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Собянин рассказал о действиях при росте случаев коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе выступления на Московском финансовом форуме рассказал о действиях столичных властей в случае роста числа случаев коронавирусной инфекции COVID-19.В источнике
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Агентство Москва

Сергей Собянин: Ограничения в Москве при повышении выявляемости коронавируса должны быть минимальными

Агентство Москва09:34
РИАМО

Москва может пройти осенне‑зимний период с минимальными эпидограничениями

РИАМО10:12
RT на русском

Собянин рассказал о действиях при росте случаев коронавируса в Москве

RT на русском10:09
РИА Новости

Собянин призвал к минимальным ограничениям при росте случаев COVID-19

РИА Новости09:40
РБК

Собянин допустил минимум ограничений из-за COVID-19 осенью и зимой

РБК10:24
ТАСС

Осенне-зимний эпидемический период в Москве может пройти с минимальными ограничениями

ТАСС09:33
Москва 24

Ограничения при повышении выявляемости COVID-19 должны быть минимальными – Собянин

Москва 2409:26

Меркель анонсировала совместную реакцию ЕС по делу Навального

Реакция стран Евросоюза на ситуацию вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального последует после получения объяснений от России и будет общей для стран ЕС, сообщило агентство dpa со ссылкой на участников закрытого заседания фракции ХДС/ХСС в германском бундестаге.
Ведомости11:55
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Препарат из бычьих легких в пять раз снизил смертность от COVID-19

Препарат сурфактант-БЛ, предназначенный для борьбы с поражениями легких и разработанный около 20 лет назад Российским научным центром радиологии и хирургических технологий имени А.М. Гранова, показал свою эффективность при лечении пациентов с COVID-19.
Российская газета00:17
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НАСА отказалось от российских «Союзов» после 2020 года

НАСА отказалось от покупки места на российском пилотируемом космическом корабле «Союз МС», которое бы использовалось весной 2021 года для отправки американского астронавта на Международную космическую станцию (МКС).
Lenta.ru11:13
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БСК решила продлить разработку своего единственного месторождения

Башкирская содовая компания (БСК) намерена продлить срок добычи сырья на своем единственном месторождении Шахтау до 2027 года, с этой целью компания рассматривает возможность разработки карьера ниже уровня грунтовых вод.
РБК11:18
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Минск представил ОБСЕ и Москве свой план выхода из кризиса

Что Минск обещает ОБСЕ и Москве После августовских президентских выборов в Белоруссии, победителем которых был официально объявлен Александр Лукашенко, непрерывно идут массовые протестные акции, на некоторых предприятиях прошли забастовки.
РБК09:35
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