совершено не более восьми поездок.
Газета.Ru 19:19
Политика
Мишустин заболел коронавирусом, и.о. премьера назначен Белоусов
Премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом, о чем лично по видеосвязи сообщил президенту Владимиру Путину.
Российская газета 13:59
Шоу-бизнес
Умерла солистка группы «Фристайл»
На Украине в возрасте 56 лет скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо. Об этом 30 апреля сообщила в Facebook ее сестра Алла.
Известия 18:43
Общество
Скворцова: РФ уже была на плато по числу новых случаев коронавируса
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что последнюю неделю Россия была уже на плато по числу новых случаев заражения коронавирусной инфекции COVID-19.
Газета.Ru 17:15
Политика
Россия обеспокоена вспышками напряжённости на границе Турции и Сирии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила обеспокоенность по поводу вспышек напряжённости в районах границы Турции и Сирии.
News.ru 15:16
Технологии
Эксперт рассказал, чем рискует владелец «серого» смартфона
Чтобы ваш телефон не попал в "черный список" производителя или оператора связи, при его покупке надо проверить IMEI-код, рассказал агентству "Прайм" директор "Кселла" Алексей Буянов.
ПРАЙМ 19:11
Политика
Киев анонсировал полное прекращение огня в Донбассе
На прошедших в дистанционном формате переговорах в рамках "нормандского формата" главы МИД России, Украины, Франции и Германии поручили контактной группе определить дату вступления в силу режима тишины в Донбассе, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:36
Политика
Премьер Мишустин заявил, что заразился коронавирусом
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заразился коронавирусом. Об этом он сам заявил президенту Владимиру Путину.
JustMedia 13:01
Общество
В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу
Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru 13:07
Здоровье
С больными коронавирусом могут происходить уникальные ситуации
Инфицированные коронавирусом могут чувствовать себя вполне нормально, но в это же время их организм может подвергаться уникальным нагрузкам.
MedikForum.ru вчера в 18:39
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года
В Минпросвещения отметили, что окончательное решение о сроках и форме завершения учебного года каждый регион принимает самостоятельно.
RT на русском 15:35
Политика
Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам
Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК 05:35
Общество
В интернете пройдет марафон-концерт в поддержку российских медиков
Марафон-концерт в поддержку российских медиков проведут 30 апреля телеканал Дождь и «Яндекс.Музыка» совместно с благотворительными фондами «Правмир», «Помощь рядом» и «Созидание».
Православие и Мир 28 апреля в 03:01
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В Москве со стрельбой задержали нарушившего режим самоизоляции мужчину
В Москве на шоссе Энтузиастов сотрудники ГИБДД открыли огонь по колесам иномарки, чтобы задержать 26-летнего водителя, нарушившего режим самоизоляции, а также выполнявшего опасные маневры на дороге.
Известия 06:44
Финансы
Рубль вырос в апреле больше чем на 5%
В апреле рубль вырос на 5,3% к доллару и на 6,2% к евро. Таким образом он восполнил половину снижения в марте.
Телеканал 360° 19:14
Общество
Эксперт назвал сроки пика эпидемии коронавируса в России
Директор Центрального научно-исследовательского института (НИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин заявил, что в России наблюдается положительная динамика в плане борьбы с коронавирусом, однако выхода на плато по приросту случаев заражения в ближайшие дни ждать не стоит.
Городовой 01:59
Футбол
Бывший врач «Спартака»: Сезон в России возобновят в конце июня
Бывший врач московского Спартака Юрий Васильков считает, что сезон РПЛ, прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновят летом.
Советский спорт 08:56
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Rebelión (Испания): Ленин сегодня (Rebelión)
Передовой человек в отсталой стране Идеи Ленина всегда были тесно связаны с Февральской и Октябрьской революциями и становлением политики большевиков, поэтому сложно воспринимать их в отрыве от данных событий.
ИноСМИ 19:35
Авто
«ГАЗель Next» получила подушки безопасности
Помимо подушек безопасности, в систему защиты водителя и пассажиров автомобилей семейства Next входит ряд других элементов, заложенных на этапе проектирования машин.
Движок 07:20
Здоровье
Найдена возможная причина «повторного заболевания» коронавирусом
Ученые установили, что в организме пациентов, переболевших коронавирусом нового типа, могут оставаться частицы вируса даже после выздоровления.
Страна Советов on-line 05:58