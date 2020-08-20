Собянин рассказал о действиях при обнаружении коронавируса в школах
Смотрите также
У Навального не нашли признаков инсульта, инфаркта и коронавируса
Мутко заявил о неспособности 40% россиян взять ипотеку
Алексея Навального планируют вывезти на лечение в Германию
Милиция задержала председателя стачкома МАЗа
В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
«Зенит» обыграл ЦСКА в матче ЧР по футболу
Патриарх Кирилл призвал ограничить поток туристов на Соловки
Ивлев резко высказался о причинах развода с женой после 23 лет брака
Адвокат Ефремова заявил об установлении личности водителя в момент ДТП
Доктор Мясников назвал альтернативную версию случившегося с Навальным
В Госдуму внесен законопроект об отмене транспортного налога
Премьер-министр Польши принял отставку министра иностранных дел страны
В Белоруссии возбудили уголовное дело из-за создания совета оппозиции
Первый канал представил наставников девятого сезона шоу «Голос»
Моржаретто предупредил о росте цен на автомобили в РФ
Жена Ефремова заявила, что он никогда не признавал вину
Макрон выступил против повторения украинского сценария в Белоруссии
Московские врачи вылетят к Навальному в Омск
Суд отказался приобщить к делу Ефремова показания секретного свидетеля
Росавиация открыла для международных полетов еще три города
Собянин рассказал о действиях при обнаружении коронавируса в школах
NASA оценило угрозу из-за утечки воздуха на МКС
В Белоруссии возбудили уголовное дело из-за создания совета оппозиции
В Госдуму внесен законопроект об отмене транспортного налога
Макрон выступил против повторения украинского сценария в Белоруссии
Зеленский заявил, что Крым «обязательно вернётся» в состав Украины
Ранее Собянин заявил, что в Москве в ближайшие месяцы будут сохранены меры безопасности из-за коронавируса, в том числе масочный режим.В источнике
Подробнее о событии
В Москве при выявлении коронавируса у школьников классы переведут на дистанционное обучение
Будущее России. Национальные проекты14:25