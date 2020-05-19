Общество
ТАСССобянин рассказал, когда в Москве разрешат занятия спортом и прогулки
Занятия спортом на улице и прогулки будут разрешены в Москве, когда в сутки будут выявлять не тысячи, а десятки или сотни случаев заражения коронавирусом. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин во вторник в интервью передаче "60 минут" на телеканале "Россия-1".
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Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм с бикини
В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости вчера в 15:33
Общество
В Самарской области режим ограничений могут ужесточить
В Самарской области продолжает действовать режим самоизоляции.
Терра вчера в 13:45
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом участников похорон в Адыгее выросло до 150
Количество заболевших стремительно выросло после массового скопления людей на похоронах.
Югополис вчера в 15:46
Армия и оружие
В России создан материал, маскирующий военную технику под сугробы
Отмечается, что данный материал снижает дальность обнаружения военной техники в три-четыре раза.
Мой Брянск 17 мая в 03:25
Общество
Минтруд может снизить размер ежемесячной накопительной пенсии
Минтруд выступил с инициативой с 2021 года снизить размер ежемесячной накопительной пенсии.
9111.ru 18 мая в 05:10
Шоу-бизнес
Полина Гагарина рассталась с мужем
Официальный развод супруги еще не оформили Российская эстрадная певица Полина Гагарина решила расстаться со своим мужем-фотографом Дмитрием Исхаковым, сообщает издание "Экспресс-газета".
Inc-news.ru 18 мая в 09:53
Политика
Посольство РФ потребовало от Bloomberg опровержения данных о больницах
Российское посольство в США обратилось к агентству Bloomberg с требованием опубликовать опровержение информации, содержащейся в статье издания об эпидемии коронавируса в России, говорится в заявлении диппредставительства в Facebook.
Известия вчера в 20:13
Политика
Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС
"Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика".
Газета.Ru вчера в 12:35
Происшествия
СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций
Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия вчера в 10:43
Общество
В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости вчера в 09:20
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
Общество
Семьи с детьми за три месяца пандемии получат до 112 тысяч рублей
Семьи получат пособия сразу за шесть месяцев, в среднем 33 тыс. на ребенка, – сказал министр.
Солидарность вчера в 08:39
Общество
Роспотребнадзор проверит все магазины сети «Красное и белое»
Роспотребнадзор проверит все магазины сети «Красное и белое» после того, как на ее складе в Екатеринбурге произошла вспышка заболевания коронавирусом.
Коммерсантъ Екатеринбург вчера в 09:51
Политика
Годовщина президентства Владимира Зеленского. Что важно знать
Как граждане Украины оценивают деятельность Зеленского Спустя год после инаугурации Владимир Зеленский лидирует среди политиков страны по уровню доверия среди населения — ему доверяют 57% граждан и не доверяют 37%, согласно опросу общественного мнения, проведенному 12 – 13 мая группой "Рейтинг".
РБК 00:00
Общество
Сбербанк выявил новые схемы мошенничества
Сбербанк обнаружил несколько новых схем мошенничества на фоне пандемии коронавируса, сообщил «РИА Новости» зампред правления банка Станислав Кузнецов.
Коммерсантъ вчера в 22:50
Фигурное катание
Фигуристка Загитова показала, что ей подарили на день рождения
Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова пожелала Загитовой счастливой жизни в день её рождения.
RT на русском 18 мая в 11:45
Общество
В Иркутске на фоне коронавируса скакнул спрос на аренду дач и загородной недвижимости
Сибдом вчера в 09:14
Технологии
Facebook показал сервис для создания онлайн-магазинов в соцсети
Facebook представил сервис Facebook Shops, который позволяет бесплатно создать онлайн-магазин в соцсети.
Rambler News Service вчера в 15:34
Экономика
Юрий Трутнев поручил губернаторам ДФО взять под личный контроль выплаты медикам и населению
На совещании Юрий Трутнев поручил Минздраву России проанализировать, есть ли в дальневосточных регионах необходимый запас лекарств для лечения заболевших коронавирусной инфекцией в тяжелой форме.
Амурская правда вчера в 23:40
Религия
Армавирского и Лабинского епископа отстранили от управления епархией
Краснодарские известия вчера в 02:00
Экономика
Действие ЕНВД для индивидуальных предпринимателей решили не продлевать
Власти России решили не продлевать до конца 2021 года единый налог на вменённый доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей.
RT на русском вчера в 13:46
Политика
США передали Украине 15,5 млн долларов для борьбы с коронавирусом
Власти Украины получили помощь от США в размере 15,5 млн долларов для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил Госдепартамент.
Интерфакс вчера в 20:10
Происшествия
Найдено тело пропавшей в прошлом году российской девочки
В Тюмени обнаружено тело 15-ти летней девочки, которая почти восемь месяцев назад ушла в школу в Туринске Свердловской области и не вернулась.
Lenta.ru вчера в 23:04
Политика
СМИ: против Порошенко возбудили дело о госизмене
Офис генерального прокурора Украины открыл уголовное дело о государственной измене и злоупотреблении властью в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко после публикации компромата на него депутатом Верховной рады Андреем Деркачом, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в офисе генпрокурора.
РИА Новости вчера в 18:55
Общество
В Госдуме назвали предполагаемую дату открытия российских курортов
В Госдуме назвали предполагаемую дату открытия российских курортов.
Деловое.ТВ вчера в 15:05
Происшествия
В радиологическом медцентре в Обнинске произошел взрыв
В Обнинске на предприятии по производству лекарств произошел взрыв и последующее возгорание, в результате которого пострадал один человек.
РБК вчера в 12:23
Происшествия
После проверки свалок глава Владимировки с ожогами попал в больницу
Мужчине при исполнении служебных обязанностей неизвестные брызнули в лицо жидкостью, вызвавшей ожоги слизистых.
АСТВ вчера в 22:56
Общество
В Свердловской области умер седьмой пациент с коронавирусом
РИА Новости вчера в 04:59
Происшествия
В Подмосковье разбился военный вертолет Ми-8
Газета.Ru вчера в 17:24
Общество
Собянин сообщил об открытии МФЦ в Москве с 25 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что многофункциональные центры (МФЦ) в городе откроют в понедельник, 25 мая.
Известия вчера в 11:30