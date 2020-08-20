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Собянин рассказал о действиях при обнаружении коронавируса в школах

Ранее Собянин заявил, что в Москве в ближайшие месяцы будут сохранены меры безопасности из-за коронавируса, в том числе масочный режим.В источнике
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РИАМО

В Москве при выявлении у школьников Covid‑19 классы переведут на дистанционное обучение

РИАМОвчера в 15:11
ТАСС

В Москве при выявлении коронавируса у школьников классы переведут на «дистанционку»

ТАССвчера в 14:37
Москва 24

Если школьник заболеет COVID-19, то весь класс уйдет на «дистанционку» – Собянин

Москва 24вчера в 14:13
Агентство Москва

Мэр Москвы: При выявлении у учащегося коронавируса класс переведут на дистанционное обучение на 14 дней

Агентство Москвавчера в 14:27
РИА Новости

Собянин не исключил частичного возвращения школ к дистанционке

РИА Новостивчера в 14:23
Вечерняя Москва

Школьников в Москве будут обучать удаленно при выявлении COVID-19 в классе

Вечерняя Москвавчера в 14:23
Интерфакс

Собянин рассказал о порядке действий при выявлении COVID-19 у школьников в Москве

Интерфаксвчера в 14:34

Московские врачи приедут в Омск на консилиум по состоянию Навального

Анестезиологи-реаниматологи и нейрофизиологи национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова и национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко прибудут в пятницу в Омск для проведения расширенного консилиума о лечении оппозиционера Алексея Навального, сообщает минздрав Омской области.
Интерфаксвчера в 15:58
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Украинские военные один раз за сутки нарушили перемирие в ЛНР

Режим прекращения огня один раз за сутки нарушили украинские военные на линии боевого соприкосновения в Луганской Народной Республике, 20 августа сообщает представитель ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
ИА Красная Веснавчера в 02:40
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Россия требует экстренной встречи СБ ООН по санкциям США против Ирана

Москва, 20 августа 2020, 23:34 — REGNUM Россия потребовала провести 21 августа экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за обращения США о введении санкций против Ирана, сообщил 20 августа журналистам первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
REGNUMвчера в 16:34
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Adobe случайно удалила фотографии пользователей iPhone и iPad без возможности восстановления

Жалобы сводятся к одному сценарию: пользователь загрузил свежее обновление фоторедактора Lightroom для iOS и, внезапно, с устройства исчезли фотографии и готовые фильтры для быстрой обработки фото.
iXBT.comвчера в 14:03

Конец «мировой фабрики»: компании выводят свои производства из Китая

Первыми по мировой фабрике товаров ударили торговые войны в 2018-2019 годах между Китаем и США, и США с ЕС, а пандемия ускорила уход глобальных компаний из Китая и разрушение глобальных цепочек поставок китайских комплектующих.
Вести.Ruвчера в 04:20
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Германия призвала ЕС не допускать вмешательства США

ФРГ и страны Европы призвали не допустить возможного шантажа в виде санкций со стороны Соединенных Штатов в деле проекта "Северный поток — 2", сообщила премьер-министр немецкого региона Мекленбург Мануэла Швезиг.
Экономика сегодня19 августа в 09:01
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Эдинсон Кавани согласовал условия контракта с «Бенфикой»

Лиссабон, 20 августа 2020, 23:52 — REGNUM Бывший нападающий "Пари Сен-Жермен" Эдинсон Кавани в ближайшее время заключит контракт с лиссабонской "Бенфикой" Эдинсон Кавани Jimmy Baikovicius Согласно информации журналиста Sky Sports Italia Джанлуки Ди Марцио, Кавани прибудет в столицу Португалии для подписания контракта в ближайший понедельник.
REGNUMвчера в 16:52

Самым богатым среди заместителей мэра Москвы стал Ликсутов

Самым богатым в правительстве Москвы в 2019 году стал заместитель мэра по транспорту Максим Ликсутов, заработав 39,5 миллиона рублей, его доходы за год выросли почти в 2 раза, меньше всех в прошлом году заработал мэр Москвы Сергей Собянин, следует из сведений о доходах за прошлый год, опубликованных на официальном портале мэра столицы.
РИА Новостивчера в 12:56
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