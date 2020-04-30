Коронавирус
Lenta.ruСобянин прокомментировал заражение Мишустина коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что отгородиться от коронавируса никто не может. Так градоначальник прокомментировал новость о заражении премьер-министра Михаила Мишустина коронавирусом, сообщает РИА Новости.
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В Праге началось сооружение памятника власовцам
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СМИ назвали суицид причиной смерти главы нижегородского ГИБДД
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Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
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В Новосибирске уволили сотрудницу полиции за то, что она требовала от подчиненных выполение плана по штрафам за нарушение карантина, сообщили РИА Новости в региональном ГУМВД.
РИА Новости 09:02
Шоу-бизнес
Экс-супруг написал на Лолиту новое заявление в полицию
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32CARS.ru 12:03
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30 апреля в 20:00 мск у семи игр в магазине Steam, включая Mafia III, F1 2019 и Squad, начнется период, во время которого их можно будет опробовать бесплатно.
CyberSport.ru 03:09
Здоровье
Доказана эффективность лекарства от Эболы для борьбы с коронавирусом
Испытания препарата от Эболы под названием ремдесивир показали, что он помогает при лечении коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:54
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В Краснодарском крае вводят масочный режим
В Краснодарском крае вводят усиленный масочный режим. Роспотребнадзор разослал в регионы рекомендации.
ФедералПресс 05:46
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Собянин допустил, что Москва вышла на пик заболеваемости коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин допустил выход Москвы на пик заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.
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В Ростовской области введут обязательный масочный режим
Ростов-на-Дону, 30 апреля 2020, 17:30 — REGNUM В Ростовской области с 1 мая установят обязательный масочный режим, сообщил на пресс-конференции 30 апреля донской губернатор Василий Голубев.
REGNUM 10:30
Общество
В российском регионе прошел черный дождь
В южных районах Чувашии прошел черный дождь. Это видно на кадрах, опубликованных в группе Дзен | Чувашия во «Вконтакте».
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В середине апреля сенатор Линдси Грэм заявил, что Соединенные Штаты собираются "сурово наказать" Китай за коронавирус.
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Скандал в Киеве: Гуманитарный груз из Китая перекочевал в руки коммерсантов
Чтобы избежать скандала и необходимости объяснять, как именно часть гуманитарного груза вдруг оказалась в распоряжении компании «Эпицентр», в офисе президента придумали «хитрый» ход.
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СК начал проверку по факту публикаций о двойном гражданстве Мизулиной
Следственный комитет начал проверку по факту публикаций в ряде СМИ о том, что у сенатора Елены Мизулиной двойное гражданство.
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Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович объяснила низкую смертность от коронавируса в РФ.
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Финансы
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В 2020 году ВВП России снизится на 4,2%, прогнозирует Сбербанк.
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«Арсенал» предложил подвести итоги сезона РПЛ по таблице первого круга
Тульский «Арсенал» направил в РПЛ письмо с предложением подвести итоги чемпионата по турнирной таблице первого круга.
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Режиссеры «Джона Уика» вернутся в «Матрицу»
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Состоялся анонс новой части Assassin’s Creed
Премьера трейлера состоится уже сегодня, в 18:00 по московскому времени. Сообщается, что его продолжительности составит 4 минуты 12 секунд.
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