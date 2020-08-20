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Известия
Известия

Собянин назвал условия перевода школьных классов на дистанционку

Классы в московских школах, у учащихся которых подтвердится коронавирус, будут переводить на дистанционное обучение в течение 14 дней. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 20 августа, в эфире телеканала «Россия 1».В источнике
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РИАМО

В Москве при выявлении у школьников Covid‑19 классы переведут на дистанционное обучение

РИАМОвчера в 15:11
Москва 24

Если школьник заболеет COVID-19, то весь класс уйдет на «дистанционку» – Собянин

Москва 24вчера в 14:13
Интерфакс

Собянин рассказал о порядке действий при выявлении COVID-19 у школьников в Москве

Интерфаксвчера в 14:34
Агентство Москва

Мэр Москвы: При выявлении у учащегося коронавируса класс переведут на дистанционное обучение на 14 дней

Агентство Москвавчера в 14:27
РИА Новости

Собянин не исключил частичного возвращения школ к дистанционке

РИА Новостивчера в 14:23
Вечерняя Москва

Школьников в Москве будут обучать удаленно при выявлении COVID-19 в классе

Вечерняя Москвавчера в 14:23
ТАСС

В Москве при выявлении коронавируса у школьников классы переведут на «дистанционку»

ТАССвчера в 14:37

Макрон выступил против повторения украинского сценария в Белоруссии

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что в Евросоюзе не хотели бы повторения украинского сценария событий в Белоруссии.
RT на русскомвчера в 13:26
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Московские врачи приедут в Омск на консилиум по состоянию Навального

Анестезиологи-реаниматологи и нейрофизиологи национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова и национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко прибудут в пятницу в Омск для проведения расширенного консилиума о лечении оппозиционера Алексея Навального, сообщает минздрав Омской области.
Интерфаксвчера в 15:58
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Лавров призвал Киев перестать искать отговорки по Минским соглашениям

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете «Труд» призвал Украину соблюдать свои обязательства и выполнить требования о предоставлении особого статуса Донбассу в рамках Минских соглашений.
RT на русском17:55
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Напавшему на омоновца во время протестов в Москве отказали в УДО

Нижний Тагил, Свердловская область, 20 августа 2020, 12:02 — REGNUM Суд в Нижнем Тагиле отказал в условно-досрочном освобождении Кириллу Жукову, который был осужден за применение насилия к сотруднику полиции на несанкционированной акции протеста летом 2019 года в Москве.
REGNUMвчера в 05:02
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ЕС заявил об отсутствии у США права вернуть санкции против Ирана

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что США не могут применить механизм восстановления санкций в отношении Ирана, поскольку Вашингтон вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий, передает Интерфакс.
Аргументы и Факты18:37

Автокредитование впервые превысило прошлогодний уровень

Из всех регионов только в Москве автокредитование превысило уровень прошлого года и предыдущего месяца – сумма выданных автокредитов составила 7,6 миллиарда рублей, что выше, чем в июне на 19%, и на 8% больше июля прошлого года.
Вести.Ruвчера в 10:38
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Лавров выразил надежду на скорое возобновление авиасообщения с Грузией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Труд» выразил надежду, что авиасообщение с Грузией будет восстановлено в ближайшем будущем, и подтвердил установку Москвы на нормализацию отношений с Тбилиси.
RT на русском18:17