Мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге рассказал, какой из трех возможных вариантов действий в пандемию был выбран в столице и почему.

Собянин рассказал, как выбирали вариант действий при пандемии в Москве

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