Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
RT на русском
RT на русском

Собянин рассказал о действиях при росте случаев коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе выступления на Московском финансовом форуме рассказал о действиях столичных властей в случае роста числа случаев коронавирусной инфекции COVID-19.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Собянин допустил минимум ограничений из-за COVID-19 осенью и зимой

РБК10:24
РИАМО

Москва может пройти осенне‑зимний период с минимальными эпидограничениями

РИАМО10:12
Москва 24

Ограничения при повышении выявляемости COVID-19 должны быть минимальными – Собянин

Москва 2409:26
РИА Новости

Собянин призвал к минимальным ограничениям при росте случаев COVID-19

РИА Новости09:40
Агентство Москва

Сергей Собянин: Ограничения в Москве при повышении выявляемости коронавируса должны быть минимальными

Агентство Москва09:34
ТАСС

Осенне-зимний эпидемический период в Москве может пройти с минимальными ограничениями

ТАСС09:33
RT на русском

Собянин рассказал о действиях при росте случаев коронавируса в Москве

RT на русском10:09

Штаб Бабарико узнал местонахождение задержанной Колесниковой

В штабе бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико заявили, что глава штаба, член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова задержана и в настоящее время находится в Мозырском погранотряде.
РИА Новости10:18
335

Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты

РИАМО – 7 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении на 3% зарплаты государственным служащим, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИАМОвчера в 06:50
928

В Германии отказались передавать результаты анализов Навального

«Дополнительная информация о результатах исследований может позволить сделать выводы о конкретных навыках и знаниях Бундесвера в отношении соответствующих веществ», — ответили в службе на вопрос, будут ли немецкие военные передавать данные по просьбе российских властей.
Телеканал 360°19:33
1,7K

В Дагестане женщина вмешалась в драку мужчин и убила одного из них

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве в отношении жительницы Дагестана, которая вмешалась в драку четырех мужчин, убила одного и ранила второго, сообщает следственное управление СК по региону.
РИА Новости11:14
1

Медведев предложил ввести базовый доход в России

Ранее глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов в письме помощнику президента России Максиму Орешкину предложил ввести базовый доход для безработных в размере трех прожиточных минимумов, то есть более 35 тысяч рублей.
Lenta.ru11:13
7

Задержаны несколько участников акции в поддержку Колесниковой у рынка в Минске

Правоохранительные органы провели во вторник задержания участников акции в поддержку члена оппозиции Марии Колесниковой возле Комаровского рынка, несколько человек доставлены в районное РУВД.
ТАСС11:23

Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального

Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.
Интерфакс08:48
851

Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 2,57% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в $40,93 за баррель, свидетельствуют данные площадки на 13:40 мск.
ТАСС06:40
26

В Саратове мать и отчим с девяти лет насиловали сына. Вынесен приговор

В Саратове вынесен приговор сожителям - 34-летнему мужчине и 44-летней женщине - которые совершали насильственные действия сексуального характера с несовершеннолетними, в том числе с собственным ребенком.
FreeNews-Volga10:04
11