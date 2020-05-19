Прогулки в Москве разрешат поле того, как начнётся снижение числа заболеваний и смертности от коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Технологии Microsoft создала суперкомпьютер для компании Илона Маска Новый суперкомпьютер был разработан для некоммерческой исследовательской организации, основателями которой являются гендиректор SpaceX Илон Маск и бывший руководитель венчурного фонда Y Combinato Сэм Альтман. 2

Политика Три медицинских центра по проекту Минобороны построят в Дагестане Три новых медицинских центра будут построены в Каспийске, Дербенте и Хасавюрте по типовому проекту Минобороны РФ, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе главы и правительства региона. 5

Армия и оружие ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван. 72

Происшествия В Рязани полиция пресекла подпольный концерт в баре В полицию поступила информация о том, что вечером 17 мая в Рязани в баре на улице Почтовой проходит концерт местных артистов эстрады в стиле «стендап».

Политика Лавров: «Северный поток-2» будет построен Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что не взирая на возникающие трудности газопровод "Северный поток - 2" будет достроен. 458

Экономика Россия сокращает вложения в госдолг США Россия и другие страны сокращают вложения в государственный долг США, сообщает РИА "Новости". 8

Политика Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС "Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика". 500

Игры Онлайн-магазин Epic Games пострадал от бесплатной раздачи GTA V Онлайн-магазин Epic Games Store и компания-издатель Rockstar потратили несколько дней на стабилизацию запуска видеоигры Grand Theft Auto V после начала её бесплатной раздачи. 938

Политика К слиянию Архангельской области и НАО решили добавить Республику Коми Архангельск, 19 мая 2020, 20:58 — REGNUM Члены рабочей группы от Ненецкого автономного округа при обсуждении вопроса возможного объединения с Архангельской областью, высказали предложение присоединить в перспективе к создаваемому региону ещё и Республику Коми. 45

Авто Hyundai рассказал о новинках для России Именно поэтому компания объявила сегодня о запуске нового проекта по мобильности бизнеса – программе долгосрочной аренды автомобилей Hyundai и Genesis для юридических лиц. 50

Экономика Выплаты самозанятым и списания налогов ИП произведут до 1 июня Глава государства поручил российскому Правительству, назначив ответственным Михаила Мишустина, к 1-му июня 2020 года обеспечить реализацию ключевых мер поддержки предпринимательского сектора, о которых было сказано на совещании ранее. 52

Театры Умер режиссер Александринского театра Владимир Голуб Режиссер Александринского театра, заслуженный деятель искусств России Владимир Голуб умер 18 мая на 83-м году жизни после продолжительной болезни.

Общество Низкая смертность от коронавируса в России объяснена Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил аномально низкую смертность от COVID-19 в РФ высоким популяционным иммунитетом у россиян. 496

Здоровье Смертность от COVID-19 может достичь катастрофического уровня Основываясь на американской статистике заболеваемости и случаев смерти пациентов с COVID-19, ученые выявили, что уровень смертности в США среди зараженных коронавирусом с выраженными симптомами составляет 1,3%, тогда как для гриппа этот показатель равен 0,1%. 38