Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruСобянин прокомментировал заражение Мишустина коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что отгородиться от коронавируса никто не может. Так градоначальник прокомментировал новость о заражении премьер-министра Михаила Мишустина коронавирусом, сообщает РИА Новости.
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