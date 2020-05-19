Жителям Москвы разрешат прогулки только после того, как начнет снижаться количество смертей от коронавируса. В настоящее время еще идет рост, и это невозможно, заявил во вторник, 19 мая, мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин назвал условие для разрешения прогулок в Москве

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