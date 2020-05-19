Общество

Комсомольская правдаКомсомольская правдаСобянин рассказал, когда в Москве разрешат прогулки

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, когда разрешат прогулки горожанам. Из-за пандемии коронавируса режим самоизоляции сохраняется во многих регионах страны, в том числе в Москве, где больше всего зараженных.
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Собянин назвал условие для разрешения прогулок в Москве

РБКвчера в 13:21

Собянин рассказал, когда в Москве разрешат прогулки

Москва 24вчера в 11:53

Собянин: прогулки и спорт разрешат, когда прирост заболевших будет «не тысячи, а десятки или сотни»

Коммерсантъвчера в 11:39

Собянин рассказал, когда в Москве разрешат занятия спортом и прогулки

ТАССвчера в 11:41

Сергей Собянин рассказал, когда москвичам разрешат прогулки

Вечерняя Москвавчера в 11:20

Собянин назвал условие для разрешения прогулок в Москве

Известиявчера в 11:17

Собянин озвучил условие разрешения прогулок в Москве

РИА Новостивчера в 11:46
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РИА Новости вчера в 15:33
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Телеведущая Мария Орзул, которая пережила настоящую травлю со стороны "доброжелателей" после истории с Артёмом Дзюбой, призналась, что ей неприятно вспоминать 2016 год.
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Венесуэла вновь пытается вернуть свое золото

Последний раз Венесуэла пыталась вернуть свой золотой запас в апреле.
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Шоу-бизнес

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У Мосгорсуда требуют полной блокировки YouTube в России

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Вести.Ru 01:20
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В Уфе на автобусной остановке двухлетний малыш потерял свою маму

В Уфе на автобусной остановке на ул. А. Невского двухлетний малыш потерял свою маму.
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Происшествия

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Семьдесят шесть новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выписаны из больниц 54 человека, скончались двое, сообщает во вторник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
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Общество

Семьи с детьми за три месяца пандемии получат до 112 тысяч рублей

Семьи получат пособия сразу за шесть месяцев, в среднем 33 тыс. на ребенка, – сказал министр.
Солидарность вчера в 08:39
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Общество

Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию

Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
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Шоу-бизнес

Галкин показал домашнюю теплицу на огороде Пугачевой

Муж певицы, юморист и телеведущий Максим Галкин, показал соответствующие кадры на своей официальной странице в Instagram.
NewInform вчера в 03:09
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Происшествия

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Мужчина, госпитализированный с двусторонней пневмонией, стал шестым умершим пациентом с подтвержденным COVID-19 в Тамбовской области, сообщает администрация региона.
РИА Новости 01:02
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Политика

Bloomberg внесло правку в статью о койко-местах в России после критики

Американское издание Bloomberg внесло правку в статью о числе больничных коек в России после требования российского посольства в США опровергнуть недостоверные данные.
RT на русском вчера в 23:20
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Общество

Group-IB раскрыла новую схему мошенничества через курьерские доставки

Специалисты фирмы раскрыли почти 250 таких сайтов, и отметили, что за последние полгода такой тип мошенничества стал встречаться в семь раз чаще.
Daily Storm вчера в 22:49
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Авто

Отмена пошлин вызвала падение цен на электромобили в России

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Общество

Котяков назвал миллионы обращений за выплатами на детей неожиданными

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Политика

В партии Порошенко отреагировали на запись его разговора с Байденом

В партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» («ЕС») назвали «российской провокацией, которая не имеет ничего общего с реальностью», аудиозапись якобы разговора Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, обнародованную депутатом рады Андреем Деркачем.
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Политика

Гордон объяснил интервью с Поклонской и Стрелковым заданием спецслужб

В видеообращении на своем YouTube-канале украинский журналист Дмитрий Гордон признался, что взял интервью у депутата Госдумы Натальи Поклонской и бывшего министра обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Гиркина (Стрелкова) по заданию спецслужб Украины, передает РБК.
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Фигурное катание

Алина Загитова отмечает 18-летие

Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
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Шоу-бизнес

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Общество

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Количество заболевших стремительно выросло после массового скопления людей на похоронах.
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В Кузбассе зафиксировали 23 новых случая коронавируса

Наибольшее число заболевших за сутки зафиксировано в Новокузнецке — 8. По информации губернатора, все 23 пациента изолированы и получают лечение.
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В Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом 23 человека

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Коммерсантъ вчера в 12:48
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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