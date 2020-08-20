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Собянин рассказал о действиях при обнаружении коронавируса в школах

Ранее Собянин заявил, что в Москве в ближайшие месяцы будут сохранены меры безопасности из-за коронавируса, в том числе масочный режим.В источнике
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Агентство Москва

Мэр Москвы: При выявлении у учащегося коронавируса класс переведут на дистанционное обучение на 14 дней

Агентство Москвавчера в 14:27
ТАСС

В Москве при выявлении коронавируса у школьников классы переведут на «дистанционку»

ТАССвчера в 14:37
Интерфакс

Собянин рассказал о порядке действий при выявлении COVID-19 у школьников в Москве

Интерфаксвчера в 14:34
РИАМО

В Москве при выявлении у школьников Covid‑19 классы переведут на дистанционное обучение

РИАМОвчера в 15:11
РИА Новости

Собянин не исключил частичного возвращения школ к дистанционке

РИА Новостивчера в 14:23
Вечерняя Москва

Школьников в Москве будут обучать удаленно при выявлении COVID-19 в классе

Вечерняя Москвавчера в 14:23
Москва 24

Если школьник заболеет COVID-19, то весь класс уйдет на «дистанционку» – Собянин

Москва 24вчера в 14:13

В NASA заявили, что утечка воздуха на МКС не угрожает экипажу станции

Вашингтон, 20 августа 2020, 21:07 — REGNUM Растущий уровень утечки воздуха на МКС не угрожает экипажу орбитальной станции, но требуется найти место утечки и установить возможность ремонта, сообщает 20 августа американское аэрокосмическое агентство NASA.
REGNUMвчера в 14:07
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Росгвардия и российский ОМОН направляются в Беларусь

Косвенно об отправке российских подразделений в Беларусь свидетельствует и то, что, по информации Бильд, базы ОМОНа в Санкт-Петербурге и Москве «практически опустели»: сотни служащих российского министерства внутренних дел не видны там уже на протяжении нескольких дней.
Эхо Москвывчера в 11:18
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Создана модель для анализа биосигнатур у экзопланет

Астрофизики из Римского университета Тор Вергата и Федеральной политехнической школы Лозанны представили статистическую модель, которая может помочь астрономам интерпретировать результаты поиска биосигнатур — метана, кислорода и озона — в атмосферах экзопланет.
Индикатор18 августа в 12:14