Коронавирус

ИзвестияИзвестияСобянин назвал условие для разрешения прогулок в Москве

Жителям Москвы разрешат прогулки только после того, как начнет снижаться количество смертей от коронавируса. В настоящее время еще идет рост, и это невозможно, заявил во вторник, 19 мая, мэр столицы Сергей Собянин.
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Собянин: прогулки и занятия спортом разрешат, когда снизится прирост заболевших

Коммерсантъ11:39

Собянин рассказал, когда в Москве разрешат занятия спортом и прогулки

ТАСС11:41

Собянин назвал условие для разрешения прогулок в Москве

РБК11:39

Собянин рассказал, когда москвичам разрешат прогулки

РИА Новости11:46

Собянин назвал условия выхода из ограничений по коронавирусу

Российская газета11:22

Сергей Собянин рассказал, когда москвичам разрешат прогулки

Вечерняя Москва11:20

Собянин назвал условие для разрешения прогулок в Москве

Известия11:17
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Общество

В горах Югры туристы нашли гигантскую копию пирамиды Хеопса

РИА Новости 11:43
86
Общество

Собянин назвал число тяжелобольных с коронавирусом в Москве

В московских больницах лежат 18 тыс. тяжелобольных пациентов с коронавирусной инфекцией.
РБК 11:31
1
Общество

В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок

На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
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Происшествия

Власти Петербурга сообщили о шести погибших при пожаре в больнице

В результате пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге погибли шесть человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского комитета по здравоохранению.
Газета.Ru 11:09
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Происшествия

СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций

Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия 10:43
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Общество

В США заявили об успешном испытании на людях вакцины от коронавируса

Американская биотехнологическая компания Moderna отчиталась об успешных клинических испытаниях вакцины от нового коронавируса.
ТАСС Наука 00:11
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Энергетика

Чубайс сравнил ситуацию на нефтяном рынке с «дохлой лошадью»

Москва, 19 мая 2020, 09:30 — REGNUM Гендиректор компании Роснано Анатолий Чубайс призвал снижать зависимость России от цен на нефть, вспомнив поговорку: если лошадь сдохла, с нее надо слезать.
REGNUM 02:30
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Общество

В Петербурге запретили прощание с любыми умершими

В Петербурге с 12 мая действует запрет на прощальные церемонии с умершими вне зависимости от причины смерти.
BFM.ru 07:37
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Футбол

«Зенит» предложил Кокорину новый контракт

Сообщается, что петербургский клуб предложил 29-летнему игроку, выступающему на правах аренды в "Сочи", продлить контракт.
Soccer.ru 06:07
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Здоровье

В Башкирии уволилась главврач РКБ имени Куватова

В Минздраве Башкирии пояснили, что она покинула свой пост по собственному желанию. На ее место придет главврач клиники БГМУ Шамиль Булатов.
Общественная электронная газета 01:28
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Экономика

Налог на вмененный доход решили не продлевать на 2021 год

Продление единого налога на вмененный доход (ЕНВД) на 2021 год больше не рассматривается. Об этом 19 мая сообщили в Минфине России.
Известия 10:39
Наука

Через электростимуляцию мозга слепых людей научили «видеть» буквы

Во время электростимуляции участников эксперимента просили пальцами на сенсорных планшетах писать возникающие буквы.
News.ru 17 мая в 10:20
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Общество

Лежачую москвичку вновь оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

Вести.Ru 05:29
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Политика

Путин раскритиковал правительство за проблемы с выплатами медикам

Президент Владимир Путин раскритиковал работу правительства в части регламентирования объявленных им доплат медикам, работающим с больными COVID-19 пациентами.
Ведомости 08:51
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Шоу-бизнес

Регина Тодоренко передала статуэтку «Женщина года» Маргарите Грачевой

Регина, которая ранее была признана журналом «Гламур» Женщиной года-2019, а затем лишена этого титула, сделала ответный жест в знак признания правоты Грачевой.
Оka.fm 08:00
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Футбол

У шести футболистов английской премьер-лиги обнаружен коронавирус

У шести игроков тест оказался положительным. За два дня были проверены 748 человек. У шести игроков из двух клубов был выявлен вирус.
Вести.Ru 11:30
Политика

Лавров проведет разговор с главой МИД Германии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что проведет в ближайшее время телефонный разговор с главой МИД Германии Хайко Маасом.
РЕН ТВ 10:40
Финансы

Курс рубля растет к доллару и евро

Евро подешевел на семь копеек, опустившись до 79,24 рубля.
Ньюс-НН 08:26
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Здоровье

В России из-за коронавируса приостановили вакцинацию

Минздрав России сообщил о приостановке вакцинации в рамках национального календаря прививок из-за распространения коронавируса.
Коммерсантъ 04:19
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Энергетика

Истек контракт на транзит газа из РФ через Польшу

В 9.00 мск 17 мая истек срок действия контракта на транспортировку российского газа через территорию Польши по трубе «Ямал-Европа».
Нефтегазовая вертикаль 17 мая в 05:15
2,7K
Экономика

Путин ответил «это мало» на слова главы МЭР о выдаче льготных кредитов

В ходе совещания глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что выдача кредитов таким предприятиям началась две недели назад, их получили 20 компаний.
РБК 11:07
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Политика

Опубликована запись разговора Порошенко с Байденом о миллиардной взятке

Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозаписи разговоров бывшего президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом и экс-главой Государственного департамента Джоном Керри.
Российская газета 10:37
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Культура

Новый выпуск «Бесогон ТВ» Никиты Михалкова выйдет только на YouTube

Авторская программа Никиты Михалкова «Бесогон ТВ» выйдет только на YouTube, а вот привычного зрителям вещания на канале «Россия-24» больше не будет.
Городовой 08:39
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Экономика

Росстат оценил динамику российской экономики в I квартале 2020 года

ВВП России в первом квартале 2020 года вырос на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из предварительной оценки Росстата.
РБК 11:08
Авто

Hyundai Santa Fe получит очень стильный салон

Фото: Hyundai В сети было опубликовано фото, иллюстрирующее интерьер обновлённого кроссовера.
Daily-Motor.Ru 09:06
Наука

Лекарство из Китая может остановить пандемию коронавируса

Новое лекарство против коронавируса на основе антител, которые могут помешать активному распространению вируса, было разработано учеными из Китая.
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Шоу-бизнес

Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках

Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках, сообщает ToDay News Ufa. Надежда Бабкина перенесла серьезную болезнь.
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Технологии

В России началось создание новой спутниковой системы связи

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Игры

Онлайн-магазин Epic Games пострадал от бесплатной раздачи GTA V

Онлайн-магазин Epic Games Store и компания-издатель Rockstar потратили несколько дней на стабилизацию запуска видеоигры Grand Theft Auto V после начала её бесплатной раздачи.
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Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет

Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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