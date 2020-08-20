Собянин рассказал о действиях при обнаружении коронавируса в школах
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Ранее Собянин заявил, что в Москве в ближайшие месяцы будут сохранены меры безопасности из-за коронавируса, в том числе масочный режим.В источнике
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