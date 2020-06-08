Общество

РИА НовостиРИА НовостиСобянин рассказал, как выбирали вариант действий при пандемии в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге рассказал, какой из трех возможных вариантов действий в пандемию был выбран в столице и почему.
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Собянин рассказал о трех сценариях введения ограничений из-за коронавируса

ТАСС10:58

Собянин: в Москве удалось не допустить взрывного характера пандемии

ТВ Центр07:02

Собянин рассказал, какой вариант действий при пандемии был выбран в Москве

НТВ08:17

Собянин: мы смогли сохранить работу для большинства москвичей

REGNUM07:58

Собянин рассказал, как выбирали вариант действий при пандемии в Москве

РИА Новости07:55

Пропускной режим в Москве отменяется с 9 июня

Российская газета07:22

Собянин рассказал, какие варианты ограничений из‑за Covid‑19 рассматривали в Москве

РИАМО09:07
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 11:09, Ашберн
Происшествия

В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов

В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.
Российская газета 00:07
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Происшествия

В Туле водитель автобуса спровоцировал массовое ДТП с 3 пострадавшими

По предварительной информации, водитель двигался по маршруту 36а, но по неизвестной причине не справился с управлением и спровоцировал ДТП.
Первый Тульский 09:23
Общество

В Москве отменяют пропуска и самоизоляцию

С 9 июня в Москве прекращает действовать режим самоизоляции и пропускная система. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем блоге.
Газета.Ru 10:58
Общество

В России предложили платить работникам 150 рублей в час

В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru вчера в 21:14
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Авто

Составлен список автомобилей с самыми ненадежными АКПП

Новые автомобили вчера в 04:51
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Общество

Россиянам вновь разрешили поездки за границу

Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу.
RT на русском 10:35
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Общество

Путин поручил увеличить минимальный размер пособия по безработице

С мая на три месяца будет увеличен минимальный размер пособия по безработице - до 4,5 тысячи рублей.
Российская газета 09:50
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Культура

Первый канал объяснил показ протестов в США в финале «Брата 2»

Первый канал заявил, что показ кадров с проходившими недавно акциями протеста и погромами в США под песню «Гудбай, Америка» никак не связан с титрами фильма «Брат 2», которые не транслировались.
Lenta.ru 05:08
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Происшествия

СК возбудил дела из-за фейка о распылении COVID-19 с вертолетов

Следователи завели уголовные дела на троих жителей Дагестана за распространение фейка о гибели людей и домашней птицы из-за распыления COVID-19 с вертолетов, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 10:35
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская прокомментировала «травлю» после видео с Норкиной

Бывшая супруга актера Армена Джигарханяна, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала изданию StarHit о "потоке негатива", который обрушился на нее после публикации видео с покойной журналисткой Юлией Норкиной.
РИА Новости 05:11
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Гаджеты

В России названы самые популярные смартфоны

В сети МТС 3% абонентов используют iPhone 7, а он и является самым популярным аппаратом среди остальных.
Astera вчера в 16:02
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Шоу-бизнес

Наташа Королева поделилась видео из бани

На днях популярная певица Наташа Королева порадовала своих поклонников в Instagram.
Bimru.ru 06:31
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Общество

В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов

Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:57
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Экономика

Нефтяная компания BP объявила о масштабных сокращениях

Нефтяная компания BP планирует сократить около 15% своей рабочей силы на фоне вспышки коронавируса и в рамках плана генерального директора Бернарда Луни перевести компанию на работу с возобновляемыми источниками энергии, передает Reuters.
Вести.Ru 08:30
Экономика

Ростовские предприниматели получили субсидии на сумму 1,2 млрд рублей

Ростов-на-Дону, 8 июня 2020, 16:26 — REGNUM Пострадавший от пандемии бизнес в Ростовской области получил субсидии на сумму 1,2 млрд рублей.
REGNUM 09:26
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Экономика

Фондовые индексы США выросли после открытия торгов

Основные индексы фондового рынка США открылись повышением на фоне ожиданий инвесторов, что худшие последствия пандемии COVID-19 уже позади, 8 июня свидетельствуют данные торгов на Нью-Йоркской бирже.
ИА Красная Весна 10:06
Путешествия

Межрегиональный туризм в России планируют возобновить с 1 июля

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что межрегиональный туризм в стране планируют открыть с 1 июля.
Газета.Ru 05:12
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Политика

Кремль прокомментировал передачу Михалкова о чипировании

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, доносил ли режиссер Никита Михалков свою позицию о чипировании до президента.
ФедералПресс 06:42
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Происшествия

Скончался ранивший людей на юго-западе Москвы стрелок

Умер в результате ранения при задержании мужчина, который накануне открыл стрельбу по мирным жителям и полицейскому на юго-западе Москвы.
Газета.Ru 03:47
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Политика

В России создадут федеральный регистр сведений о населении

Владимир Путин подписал федеральный закон о создании единого информационного регистра со сведениями о населении.
РИА Новости 08:24
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Кино

Создатели мультфильма «Атлантида» рассказали о планах на сиквел

Режиссёр оригинального мультфильма Кирк Уайз рассказал, что сценаристы даже придумали оригинального злодея для сиквела.
REGNUM 07:08
Происшествия

Бойца без правил Дацика осудили за незаконное пересечение границы

REGNUM 10:11
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Армия и оружие

На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1»

За последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, подсчитал Defense Express, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru 06 июня в 17:08
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Политика

В Кремле объяснили отсутствие на сайте поправки о сроке президента

Первоначальное отсутствие на сайте, объясняющем суть предполагаемых изменений в Конституцию, информации о поправке, дающей право действующему президенту России Владимиру Путину избираться на новый срок, в Кремле объяснили техническими накладками.
Известия 07:16
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Энергетика

«Газпром» прямо отказал Белоруссии по ценам на газ

Переговоры о стоимости поставок газа в Белоруссию могут касаться только 2021 года, нынешние условия окончательно согласованы 14 февраля.
Lenta.ru 07:54
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Футбол

Месси обошёл Роналду в списке самых дорогих футболистов

Форвард «Ювентуса» и команды Португалии Криштиану Роналду занял только 70-ое место – 62,8 млн евро.
ГЛАС.RU 09:31
Происшествия

В Ненецком автономном округе произошел разлив нефтепродуктов

В Ненецком автономном округе произошла утечка десяти тонн нефти и других жидкостей из-за разгерметизации скважины, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 09:51
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Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной впервые прокомментировал их развод

Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые высказался на тему их отношений с женой.
ИА InterMedia 04:27
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Энергетика

Котировки нефти растут на мировых биржах

Ростом котировок эталонных марок нефти начинается биржевая торговля на этой неделе, цена барреля Brent с поставкой в августе на лондонской бирже ICE Future утром в понедельник превысила 43,2 доллара, показав рост в 0,9 доллара (2,13%) к уровню закрытия предыдущей торговой сессии, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 02:37
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Общество

В Верховном суде и Мосгорсуде нашли нарушения на миллиарды рублей

Аудиторы Счетной палаты сообщили о выявленных нарушениях в судебном департаменте Верховного суда и Мосгорсуде на сумму свыше 5,2 млрд рублей.
Первое антикоррупционное СМИ 02:59
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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