Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, когда разрешат прогулки горожанам. Из-за пандемии коронавируса режим самоизоляции сохраняется во многих регионах страны, в том числе в Москве, где больше всего зараженных.

Собянин рассказал, когда в Москве разрешат прогулки

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