Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
RT на русском
RT на русском

Собянин рассказал о действиях при обнаружении коронавируса в школах

Ранее Собянин заявил, что в Москве в ближайшие месяцы будут сохранены меры безопасности из-за коронавируса, в том числе масочный режим.В источнике
Подробнее о событии
Агентство Москва

Мэр Москвы: При выявлении у учащегося коронавируса класс переведут на дистанционное обучение на 14 дней

Агентство Москвавчера в 14:27
ТАСС

В Москве при выявлении коронавируса у школьников классы переведут на «дистанционку»

ТАССвчера в 14:37
Интерфакс

Собянин рассказал о порядке действий при выявлении COVID-19 у школьников в Москве

Интерфаксвчера в 14:34
РИАМО

В Москве при выявлении у школьников Covid‑19 классы переведут на дистанционное обучение

РИАМОвчера в 15:11
RT на русском

Собянин рассказал о действиях при обнаружении коронавируса в школах

RT на русскомвчера в 14:27
РИА Новости

Собянин не исключил частичного возвращения школ к дистанционке

РИА Новостивчера в 14:23
Москва 24

Если школьник заболеет COVID-19, то весь класс уйдет на «дистанционку» – Собянин

Москва 24вчера в 14:13

В России стартовала программа кешбэка за туристические поездки

В России 21 августа стартует программа поддержки внутреннего туризма, в рамках которой те, кто этой осенью или зимой отправится в путешествие по стране, смогут вернуть часть потраченных на путевки или проживание в гостинице средств.
РБК17:00
11

Динияр Билялетдинов: «Локомотив» победит «Спартак», жду от Смолова голевой феерии

Бронзовый призер Евро-2008, поигравший и за «Локо», и за «Спартак», поделился с «Советским спортом» ожиданиями от встречи этих команд в 4-м туре РПЛ и отметил слабые места у лидирующего «Зенита».
Советский спорт02:54

Байден официально стал кандидатом в президенты США от демократов

В четверг вечером 77-летний Джо Байден официально стал кандидатом в президенты от Демократической партии США, приняв предложение однопартийцев в последний день работы неординарного виртуального форума.
Российская газета00:52
110

США отказались от запрошенного Россией заседания СБ ООН по Ирану

Соединенные Штаты отказались проводить заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, которое было запрошено Россией в связи с намерениями Вашингтона восстановить санкции против Ирана, сообщил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Интерфакс20:27
28

Следствие по делу физика Кудрявцева приостановлено из-за его болезни

ФСБ приостановила предварительное расследование по уголовному делу о государственной измене в отношении физика Виктора Кудрявцева, сообщил "Интерфаксу" адвокат обвиняемого, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.
Интерфакс01:22

Ким Чен Ын передал часть полномочий своей сестре

Северокорейский лидер Ким Чен Ын делегировал часть своих полномочий ближайшим помощникам, в том числе младшей сестре Ким Ё Чжон, сообщает в четверг, 20 августа, агентство Ренхап со ссылкой на разведку Южной Кореи.
0:26
Известия17:12
26