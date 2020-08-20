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Собянин рассказал о действиях при обнаружении коронавируса в школах

Ранее Собянин заявил, что в Москве в ближайшие месяцы будут сохранены меры безопасности из-за коронавируса, в том числе масочный режим.В источнике
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РИА Новости

Собянин не исключил частичного возвращения школ к дистанционке

РИА Новостивчера в 14:23
ТАСС

В Москве при выявлении коронавируса у школьников классы переведут на «дистанционку»

ТАССвчера в 14:37
Интерфакс

Собянин рассказал о порядке действий при выявлении COVID-19 у школьников в Москве

Интерфаксвчера в 14:34
Агентство Москва

Мэр Москвы: При выявлении у учащегося коронавируса класс переведут на дистанционное обучение на 14 дней

Агентство Москвавчера в 14:27
РИАМО

В Москве при выявлении у школьников Covid‑19 классы переведут на дистанционное обучение

РИАМОвчера в 15:11
Вечерняя Москва

Школьников в Москве будут обучать удаленно при выявлении COVID-19 в классе

Вечерняя Москвавчера в 14:23
Москва 24

Если школьник заболеет COVID-19, то весь класс уйдет на «дистанционку» – Собянин

Москва 24вчера в 14:13

Врач Навального попросила Кремль помочь с лечением в Европе

Лечащий врач блогера Алексея Навального Анастасия Васильева просит власти содействовать в предоставлении медицинской документации для перевода пациента в токсикологический центр в Европе.
Врач Навального попросила Кремль помочь с лечением в Европе
РИА Новостивчера в 12:14
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Ксения Собчак заработала за год 186 млн рублей

Доход господина Богомолова составил 19 млн руб. В собственности у Собчак — три земельных участка (общая площадь — 3,1 тыс. кв. м), дом (482 кв. м), три квартиры (74,4 и 353,7 кв. м в Москве и 1/3 квартиры в 245,7 кв. м в Санкт-Петербурге).
Коммерсантъ18:47
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«Ъ»: Минэнерго планирует снизить «перекрестку» в электросетях на 60% за 15 лет

Министерство энергетики России подготовило проект стратегии развития электросетевого комплекса РФ до 2035 года, где предполагает снижение перекрестного субсидирования в отрасли за следующие 15 лет на 60%, до 100 млрд рублей.
ТАСС20:04

Лавров призвал Киев перестать искать отговорки по Минским соглашениям

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете «Труд» призвал Украину соблюдать свои обязательства и выполнить требования о предоставлении особого статуса Донбассу в рамках Минских соглашений.
RT на русском17:55
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Конец «мировой фабрики»: компании выводят свои производства из Китая

Первыми по мировой фабрике товаров ударили торговые войны в 2018-2019 годах между Китаем и США, и США с ЕС, а пандемия ускорила уход глобальных компаний из Китая и разрушение глобальных цепочек поставок китайских комплектующих.
Вести.Ruвчера в 04:20
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Россия представит Китаю новые совместные проекты на $10 млрд

Межведомственная рабочая группа российской части секретариата российско-китайской межправкомиссии по инвестиционному сотрудничеству рассмотрела два новых инвестиционных проекта для совместной реализации с Китаем на сумму $10 млрд, говорится в сообщении Минэкономразвития.
ТАССвчера в 04:51
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