Коронавирус

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Мэр Москвы призвал отложить на время "популистские разговоры" о том, что в России "замечательная ситуация" с коронавирусом. Он отметил, что болезнь премьера - "сигнал всем нам". Ранее российский премьер сообщил президенту Владимиру Путину о том, что заразился коронавирусом.
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Собянин сообщил о постоянном тестировании Мишустина на коронавирус

РБК13:19

Собянин в прямом эфире прокомментировал госпитализацию Мишустина

Вести.Ru13:25

Собянин: заболевание Мишустина - сигнал, что рано говорить о преодолении эпидемии

ТАСС13:20

Собянин прокомментировал сообщения о коронавирусе у Мишустина

РИА Новости13:27

Собянин отреагировал на новость о заболевшем коронавирусом Мишустине

Московский Комсомолец13:07

Собянин заявил, что даже отказ от лишних контактов не спас Мишустина от заражения

Интерфакс13:06

Мишустин постоянно проверяется на коронавирус – Собянин

Москва 2413:04
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Собянин сообщил, когда в Москве появятся бесплатные тесты на антитела

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ближайшее время в лечебных учреждениях столицы могут появиться бесплатные тесты на определение в организме пациента антител к коронавирусу COVID-19.
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FourFourTwo назвал Алекса Фергюсона лучшим тренером в истории футбола

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Вирусологи заявили о парадоксальной ситуации с коронавирусом в России

Врач-инфекционист, сотрудник Международного центра вирусологии РУДН Елена Белова рассказала о парадоксальной ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в России.
РИА Новости 08:46
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Общество

В России зафиксировали рекордный рост числа зараженных коронавирусом

Днем ранее был зафиксирован 5841 положительный тест на COVID-19. Общее число зараженных превысило сто тысяч человек.
РИА Новости 05:31
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Общество

Что изменится в жизни южноуральцев с мая 2020 года

С 1 мая банки не могут брать комиссии за переводы между физлицами через систему быстрых платежей (СБП) на сумму до 100 тысяч рублей в месяц, а комиссии за переводы на более крупные суммы Банк России ограничил 0,5 %, но не более 1500 рублей.
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Общество

Названо условие продления проездных билетов в Москве

Сроки действия проездных билетов в Москве будут продлены после 11 мая, если по ним в в период самоизоляции было совершено не более восьми поездок.
Газета.Ru 19:19
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Политика

Мишустин заболел коронавирусом, и.о. премьера назначен Белоусов

Премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом, о чем лично по видеосвязи сообщил президенту Владимиру Путину.
Российская газета 13:59
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Шоу-бизнес

Умерла солистка группы «Фристайл»

На Украине в возрасте 56 лет скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо. Об этом 30 апреля сообщила в Facebook ее сестра Алла.
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Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Коммерсантъ 15:33
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Общество

Скворцова: РФ уже была на плато по числу новых случаев коронавируса

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что последнюю неделю Россия была уже на плато по числу новых случаев заражения коронавирусной инфекции COVID-19.
Газета.Ru 17:15
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Общество

Министр в Саратове ушла в отставку после закупки дорогостоящих масок

Ведомости 12:27
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Политика

Россия обеспокоена вспышками напряжённости на границе Турции и Сирии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила обеспокоенность по поводу вспышек напряжённости в районах границы Турции и Сирии.
News.ru 15:16
Технологии

Эксперт рассказал, чем рискует владелец «серого» смартфона

Чтобы ваш телефон не попал в "черный список" производителя или оператора связи, при его покупке надо проверить IMEI-код, рассказал агентству "Прайм" директор "Кселла" Алексей Буянов.
ПРАЙМ 19:11
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Киев анонсировал полное прекращение огня в Донбассе

На прошедших в дистанционном формате переговорах в рамках "нормандского формата" главы МИД России, Украины, Франции и Германии поручили контактной группе определить дату вступления в силу режима тишины в Донбассе, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:36
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Политика

Премьер Мишустин заявил, что заразился коронавирусом

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заразился коронавирусом. Об этом он сам заявил президенту Владимиру Путину.
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Общество

В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу

Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru 13:07
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Здоровье

С больными коронавирусом могут происходить уникальные ситуации

Инфицированные коронавирусом могут чувствовать себя вполне нормально, но в это же время их организм может подвергаться уникальным нагрузкам.
MedikForum.ru вчера в 18:39
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Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года

В Минпросвещения отметили, что окончательное решение о сроках и форме завершения учебного года каждый регион принимает самостоятельно.
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Политика

Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам

Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК 05:35
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Происшествия

В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

РИА Новости 09:02
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Общество

В интернете пройдет марафон-концерт в поддержку российских медиков

Марафон-концерт в поддержку российских медиков проведут 30 апреля телеканал Дождь и «Яндекс.Музыка» совместно с благотворительными фондами «Правмир», «Помощь рядом» и «Созидание».
Православие и Мир 28 апреля в 03:01
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Происшествия

В Москве со стрельбой задержали нарушившего режим самоизоляции мужчину

В Москве на шоссе Энтузиастов сотрудники ГИБДД открыли огонь по колесам иномарки, чтобы задержать 26-летнего водителя, нарушившего режим самоизоляции, а также выполнявшего опасные маневры на дороге.
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Финансы

Рубль вырос в апреле больше чем на 5%

В апреле рубль вырос на 5,3% к доллару и на 6,2% к евро. Таким образом он восполнил половину снижения в марте.
Телеканал 360° 19:14
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Уайт назвал лучших бойцов UFC, так и не завоевавших титул

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Общество

Эксперт назвал сроки пика эпидемии коронавируса в России

Директор Центрального научно-исследовательского института (НИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин заявил, что в России наблюдается положительная динамика в плане борьбы с коронавирусом, однако выхода на плато по приросту случаев заражения в ближайшие дни ждать не стоит.
Городовой 01:59
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Футбол

Бывший врач «Спартака»: Сезон в России возобновят в конце июня

Бывший врач московского Спартака Юрий Васильков считает, что сезон РПЛ, прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновят летом.
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Политика

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Передовой человек в отсталой стране Идеи Ленина всегда были тесно связаны с Февральской и Октябрьской революциями и становлением политики большевиков, поэтому сложно воспринимать их в отрыве от данных событий.
ИноСМИ 19:35
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«ГАЗель Next» получила подушки безопасности

Помимо подушек безопасности, в систему защиты водителя и пассажиров автомобилей семейства Next входит ряд других элементов, заложенных на этапе проектирования машин.
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Найдена возможная причина «повторного заболевания» коронавирусом

Ученые установили, что в организме пациентов, переболевших коронавирусом нового типа, могут оставаться частицы вируса даже после выздоровления.
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Михаил Мишустин
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Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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