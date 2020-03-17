Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиСобянин рассказал Путину о сбежавших из больницы в Коммунарке

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал президенту РФ Владимиру Путину об инциденте с пациентами, которые самовольно покинули больницу в Коммунарке, где находится карантинный центр по коронавирусу.
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Собянин рассказал Путину о сбежавших из больницы в Коммунарке

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