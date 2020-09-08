Собянин рассказал о действиях при росте случаев коронавируса в Москве
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Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе выступления на Московском финансовом форуме рассказал о действиях столичных властей в случае роста числа случаев коронавирусной инфекции COVID-19.В источнике
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