Общество
РИА НовостиСобянин рассказал, когда москвичам разрешат прогулки
Прогулки в Москве разрешат поле того, как начнётся снижение числа заболеваний и смертности от коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".
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Технологии
Microsoft создала суперкомпьютер для компании Илона Маска
Новый суперкомпьютер был разработан для некоммерческой исследовательской организации, основателями которой являются гендиректор SpaceX Илон Маск и бывший руководитель венчурного фонда Y Combinato Сэм Альтман.
Ведомости 14:30
Авто
В России начались продажи нового микроавтобуса от ГАЗ
Горьковский автозавод начал продажи новых низкопольных микроавтобусов «ГАЗель City», предназначенных для городских и корпоративных перевозок.
Автоновости дня 14:00
Политика
Три медицинских центра по проекту Минобороны построят в Дагестане
Три новых медицинских центра будут построены в Каспийске, Дербенте и Хасавюрте по типовому проекту Минобороны РФ, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе главы и правительства региона.
ТАСС 12:18
Армия и оружие
ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи
Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ вчера в 08:31
Экономика
Bloomberg спрогнозировал падение ВВП России на 16% во втором квартале
Во втором квартале 2020 года падение ВВП России составит 16% — это худший квартальный показатель с начала 1990-х годов.
РБК 13:55
Общество
В челябинском лесу обнаружили больше полусотни новых иномарок
В лесу в Челябинске нашли более полусотни правительственных иномарок. Об этом 19 мая сообщил портал 74.RU.
Известия 13:58
Происшествия
В Подмосковье задержали подозреваемую в убийстве младенца
Полицейские Подмосковья задержали женщину, которую подозревают в убийстве своего девятимесячного ребенка.
Известия 07:25
Политика
Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ 07:52
Происшествия
В Рязани полиция пресекла подпольный концерт в баре
В полицию поступила информация о том, что вечером 17 мая в Рязани в баре на улице Почтовой проходит концерт местных артистов эстрады в стиле «стендап».
REGNUM 14:47
Политика
Лавров: «Северный поток-2» будет построен
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что не взирая на возникающие трудности газопровод "Северный поток - 2" будет достроен.
Российская газета 10:23
Происшествия
Московская школьница обвинила мать в принуждении к сексу с начальником
Московский Комсомолец 13:35
Экономика
Россия сокращает вложения в госдолг США
Россия и другие страны сокращают вложения в государственный долг США, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:56
Авто
Объявлены цены на новый Volkswagen Polo
Российские дилеры Volkswagen начали прием заказов на новое поколение бестселлера Polo.
Автостат вчера в 06:48
Политика
Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС
"Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика".
Газета.Ru 12:35
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее расставании с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
Известия 08:04
Игры
Онлайн-магазин Epic Games пострадал от бесплатной раздачи GTA V
Онлайн-магазин Epic Games Store и компания-издатель Rockstar потратили несколько дней на стабилизацию запуска видеоигры Grand Theft Auto V после начала её бесплатной раздачи.
News.ru 07:54
Политика
К слиянию Архангельской области и НАО решили добавить Республику Коми
Архангельск, 19 мая 2020, 20:58 — REGNUM Члены рабочей группы от Ненецкого автономного округа при обсуждении вопроса возможного объединения с Архангельской областью, высказали предложение присоединить в перспективе к создаваемому региону ещё и Республику Коми.
REGNUM 13:58
Общество
Российская медсестра пришла на работу в прозрачном костюме и бикини
Медсестра из Тульской областной больницы надела на работу защитный костюм от коронавируса поверх бикини и попала на фото.
Lenta.ru 13:56
Шоу-бизнес
Друг Аллегровой опубликовал ее фото без парика и макияжа
Богданович сказал, что это фото было сделано в Майами, где у певицы ранее была дорогая недвижимость.
RuNews24.ru вчера в 01:42
Общество
МЧС начинает масштабную дезинфекцию в Дагестане
Piter.tv 04:05
Политика
Поклонская предложила Украине провести референдум по Крыму
Свободная Пресса 14:11
Авто
Hyundai рассказал о новинках для России
Именно поэтому компания объявила сегодня о запуске нового проекта по мобильности бизнеса – программе долгосрочной аренды автомобилей Hyundai и Genesis для юридических лиц.
Evo-rus.com 16 мая в 16:21
Экономика
Выплаты самозанятым и списания налогов ИП произведут до 1 июня
Глава государства поручил российскому Правительству, назначив ответственным Михаила Мишустина, к 1-му июня 2020 года обеспечить реализацию ключевых мер поддержки предпринимательского сектора, о которых было сказано на совещании ранее.
Современный Предприниматель вчера в 03:00
Театры
Умер режиссер Александринского театра Владимир Голуб
Режиссер Александринского театра, заслуженный деятель искусств России Владимир Голуб умер 18 мая на 83-м году жизни после продолжительной болезни.
Телеканал Санкт-Петербург 14:08
Общество
В Самарской области могут ужесточить режим ограничений
19 мая губернатор Самарской области проводит оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Неслухи.рф 11:28
Культура
Новый выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» не выйдет на «России 24»
Представитель режиссера анонсировал, что первый после снятия программы с эфира «России 24» выпуск «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди» выйдет 22 мая.
РБК 11:07
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
Коммерсантъ 03:38
Общество
Низкая смертность от коронавируса в России объяснена
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил аномально низкую смертность от COVID-19 в РФ высоким популяционным иммунитетом у россиян.
МедиаПоток вчера в 12:27
Здоровье
Смертность от COVID-19 может достичь катастрофического уровня
Основываясь на американской статистике заболеваемости и случаев смерти пациентов с COVID-19, ученые выявили, что уровень смертности в США среди зараженных коронавирусом с выраженными симптомами составляет 1,3%, тогда как для гриппа этот показатель равен 0,1%.
АМИТЕЛ вчера в 23:26
Гаджеты
AMD пошла на попятную: платам на B450 и X470 прикрутят поддержку Zen 3
Во время презентации чипсета AMD B550 компания AMD представила слайд, которым явно дала понять, что с процессорами на базе Zen 3 будут совместимы только материнские платы на базе AMD B550 и X570, тогда как более старые чипсеты такой совместимости не предоставят.
3DNews 13:43