Собянин рассказал о действиях при обнаружении коронавируса в школах
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Собянин рассказал о действиях при обнаружении коронавируса в школах
Ранее Собянин заявил, что в Москве в ближайшие месяцы будут сохранены меры безопасности из-за коронавируса, в том числе масочный режим.В источнике
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Собянин рассказал о порядке действий при выявлении COVID-19 у школьников в Москве
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