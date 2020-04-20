Коронавирус
РИА НовостиСобянин рассказал о диагностике коронавируса в Москве
Диагностика позволяет все больше выявлять пациентов с лёгкой формой коронавируса или без симптоматики, медицинская сеть работает в нормальном плановом режиме, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на открытии коронавирусного стационара в ГКБ номер 24.
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Газета.Ru 01:52
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В Свердловской области официально подтверждено еще восемь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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