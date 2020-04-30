Коронавирус
Lenta.ruСобянин прокомментировал заражение Мишустина коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что отгородиться от коронавируса никто не может. Так градоначальник прокомментировал новость о заражении премьер-министра Михаила Мишустина коронавирусом, сообщает РИА Новости.
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Политика
Трамп заявил, что США могут ввести новые пошлины на товары из Китая
Американская администрация потенциально способна ввести дополнительные пошлины на товары из КНР из-за распространения нового коронавируса, не хотела бы использовать в связи с этим отказ от своих долговых обязательств перед Пекином.
ТАСС 18:06
Общество
Скворцова: РФ уже была на плато по числу новых случаев коронавируса
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что последнюю неделю Россия была уже на плато по числу новых случаев заражения коронавирусной инфекции COVID-19.
Газета.Ru 17:15
Политика
В администрации США пожелали Мишустину скорейшего выздоровления
Соединенные Штаты желают премьер-министру России Михаилу Мишустину скорейшего и полного выздоровления, сообщил высокопоставленный сотрудник администрации США.
Взгляд.ру 15:47
Политика
Помпео: США намерены не допустить продажи оружия Ирану
Госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что штаты не вернутся к ядерной сделке с Ираном и будут всячески способствовать тому, чтобы у последнего не появилось новое оружие.
Вестник Кавказа 00:53
Политика
Официальный представитель МИД РФ вызвала Навального на дебаты
Москва, 1 мая 2020, 00:17 — REGNUM Официальный представитель министерство иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова вызвала вызвала на дебаты оппозиционного блогера Алексея Навального и тот согласился.
REGNUM 17:17
Игры
Наномашины, сынок! – игроки насмехаются над сюжетом и персонажами The Last of Us Part 2 – [Спойлеры]
Городской портал Новый Нижний вчера в 19:00
Общество
В Петербурге у 111 сотрудников НИИ скорой помощи выявили коронавирус
Заражение COVID-19 с начала апреля подтверждено у 111 сотрудников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
РИА Новости 16:56
Политика
Верховная рада призвала усилить международное давление на Россию
Верховная рада одобрила обращение к иностранным коллегам, чтобы те усилили международное давление на Россию с целью "прекращения ее вооруженной агрессии против Украины".
Газета.Ru 11:37
Авто
«ГАЗель Next» получила подушки безопасности
Помимо подушек безопасности, в систему защиты водителя и пассажиров автомобилей семейства Next входит ряд других элементов, заложенных на этапе проектирования машин.
Движок 07:20
Футбол
Обиженный Юран позвонил Губерниеву, чтобы вступиться за «Химки»
Главный тренер "Химок" Сергей Юран сегодня созвонился с комментатором Дмитрием Губерниевым, чтобы оппонировать ему в вопросе выхода клуба из ФНЛ в РПЛ.
ProstoProSport 16:15
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину выписали из больницы
Народная артистка РСФСР, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина, госпитализированная ранее с пневмонией, выздоровела и уже находится дома.
ТАСС 16:23
Футбол
«ПСЖ» объявлен чемпионом Франции
Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) официально объявила «ПСЖ» чемпионом Франции по итогам сезона-2019/20.
Sport24.ru 11:32
Общество
В Подмосковье вводят обязательное ношение защитных масок на улице
Воробьёв отметил, что система обязательного ношения масок при выходе из дома будет внедряться поэтапно и коснётся также работодателей, которые собираются возобновить свою деятельность в сферах строительства и услуг.
REGNUM 10:16
Происшествия
Покровская больница быстро нашла новых врачей на замену уволившимся
Врачам, участвовавшим в коллективном обращении Покровской больницы, после увольнения уже нашли замену, об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на заявление комитета по здравоохранению Петербурга.
Neva.Today 15:48
Общество
В ВОЗ допускают скорое начало отмены ограничений в России
Москва, 30 апреля 2020, 20:47 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения допускает скорое снятие ограничений из-за коронавируса в Российской Федерации.
REGNUM 13:47
Общество
Алиханов: когда умерли 2 человека с коронавирусом, по другим причинам умерли еще 30
Глава региона отметил, что сам постоянно задается вопросом о соотношении умирающих от коронавирусной инфекции и от других болезней.
Новый Калининград.Ru 17:37
Гаджеты
Стоимость iPhone 12 будет начинаться от 649 долларов
Цена топовых версий iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max не будет отличаться от актуального поколения - 999 и 1099 долларов соответственно.
Ридус 15:28
Финансы
Доллар к рублю в апреле снизился на 5%
По итогам дня доллар к рублю вырос на 1,38%, евро - на 2,05%. С начала года доллар вырос к российской валюте на 20%, евро - на 17%.
ТАСС 17:51
Экономика
Минэкономразвития оценило квартальный рост ВВП в 1,8%
ВВП России вырос на 1,8% за первые три месяца 2020 года в годовом выражении, следует из данных на сайте Минэкономразвития.
РБК 28 апреля в 16:15
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники
Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники. Выходные дни в России продлили до 12 мая.
АиФ-Верхняя Волга 08:19
Игры
В PS Store бесплатно раздают первый сезон Hitman
Стоит отметить, что разработчики Hitman и сама компания Sony официально не объявляли о бесплатной раздаче игры.
Astera 13:33
Игры
Состоялся анонс новой части Assassin’s Creed
Премьера трейлера состоится уже сегодня, в 18:00 по московскому времени. Сообщается, что его продолжительности составит 4 минуты 12 секунд.
Российская газета 04:35
Общество
В ВОЗ заявили о неизбежности второй волны коронавируса в мире
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила о неизбежности второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
RT на русском 06:40
Наука
Иммунная математика
Главное оружие иммунной системы — лимфоциты, клетки крови, которые распознают чужеродные белки, вырабатывают антитела и уничтожают поврежденные клетки и патогены.
N+1 вчера в 08:34
Политика
Мишустин рассказал о самочувствии после заражения коронавирусом
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о своем самочувствии после заражения коронавирусной инфекции.
Peterburg2.ru 14:44
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года
В Минпросвещения отметили, что окончательное решение о сроках и форме завершения учебного года каждый регион принимает самостоятельно.
RT на русском 15:35
Энергетика
В Польше заявили, что «Газпром» согласился снизить цену на газ
Польская энергетическая компания PGNiG сообщила, что "Газпром" согласился снизить цену на поставляемый газ после решения Стокгольмского Арбитражного суда, передает ТАСС со ссылкой на заявление главы PGNiG Ежи Квечиньского.
Газета.Ru вчера в 13:43
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
Деловое.ТВ вчера в 09:21
Армия и оружие
Израиль нанес ракетный удар по сирийской провинции Эль-Кунейтра
Пять ракет с территории Голанских высот выпустила по объектам в провинции Эль-Кунейтра на юго-западе Сирии израильская армия.
РЕН ТВ 17:43
Происшествия
В Курской области пропал трехлетний мальчик
В Курской области трехлетний мальчик ушел из дома и не вернулся.
Известия вчера в 16:07