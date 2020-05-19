Общество

ТАССТАСССобянин рассказал, когда в Москве разрешат занятия спортом и прогулки

Занятия спортом на улице и прогулки будут разрешены в Москве, когда в сутки будут выявлять не тысячи, а десятки или сотни случаев заражения коронавирусом. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин во вторник в интервью передаче "60 минут" на телеканале "Россия-1".
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Собянин назвал условие для разрешения прогулок в Москве

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Собянин назвал условие для разрешения прогулок в Москве

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Культура

Новый выпуск «Бесогон ТВ» Никиты Михалкова выйдет только на YouTube

Авторская программа Никиты Михалкова «Бесогон ТВ» выйдет только на YouTube, а вот привычного зрителям вещания на канале «Россия-24» больше не будет.
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Общество

Профсоюзы узнали о возможном уменьшении срока уведомления об увольнении

Срок уведомления об увольнении по сокращению штата может быть сокращен с двух месяцев до двух недель, сообщил РБК президент Конфедерации труда России Борис Кравченко.
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Музыка

Новый клип Little Big попал в пятерку самых популярных видео в мире

Менее чем за полторы недели музыкальный ролик о мошенниках, которые грабят казино с помощью гипнотического танца, набрал свыше 35 млн. просмотров на YouTube и попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире.
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Общество

Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом

Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
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Общество

В горах Югры туристы нашли гигантскую копию пирамиды Хеопса

Туристы обнаружили в Ханты-Мансийском автономном округе пирамиду, которая примерно в четыре раза превышает египетскую пирамиду Хеопса, сообщил РИА Новости руководитель клуба экспедиций, организующего туры по Приполярному Уралу, Евгений Свитов.
РИА Новости 11:43
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Политика

Лавров: Москва сомневается, что США разместят ядерное оружие в Польше

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе онлайн-брифинга прокомментировал планы США по перемещению ядерного оружия из Германии в Польшу.
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Общество

Туризм в России начнет постепенный выход из карантина с 1 июня

В некоторых регионах России туристический сектор начнет постепенно выходить из карантина с 1 июня, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Газета.Ru 15:18
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Происшествия

СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций

Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
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Энергетика

Чубайс сравнил ситуацию на нефтяном рынке с «дохлой лошадью»

Москва, 19 мая 2020, 09:30 — REGNUM Гендиректор компании Роснано Анатолий Чубайс призвал снижать зависимость России от цен на нефть, вспомнив поговорку: если лошадь сдохла, с нее надо слезать.
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Происшествия

В Липецкой области ребенок утонул в сливной яме с нечистотами

СК РФ по Липецкой области возбудил сегодня, 19 мая, уголовное дело по статье УК РФ "причинение смерти по неосторожности": накануне 4-летний мальчик погиб, провалившись в сливную яму, заполненную нечистотами, во дворе собственного дома.
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898 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье

За все время в Подмосковье было выявлено 3 165 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.
Городские вести (Лосино-Петровский) 11:31
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Общество

Минпросвещения рекомендовало открыть летние лагеря с 1 июля

Министерство просвещения РФ предложило начать летнюю оздоровительную кампанию для детей в регионах с 1 июля.
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Происшествия

Военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Подмосковье

Военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Клинском районе Подмосковья, экипаж погиб, сообщили во вторник журналистам в Минобороны РФ.
ТАСС 15:03
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Общество

Собянин ответил на вопрос об открытии парикмахерских в Москве

Мэр столицы Сергей Собянин оценил возможность скорого открытия салонов красоты в Москве.
РИА Новости 14:20
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Политика

Минобороны Чехии заявило, что не может передать России памятник Коневу

Минобороны Чехии заявило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, демонтированный в Праге, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 16:51
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Происшествия

Дело об отравлении таллием на предприятии в Таганроге направят в суд

Прокуратура Ростовской области направляет в суд дело в отношении инженера-конструктора о массовом отравлении токсичным таллием сотрудников на Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе (ТАНТК) имени Бериева, сообщает Генпрокуратура РФ.
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Зрители выбрали лучшую песню в истории «Евровидения»

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Медсестра в Туле вынуждена была прийти на работу в бикини

В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
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Максим Галкин показал домашнюю теплицу на огороде Аллы Пугачевой

Галкин отметил, что именно Алле Пугачевой принадлежит инициатива создания своего огорода.
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Власти обсудили проведение парада и голосования по Конституции 24 июня

Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию 24 июня и в этот же день провести парад Победы.
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Российские сотрудники Nissan выстраиваются за увольнением в очередь

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Отмена пошлин вызвала падение цен на электромобили в России

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В Подмосковье полиция задержала мать задушенного младенца

В Подмосковье полиция нашла мать девятимесячного задушенного ребенка, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу главка МВД по Московской области.
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В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок

На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
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Агент намекнул на переход Кокорина в «Ювентус» или «Милан»

По словам агента, которые приводит RT, он не удивился бы, если бы Александра Кокорина позвали в «Милан» или «Ювентус».
АБН 06:56
Общество

Коломойский отмывал деньги Украины в США: Вашингтон проводит следствие

Украинский олигарх Игорь Коломойский находится под следствием большого жюри федерального суда США по делу об отмывании денег.
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Доктор Мясников: Кому положено умереть — все равно умрут

Врач полагает, что рано или поздно инфекция возьмет свое.
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Власти Петербурга разъяснили запрет на прощание с умершими

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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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