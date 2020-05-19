Общество

РИА НовостиРИА НовостиСобянин рассказал, когда москвичам разрешат прогулки

Прогулки в Москве разрешат поле того, как начнётся снижение числа заболеваний и смертности от коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".
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Собянин назвал условие для разрешения прогулок в Москве

РБК13:21

Собянин рассказал, когда в Москве разрешат прогулки

Москва 2411:53

Собянин рассказал, когда в Москве разрешат занятия спортом и прогулки

ТАСС11:41

Собянин рассказал, когда москвичам разрешат прогулки

РИА Новости11:46

Сергей Собянин рассказал, когда москвичам разрешат прогулки

Вечерняя Москва11:20

Собянин назвал условие для разрешения прогулок в Москве

Известия11:17

Собянин: прогулки и спорт разрешат, когда прирост заболевших будет «не тысячи, а десятки или сотни»

Коммерсантъ11:39
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Автоматически обработан 7191 источник, обновлено в 14:54, Ашберн
Технологии

Microsoft создала суперкомпьютер для компании Илона Маска

Новый суперкомпьютер был разработан для некоммерческой исследовательской организации, основателями которой являются гендиректор SpaceX Илон Маск и бывший руководитель венчурного фонда Y Combinato Сэм Альтман.
Ведомости 14:30
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Авто

В России начались продажи нового микроавтобуса от ГАЗ

Горьковский автозавод начал продажи новых низкопольных микроавтобусов «ГАЗель City», предназначенных для городских и корпоративных перевозок.
Автоновости дня 14:00
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Политика

Три медицинских центра по проекту Минобороны построят в Дагестане

Три новых медицинских центра будут построены в Каспийске, Дербенте и Хасавюрте по типовому проекту Минобороны РФ, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе главы и правительства региона.
ТАСС 12:18
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Армия и оружие

ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи

Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ вчера в 08:31
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Экономика

Bloomberg спрогнозировал падение ВВП России на 16% во втором квартале

Во втором квартале 2020 года падение ВВП России составит 16% — это худший квартальный показатель с начала 1990-х годов.
РБК 13:55
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Общество

В челябинском лесу обнаружили больше полусотни новых иномарок

В лесу в Челябинске нашли более полусотни правительственных иномарок. Об этом 19 мая сообщил портал 74.RU.
Известия 13:58
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Происшествия

В Подмосковье задержали подозреваемую в убийстве младенца

Полицейские Подмосковья задержали женщину, которую подозревают в убийстве своего девятимесячного ребенка.
Известия 07:25
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Политика

Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ 07:52
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Происшествия

В Рязани полиция пресекла подпольный концерт в баре

В полицию поступила информация о том, что вечером 17 мая в Рязани в баре на улице Почтовой проходит концерт местных артистов эстрады в стиле «стендап».
REGNUM 14:47
Политика

Лавров: «Северный поток-2» будет построен

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что не взирая на возникающие трудности газопровод "Северный поток - 2" будет достроен.
Российская газета 10:23
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Происшествия

Московская школьница обвинила мать в принуждении к сексу с начальником

Московский Комсомолец 13:35
Экономика

Россия сокращает вложения в госдолг США

Россия и другие страны сокращают вложения в государственный долг США, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:56
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Авто

Объявлены цены на новый Volkswagen Polo

Российские дилеры Volkswagen начали прием заказов на новое поколение бестселлера Polo.
Автостат вчера в 06:48
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Политика

Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС

"Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика".
Газета.Ru 12:35
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Шоу-бизнес

Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе

Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее расставании с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
Известия 08:04
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Игры

Онлайн-магазин Epic Games пострадал от бесплатной раздачи GTA V

Онлайн-магазин Epic Games Store и компания-издатель Rockstar потратили несколько дней на стабилизацию запуска видеоигры Grand Theft Auto V после начала её бесплатной раздачи.
News.ru 07:54
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Политика

К слиянию Архангельской области и НАО решили добавить Республику Коми

Архангельск, 19 мая 2020, 20:58 — REGNUM Члены рабочей группы от Ненецкого автономного округа при обсуждении вопроса возможного объединения с Архангельской областью, высказали предложение присоединить в перспективе к создаваемому региону ещё и Республику Коми.
REGNUM 13:58
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Общество

Российская медсестра пришла на работу в прозрачном костюме и бикини

Медсестра из Тульской областной больницы надела на работу защитный костюм от коронавируса поверх бикини и попала на фото.
Lenta.ru 13:56
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Шоу-бизнес

Друг Аллегровой опубликовал ее фото без парика и макияжа

Богданович сказал, что это фото было сделано в Майами, где у певицы ранее была дорогая недвижимость.
RuNews24.ru вчера в 01:42
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Общество

МЧС начинает масштабную дезинфекцию в Дагестане

Piter.tv 04:05
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Политика

Поклонская предложила Украине провести референдум по Крыму

Свободная Пресса 14:11
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Авто

Hyundai рассказал о новинках для России

Именно поэтому компания объявила сегодня о запуске нового проекта по мобильности бизнеса – программе долгосрочной аренды автомобилей Hyundai и Genesis для юридических лиц.
Evo-rus.com 16 мая в 16:21
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Экономика

Выплаты самозанятым и списания налогов ИП произведут до 1 июня

Глава государства поручил российскому Правительству, назначив ответственным Михаила Мишустина, к 1-му июня 2020 года обеспечить реализацию ключевых мер поддержки предпринимательского сектора, о которых было сказано на совещании ранее.
Современный Предприниматель вчера в 03:00
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Театры

Умер режиссер Александринского театра Владимир Голуб

Режиссер Александринского театра, заслуженный деятель искусств России Владимир Голуб умер 18 мая на 83-м году жизни после продолжительной болезни.
Телеканал Санкт-Петербург 14:08
Общество

В Самарской области могут ужесточить режим ограничений

19 мая губернатор Самарской области проводит оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Неслухи.рф 11:28
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Культура

Новый выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» не выйдет на «России 24»

Представитель режиссера анонсировал, что первый после снятия программы с эфира «России 24» выпуск «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди» выйдет 22 мая.
РБК 11:07
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Политика

МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил

Коммерсантъ 03:38
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Общество

Низкая смертность от коронавируса в России объяснена

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил аномально низкую смертность от COVID-19 в РФ высоким популяционным иммунитетом у россиян.
МедиаПоток вчера в 12:27
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Здоровье

Смертность от COVID-19 может достичь катастрофического уровня

Основываясь на американской статистике заболеваемости и случаев смерти пациентов с COVID-19, ученые выявили, что уровень смертности в США среди зараженных коронавирусом с выраженными симптомами составляет 1,3%, тогда как для гриппа этот показатель равен 0,1%.
АМИТЕЛ вчера в 23:26
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Гаджеты

AMD пошла на попятную: платам на B450 и X470 прикрутят поддержку Zen 3

Во время презентации чипсета AMD B550 компания AMD представила слайд, которым явно дала понять, что с процессорами на базе Zen 3 будут совместимы только материнские платы на базе AMD B550 и X570, тогда как более старые чипсеты такой совместимости не предоставят.
3DNews 13:43
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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