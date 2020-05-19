Коронавирус
ИзвестияСобянин назвал условие для разрешения прогулок в Москве
Жителям Москвы разрешат прогулки только после того, как начнет снижаться количество смертей от коронавируса. В настоящее время еще идет рост, и это невозможно, заявил во вторник, 19 мая, мэр столицы Сергей Собянин.
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Общество
В горах Югры туристы нашли гигантскую копию пирамиды Хеопса
РИА Новости 11:43
Общество
Собянин назвал число тяжелобольных с коронавирусом в Москве
В московских больницах лежат 18 тыс. тяжелобольных пациентов с коронавирусной инфекцией.
РБК 11:31
Общество
В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
Происшествия
Власти Петербурга сообщили о шести погибших при пожаре в больнице
В результате пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге погибли шесть человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского комитета по здравоохранению.
Газета.Ru 11:09
Происшествия
СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций
Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия 10:43
Общество
В США заявили об успешном испытании на людях вакцины от коронавируса
Американская биотехнологическая компания Moderna отчиталась об успешных клинических испытаниях вакцины от нового коронавируса.
ТАСС Наука 00:11
Энергетика
Чубайс сравнил ситуацию на нефтяном рынке с «дохлой лошадью»
Москва, 19 мая 2020, 09:30 — REGNUM Гендиректор компании Роснано Анатолий Чубайс призвал снижать зависимость России от цен на нефть, вспомнив поговорку: если лошадь сдохла, с нее надо слезать.
REGNUM 02:30
Общество
В Петербурге запретили прощание с любыми умершими
В Петербурге с 12 мая действует запрет на прощальные церемонии с умершими вне зависимости от причины смерти.
BFM.ru 07:37
Футбол
«Зенит» предложил Кокорину новый контракт
Сообщается, что петербургский клуб предложил 29-летнему игроку, выступающему на правах аренды в "Сочи", продлить контракт.
Soccer.ru 06:07
Здоровье
В Башкирии уволилась главврач РКБ имени Куватова
В Минздраве Башкирии пояснили, что она покинула свой пост по собственному желанию. На ее место придет главврач клиники БГМУ Шамиль Булатов.
Общественная электронная газета 01:28
Экономика
Налог на вмененный доход решили не продлевать на 2021 год
Продление единого налога на вмененный доход (ЕНВД) на 2021 год больше не рассматривается. Об этом 19 мая сообщили в Минфине России.
Известия 10:39
Наука
Через электростимуляцию мозга слепых людей научили «видеть» буквы
Во время электростимуляции участников эксперимента просили пальцами на сенсорных планшетах писать возникающие буквы.
News.ru 17 мая в 10:20
Политика
Путин раскритиковал правительство за проблемы с выплатами медикам
Президент Владимир Путин раскритиковал работу правительства в части регламентирования объявленных им доплат медикам, работающим с больными COVID-19 пациентами.
Ведомости 08:51
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко передала статуэтку «Женщина года» Маргарите Грачевой
Регина, которая ранее была признана журналом «Гламур» Женщиной года-2019, а затем лишена этого титула, сделала ответный жест в знак признания правоты Грачевой.
Оka.fm 08:00
Футбол
У шести футболистов английской премьер-лиги обнаружен коронавирус
У шести игроков тест оказался положительным. За два дня были проверены 748 человек. У шести игроков из двух клубов был выявлен вирус.
Вести.Ru 11:30
Политика
Лавров проведет разговор с главой МИД Германии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что проведет в ближайшее время телефонный разговор с главой МИД Германии Хайко Маасом.
РЕН ТВ 10:40
Финансы
Курс рубля растет к доллару и евро
Евро подешевел на семь копеек, опустившись до 79,24 рубля.
Ньюс-НН 08:26
Здоровье
В России из-за коронавируса приостановили вакцинацию
Минздрав России сообщил о приостановке вакцинации в рамках национального календаря прививок из-за распространения коронавируса.
Коммерсантъ 04:19
Энергетика
Истек контракт на транзит газа из РФ через Польшу
В 9.00 мск 17 мая истек срок действия контракта на транспортировку российского газа через территорию Польши по трубе «Ямал-Европа».
Нефтегазовая вертикаль 17 мая в 05:15
Экономика
Путин ответил «это мало» на слова главы МЭР о выдаче льготных кредитов
В ходе совещания глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что выдача кредитов таким предприятиям началась две недели назад, их получили 20 компаний.
РБК 11:07
Политика
Опубликована запись разговора Порошенко с Байденом о миллиардной взятке
Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозаписи разговоров бывшего президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом и экс-главой Государственного департамента Джоном Керри.
Российская газета 10:37
Культура
Новый выпуск «Бесогон ТВ» Никиты Михалкова выйдет только на YouTube
Авторская программа Никиты Михалкова «Бесогон ТВ» выйдет только на YouTube, а вот привычного зрителям вещания на канале «Россия-24» больше не будет.
Городовой 08:39
Экономика
Росстат оценил динамику российской экономики в I квартале 2020 года
ВВП России в первом квартале 2020 года вырос на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из предварительной оценки Росстата.
РБК 11:08
Авто
Hyundai Santa Fe получит очень стильный салон
Фото: Hyundai В сети было опубликовано фото, иллюстрирующее интерьер обновлённого кроссовера.
Daily-Motor.Ru 09:06
Наука
Лекарство из Китая может остановить пандемию коронавируса
Новое лекарство против коронавируса на основе антител, которые могут помешать активному распространению вируса, было разработано учеными из Китая.
Слово и Дело 11:18
Шоу-бизнес
Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках
Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках, сообщает ToDay News Ufa. Надежда Бабкина перенесла серьезную болезнь.
ToDay News Ufa 11:05
Игры
Онлайн-магазин Epic Games пострадал от бесплатной раздачи GTA V
Онлайн-магазин Epic Games Store и компания-издатель Rockstar потратили несколько дней на стабилизацию запуска видеоигры Grand Theft Auto V после начала её бесплатной раздачи.
News.ru 07:54
Общество
Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20