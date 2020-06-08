Общество

РИА НовостиРИА НовостиСобянин рассказал, как выбирали вариант действий при пандемии в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге рассказал, какой из трех возможных вариантов действий в пандемию был выбран в столице и почему.
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Собянин рассказал о трех сценариях введения ограничений из-за коронавируса

ТАСС10:58

Собянин рассказал, как выбирали вариант действий при пандемии в Москве

РИА Новости07:55

Собянин рассказал, какие варианты ограничений из‑за Covid‑19 рассматривали в Москве

РИАМО09:07

Собянин рассказал, какой вариант действий при пандемии был выбран в Москве

НТВ08:17

Собянин: мы смогли сохранить работу для большинства москвичей

REGNUM07:58

Собянин: Из трех вариантов действий во время выбрали оптимальный

Российская газета11:28

Собянин: в Москве удалось не допустить взрывного характера пандемии

ТВ Центр07:02
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 12:41, Ашберн
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Пользователи WhatsApp оказались под угрозой из-за QR-кодов

Суть уязвимости в том, что Google подвергает метаданные индексации, поэтому номера телефонов таких пользователей оказываются в сети в свободном доступе.
The GEEK 11:28
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Политика

Кремль прокомментировал передачу Михалкова о чипировании

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, доносил ли режиссер Никита Михалков свою позицию о чипировании до президента.
ФедералПресс 06:42
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Общество

Путин поручил увеличить минимальное пособие по безработице

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с социальными работниками поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице.
Газета.Ru 11:55
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Технологии

Google Chrome изменят из-за расизма

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Начальнику цеха ТЭЦ в Норильске предъявлено обвинение

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Происшествия

На Кубани за сутки выявили 86 новых носителей коронавируса

Краснодар, 8 июня 2020, 10:44 — REGNUM 86 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за минувшие сутки, сообщил 8 июня региональный оперативный штаб.
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Политика

США отказались предоставлять информацию по делу MH17

Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета.
РИА Новости 05:30
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Общество

В Саратовской области отменяют пропуска, открывают кладбища и бани

Напомним, что пропускной режим, запреты на посещение кладбищ, бань и проч. были введены в Саратовской области в апреле.
Четвертая Власть 12:12
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Происшествия

ФСБ задержала членов наркогруппировки за сбыт кокаина в Москве

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) провели задержание членов наркогруппировки за приобретение и сбыт кокаина на территории Московского региона.
Газета.Ru 12:11
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Происшествия

На месторождении в Ненецком автономном округе произошел разлив нефти

На Дюсушевском месторождении в Ненецком автономном округе из аварийной скважины вылилось около десяти тонн нефтепродуктов.
Российская газета 10:17
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Общество

В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов

Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:57
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Скончался подозреваемый в стрельбе в жилом доме в Москве

Мужчина, открывший вечером 7 июня стрельбу из окна жилого дома в Москве, скончался от ранений, полученных при задержании, несмотря на усилия медиков.
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СК возбудил три уголовных дела из-за фейка о коронавирусе

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На сайт голосования по Конституции были внесены изменения, добавлена информация о президентских сроках.
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В России запустят первый банковский сервис микроинвестирования

Первый в России банковский сервис микроинвестирования — Инвесткопилку — запустит «Тинькофф».
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В России создадут единый федеральный регистр, в котором будет содержаться информация о гражданах страны.
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«Рубин» и «Крылья Советов» провели матч в тайне от властей

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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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